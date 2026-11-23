Вирусы позволяют получить контроль над смартфоном, перехватить банковские коды и клонировать карты. Их маскируют под приложения банков, Госуслуг, операторов связи и антивирусы.

Дистанционные мошенники чаще всего используют три типа вредоносного программного обеспечения: CraxsRAT, NFCGate и Mamont, следует из материалов МВД. Такие программы похищают деньги, пароли, переписки, фотографии и данные банковских карт.

CraxsRAT и схожие трояны дают злоумышленникам удаленный контроль над смартфоном. Они позволяют читать СМС с банковскими кодами, журнал вызовов и переписку в мессенджерах, а также следить за владельцем устройства.

NFCGate использует технологию бесконтактной оплаты для клонирования банковских карт или перенаправления платежей. Mamont перехватывает СМС и push-уведомления с кодами подтверждения, чтобы получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам маркетплейсов.

Вредоносные программы могут распространяться под видом полезных утилит, сервисных приложений и обновлений легального ПО. Полученный доступ мошенники используют для прямого хищения денег или дорогих покупок через чужие аккаунты.