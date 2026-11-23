Суд запретил банкам бессрочно блокировать счета клиентов из-за VPN и смены устройств
Банк обязан восстановить дистанционное обслуживание, если клиент подтвердил операции и объяснил причины подозрительной активности. Само использование VPN и нескольких устройств не доказывает передачу доступа третьим лицам.
Отказ банка снять блокировку интернет-банка и мобильного приложения признан необоснованным, следует из апелляционного определения Белгородского областного суда от 09.07.2026 № 33-3485/2026. Клиент перевел через СБП 74 тыс. рублей между своими счетами, после чего попытался оплатить обучение другому человеку.
Мужчина представил банку документы о движении денег и переписку с получателем. Однако банк не восстановил доступ, сославшись на входы с разных устройств и из разных регионов, а также на невозможность предъявить девять выпущенных карт. Семь карт были виртуальными, и доступ к ним клиент потерял из-за самой блокировки приложения.
Суд учел, что изменение региона подключения объяснялось VPN. Покупки пластиковой картой в другом регионе совершала мать клиента с его согласия, а доказательств передачи ей паролей и кодов дистанционного банка не было. Банк также подтвердил, что не применял меры по закону № 115-ФЗ, а ЦБ не нашел клиента в базе переводов без добровольного согласия.
Апелляция обязала банк возобновить дистанционное обслуживание и взыскала 10 тыс. рублей компенсации морального вреда, 5 тыс. рублей потребительского штрафа и почтовые расходы. Возможность получить деньги в офисе не устраняла нарушение: комиссия за расходный кассовый ордер составляла 20% суммы. Решение касается отказа снять ограничение после пояснений клиента, а не законности первоначальной блокировки.
что за ****?! теперь только в одном регионе сидеть и с одного устройства пользоваться приложением банка и онлайн-оплатой?
и что это за наказание для банка?
для банка? тем более такой величины как Альфа! Это "штраф" ???
почему не 5 лям?
угу.... 5 рублей на марки! жесть!
а расценки у них самих не хилые!
за обналичку 20%