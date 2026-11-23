Цифровым платформам и заказчикам станет сложнее маскировать штатный найм под работу с самозанятыми, если правительство поддержит новую инициативу профильных объединений.

Правительство попросили официально закрепить критерии разграничения платформенной занятости и трудовых отношений, следует из совместного письма Объединения самозанятых России и независимого профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд». Документ направили председателю правительства Михаилу Мишустину.

Одним из признаков трудовых отношений может стать выдача исполнителю поручений, которых нет в платформенной карточке заказа. Также предлагают учитывать санкции, не предусмотренные офертой или договором. Об этом пишут «Ведомости».

Критериями могут признать перевод оперативного управления исполнителем в сторонние каналы связи и «ручное» назначение конкретного работника. При квалификации отношений авторы инициативы предлагают рассматривать все признаки в совокупности.

Письмо подписали руководители организаций Иван Литвинов и Дарья Митина. В Объединение самозанятых России входят 400 000 человек.