При переводе пенсии в Ozon Банк клиентам становятся доступны ежемесячные заказы четырех продуктов за 1 рубль, оплата ЖКУ и сотовой связи без комиссии, а также выбор программы лояльности.

Клиенты, оформившие получение пенсии через Ozon Банк, смогут ежемесячно приобретать четыре продукта питания за 1 рубль с бесплатной доставкой в пункты выдачи заказов. Сервис зачисления пенсий заработал более чем в 70 регионах России, сообщили в кредитной организации. Об этом «Клерку» рассказали в пресс-службе компании.

Для получения продуктового набора пенсионеры могут самостоятельно выбрать четыре позиции из специального перечня, куда входят крупы, консервы, макаронные изделия, сладости, чай, орехи, соусы и другие нескоропортящиеся товары. Оформить заказ можно в разделе «Выгода» в приложении банка на следующий день после зачисления пенсии, а забрать покупки бесплатно предлагается в одном из более чем 85 тыс. пунктов выдачи Ozon. Программа полностью финансируется за счет собственных средств банка.

Перевести пенсионные выплаты в Ozon Банк можно через портал Госуслуг, в МФЦ или в отделениях Социального фонда. Помимо продуктов за 1 рубль, получателям пенсии по старости доступны оплата ЖКУ и мобильной связи без комиссии с функцией автоплатежа, круглосуточная связь с операторами поддержки и выбор программы лояльности.