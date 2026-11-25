Дистанционный формат поможет разгрузить дороги и общественный транспорт. Если удаленка невозможна, работодателям советуют не наказывать сотрудников за опоздания.

Работодателям стоит переводить сотрудников на дистанционную работу в дни сильных снегопадов, заявил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ивачев. Речь идет о рекомендации, если обязанности работников позволяют трудиться удаленно.

«Думаю, работодателям стоит по возможности самим переводить сотрудников на удаленку, чтобы хотя бы частично разгрузить общественный транспорт и дороги, а там, где дистанционный формат невозможен, не наказывать людей за опоздания», — сказал Александр Ивачев.

Депутат отметил, что в снегопады чаще происходят аварии, которые приводят к заторам. В общественном транспорте также может возникать давка, а дорога до работы занимает больше времени. По его словам, такие меры следует считать не послаблением дисциплины, а адаптацией к объективным обстоятельствам.

Синоптики прогнозируют в Москве сильный снегопад, порывистый ветер и падение атмосферного давления. В ряде регионов сложные погодные условия сохраняются уже несколько недель.