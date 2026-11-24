Закон расширяет базу по НДФЛ, вводит НДС 22% на зарубежные товары электронной торговли и меняет налогообложение ПИФов. Для организаций еще на год сохранят особый порядок расчета пеней.

Госдума приняла в третьем чтении правительственные поправки в Налоговый кодекс на 2027–2029 годы.

Объединение большинства доходов физлиц в базу со ставками НДФЛ от 13% до 22% должно приносить федеральному бюджету более 450 млрд рублей в год.

С 2027 года товары электронной торговли, которые физлица приобретают из третьих стран, будут облагаться НДС по ставке 22%. Налоговыми агентами станут электронные торговые площадки. Ожидаемые дополнительные доходы бюджета составят 75 млрд рублей ежегодно.

Закрытые и интервальные ПИФы обяжут платить налог на прибыль с отдельных пассивных доходов, включая дивиденды, проценты, роялти и арендные платежи. Бюджетная система сможет дополнительно получить около 100 млрд рублей. Для дивидендов, перечисляемых на счета типа «С», установят ставку налога на прибыль 35%.

Особый порядок расчета пеней за просрочку налогов и взносов для организаций продлят еще на год. С 90-го дня просрочки сохранится двукратное уменьшение ставки пени. Из закона исключили обложение пунктов выдачи заказов налогом на имущество по кадастровой стоимости, а нулевую и пониженную ставки НДС для отдельных авиаперевозок продлили до 1 января 2030 года.