За десять месяцев 2026 года число бронирований деловых поездок с выходными выросло на 7%.

Россияне стали чаще ездить в командировки в выходные.

При этом работодатель должен получить письменное согласие сотрудника на командировку, которая захватывает выходные, пояснила доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Никольская.

«В обычной ситуации отказ от поездки в выходной не является нарушением», — подчеркнула эксперт. Решение о такой командировке принимают с учетом производственной необходимости, дополнительных расходов и бюджета.

Поездки, в которых сотрудники совмещают работу и отдых, становятся популярнее. В 2025 году их количество по России выросло на 7%. За десять месяцев 2026 года число бронирований деловых поездок с выходными также увеличилось на 7%, а по отдельным южным направлениям — на 15–20%.

Спрос на деловые перелеты по субботам среди клиентов «OneTwoTrip для бизнеса» вырос на 10%, а их доля достигла 10,9%. Руководитель сервиса Степан Мастрюков связал это не только с отдыхом, но и с расписанием прямых рейсов и более выгодными тарифами.

При этом данные сервисов различаются. У «Авиасейлс для бизнеса» доля субботних вылетов снизилась на 1,23% — до 11%, а воскресных выросла на 1,5% — до 12%.