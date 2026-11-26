Разработчики ПО и другие поставщики ИТ-услуг не вошли в новый перечень отраслей, для которых регионы смогут снижать ставки УСН. Налоговая нагрузка для них может вырасти в несколько раз.

Перечень отраслей с правом на пониженные региональные ставки УСН планируют ограничить поправками к Налоговому кодексу. Госдума приняла законопроект в третьем чтении и 23 ноября направила его в Совет Федерации.

Перечень видов деятельности для льготных ставок УСН — здесь.

С 2027 года компании, которые разрабатывают ПО и оказывают другие ИТ-услуги, могут лишиться региональных льгот, поскольку этих направлений нет в новом перечне разрешенных видов деятельности. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас регионы могут устанавливать для налогоплательщиков на УСН «Доходы» ставки от 1% до 6%. Для компаний на УСН «Доходы минус расходы» диапазон составляет от 5% до 15%.

После изменения правил ставки для ИТ-компаний могут вырасти с 1% до 6% и с 5% до 15% соответственно.