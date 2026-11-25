В 2027 году минимальная зарплата вырастет на 1 842 рубля, или 6,8%. Изменение затронет около 4,5 млн работников, а также повлияет на отдельные пособия и страховые взносы.

Федеральный МРОТ планируют увеличить с 27 093 до 28 935 рублей в месяц, напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин. Такой размер предусмотрен бюджетным пакетом на 2027 год.

С 1 января 28 935 рублей станут минимальной начисленной зарплатой до удержания НДФЛ для сотрудника, который полностью отработал месячную норму и выполнил трудовые обязанности. Работодатель сможет повысить составные части зарплаты или установить ежемесячную доплату до МРОТ.

«Повышенная оплата за ночные часы, сверхурочную работу, выходы в праздники и доплата за совмещение начисляются сверх гарантированного минимума», — пояснил депутат.

Районные коэффициенты и северные надбавки также должны начисляться сверх МРОТ.

Новый минимум повлияет на больничные и пособия по беременности и родам, если их рассчитывают исходя из МРОТ. В установленных законом случаях он также применяется при определении среднего заработка для пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. При тарифе 30% страховые взносы работодателя с зарплаты на уровне МРОТ вырастут с 8 127,90 до 8 680,50 рубля в месяц.