Банк обязан восстановить дистанционное обслуживание, если клиент подтвердил операции и объяснил причины подозрительной активности. Само использование VPN и нескольких устройств не доказывает передачу доступа третьим лицам.

Отказ банка снять блокировку интернет-банка и мобильного приложения признан необоснованным, следует из апелляционного определения Белгородского областного суда от 09.07.2026 № 33-3485/2026. Клиент перевел через СБП 74 тыс. рублей между своими счетами, после чего попытался оплатить обучение другому человеку.

Мужчина представил банку документы о движении денег и переписку с получателем. Однако банк не восстановил доступ, сославшись на входы с разных устройств и из разных регионов, а также на невозможность предъявить девять выпущенных карт. Семь карт были виртуальными, и доступ к ним клиент потерял из-за самой блокировки приложения.

Суд учел, что изменение региона подключения объяснялось VPN. Покупки пластиковой картой в другом регионе совершала мать клиента с его согласия, а доказательств передачи ей паролей и кодов дистанционного банка не было. Банк также подтвердил, что не применял меры по закону № 115-ФЗ, а ЦБ не нашел клиента в базе переводов без добровольного согласия.

Апелляция обязала банк возобновить дистанционное обслуживание и взыскала 10 тыс. рублей компенсации морального вреда, 5 тыс. рублей потребительского штрафа и почтовые расходы. Возможность получить деньги в офисе не устраняла нарушение: комиссия за расходный кассовый ордер составляла 20% суммы. Решение касается отказа снять ограничение после пояснений клиента, а не законности первоначальной блокировки.