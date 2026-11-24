НДС при ввозе маркируемых товаров из ЕАЭС рассчитают не ниже минимальной цены
Новый порядок начнет действовать с 1 июля 2027 года. Минимальную цену товара будет ежемесячно определять ФНС.
При ввозе маркируемых товаров из стран ЕАЭС цену сделки для целей уплаты НДС можно будет применять, только если она превышает расчетную минимальную цену.
Такой порядок предусматривает законопроект № 617-9, который Госдума одобрила во втором чтении. Документ вводит в НК новую статью 54.2.
Если цена сделки не превысит минимальную, НДС потребуется рассчитывать исходя из минимальной цены. ФНС будет ежемесячно рассчитывать показатели и публиковать их на своем сайте. Найти цену конкретного товара можно будет по глобальному идентификационному номеру его единицы.
Правила распространятся на товары, которые налогоплательщик приобретает и ввозит из ЕАЭС, а также на ранее ввезенную иностранной компанией продукцию. Порядок также затронет ввоз через комиссионера, поверенного или агента, действующего в интересах налогоплательщика.
Исключение предусмотрено для маркируемых товаров ЕАЭС, которые продавцы из стран союза реализуют через электронные торговые площадки физлицам, находящимся в России.
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