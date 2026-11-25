Корпоративное страхование жизни становится инструментом привлечения и удержания сотрудников. Компании распространяют полисы, ранее доступные преимущественно руководителям, на весь персонал.

Корпоративные полисы жизни все чаще включают в соцпакет для всех работников. Работодатель заключает договор со страховой компанией и платит взносы, а выплату при смерти, инвалидности, травме или тяжелом заболевании получает сотрудник либо его семья.

Страхование жизни не заменяет ДМС: медицинский полис оплачивает лечение, а полис жизни предусматривает денежную выплату при указанном в договоре событии.

«Когда два предложения сопоставимы по основным условиям, защита семьи может склонить выбор в пользу одного из работодателей», — считает председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

При этом сам полис не гарантирует удержание персонала. Работникам нужно объяснять, какие риски покрывает договор, на какую сумму можно рассчитывать и куда обращаться за выплатой. В опросе более 2,5 тыс. россиян 51% участников заявили, что готовы сменить работу ради расширенного соцпакета, а 17% — даже согласиться на снижение зарплаты.

В сентябре-октябре 2026 года 40% из 1,6 тыс. опрошенных SuperJob выбрали бы ДМС для компенсационного пакета, 26% — страхование от несчастных случаев и болезней, 20% — страхование жизни. На крупный бизнес приходится 70% взносов по страхованию жизни персонала, на средний — еще 25%.