Работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание, а при повторном нарушении — уволить сотрудника. Отсутствие на рабочем месте более четырех часов без уважительной причины может считаться прогулом.

Поиск новой работы в рабочее время может повлечь дисциплинарную ответственность, сообщила руководитель кадровой компании Приморского края Ирина Котлярова. Само намерение сменить должность, коллектив или работодателя не дает оснований для увольнения по инициативе компании.

«Если поиском новой работы сотрудник занимается в рабочее время на рабочем месте, в этом случае работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а при повторном нарушении — уволить», — пояснила Котлярова.

Если работник отсутствует более четырех часов без уважительной причины, например проходит собеседование, его могут уволить за прогул по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК. Работодатель не вправе заставлять сотрудника остаться, но может обсудить с ним причины ухода и возможный компромисс.

Искать вакансии и проходить собеседования эксперт рекомендует вне рабочего времени, в том числе в дни отгулов. Сотрудник также может заранее уведомить работодателя о возможном увольнении, чтобы компания начала искать замену.