Помимо основной работы в компании определен порядок дежурств на дому как сверхурочная работа.

Онлайнинспекция ответила, должна ли доплата до МРОТ учитываться при расчете оплаты сверхурочной работы

В соответствии с ч. 1 ст. 152 ТК, сверхурочная работа оплачивается исходя из размера зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты:

начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час.

в пределах 120 часов в год за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере;

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