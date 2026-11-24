При ввозе маркируемых товаров из стран ЕАЭС цену сделки для целей уплаты НДС можно будет применять, только если она превышает расчетную минимальную цену.

Такой порядок предусматривает законопроект № 617-9, который Госдума одобрила во втором чтении. Документ вводит в НК новую статью 54.2.

Если цена сделки не превысит минимальную, НДС потребуется рассчитывать исходя из минимальной цены. ФНС будет ежемесячно рассчитывать показатели и публиковать их на своем сайте. Найти цену конкретного товара можно будет по глобальному идентификационному номеру его единицы.

Правила распространятся на товары, которые налогоплательщик приобретает и ввозит из ЕАЭС, а также на ранее ввезенную иностранной компанией продукцию. Порядок также затронет ввоз через комиссионера, поверенного или агента, действующего в интересах налогоплательщика.

Исключение предусмотрено для маркируемых товаров ЕАЭС, которые продавцы из стран союза реализуют через электронные торговые площадки физлицам, находящимся в России.