Эксперт назвала ыгодные и невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Какие месяцы для отпуска в 2027 году будут выгодными и невыгодными — рассказала «Клерку» доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Отпускные рассчитывают на основе среднедневного заработка.

Расчет выглядит так: СДЗ = выплаты за 12 месяцев до отпуска / (12 × 29,3). Отпускные = СДЗ х количество календарных дней отпуска. Зарплата за месяц, в котором был отпуск = (оклад / количество рабочих дней в месяце) х количество фактически отработанных дней.

Размер дневной зарплаты зависит от количества дней в месяце и размера заработка: чем меньше в нем рабочих дней, тем больше выплата за рабочий день, уточнила эксперт.

Поэтому разница в доходе при уходе в отпуск в январе и мае 2027 года по сравнению с обычным рабочим графиком существенна.

Проведем расчет исходя из 10 рабочих дней отпуска и зарплаты в 100 тыс. руб. СДЗ составляет 3 413 руб, дневной оклад в январе — 6 667 руб, в феврале и мае — 5 263 руб.

Потеря в выплатах в январе составит 32 540 руб. (10 х (6 667 – 3 413)), в мае – 18 500 руб (10х (5 263 – 3 413)). Разница по месяцам может достигать 21%.

«Таким образом, выгоднее всего идти в отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре, декабре, поскольку там 22 рабочих дня и июне, октябре, где 21 рабочий день», — уточнила Борисова.

Менее выгодно брать отпуск в январе, где 15 рабочих дней, в феврале и мае с 19 рабочими днями.

Минимальный размер выплаты в день не может быть ниже 987,54 руб. за день, добавила она.