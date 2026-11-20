Собственники недополучили почти 56 тыс. рублей с одного объекта. На результат повлияли снижение арендных ставок, инфляция и увеличение срока поиска жильцов.

Реальная годовая выручка от сдачи квартиры могла сократиться почти на 14%. В сентябре 2026 года средняя стоимость долгосрочной аренды составила 34,5 тыс. рублей в месяц, что на 5% меньше прошлогоднего уровня. При этом потребительские цены выросли на 6,35%.

Такие расчеты сделали «Известия» на основе открытых данных

Срок размещения объявления о сдаче жилья увеличился с 28 дней в 2025 году до 40 дней в 2026-м, следует из данных ДОМ.РФ. Потенциальная годовая выручка с одного объекта снизилась с 402 тыс. до 369 тыс. рублей, а с учетом инфляции — до 347 тыс. рублей в ценах сентября 2025 года. Налоги в расчете не учитывались.

Средняя валовая доходность аренды в российских городах за год сократилась с 6,3 до 5,2%. Одновременно спрос на долгосрочный наем в октябре уменьшился на 1%, а предложение выросло на 23%.

К концу декабря 2026 года ставки аренды в крупных городах могут снизиться еще на 1–3% относительно середины ноября. Восстановление спроса на ипотеку также может ограничить рост арендных цен, однако заметный переход арендаторов к покупке жилья ожидается после снижения ключевой ставки ниже 10%, то есть не раньше 2028 года.