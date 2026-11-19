Должность стажера, наставничество и испытательный срок требуют отдельного внимания при оформлении сотрудника. Эти вопросы разберут на конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».

Перед приемом стажера проверьте, как в компании оформлены условия стажировки. Посмотрите, что закреплено в локальных нормативных актах, какую должность сотрудника укажут в трудовом договоре и как организуют наставничество.

Например, компания планирует сначала принять человека на стажировку, а затем предложить постоянную работу. Кадровику нужно заранее разобраться, какое основание использовать для срочного договора и можно ли установить испытание после стажировки. Название должности «стажер» само по себе не решает вопросы оформления.

Отдельного внимания требуют ограничения на установление испытательного срока и правила заключения срочных договоров. Эти вопросы включены в программу выступления об изменениях в кадровом учете в 2027 году.

👩‍💻 Подробнее о том, как оформлять трудовые отношения и учитывать изменения в кадровом, воинском учете и работе с персональными данными, расскажет эксперт по трудовым отношениям и кадровому учету, кадровый консультант и аудитор Елена Пономарева.

Полное выступление смотрите онлайн 10–11 декабря на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».

Для вас выступят более 15 экспертов-практиков. За два дня и 16 часов эфира разберем главные изменения для бухгалтера в 2027 году — от новых правил работы с НДС и УСН до страховых взносов и налоговых проверок.

Бесплатная регистрация

Вы получите доступ к прямой трансляции всех выступлений и сможете задать вопросы спикерам.