Ставка УСН для айтишников в регионах может взлететь с 1% до 6% из-за поправок в НК
Разработчики ПО и другие поставщики ИТ-услуг не вошли в новый перечень отраслей, для которых регионы смогут снижать ставки УСН. Налоговая нагрузка для них может вырасти в несколько раз.
Перечень отраслей с правом на пониженные региональные ставки УСН планируют ограничить поправками к Налоговому кодексу. Госдума приняла законопроект в третьем чтении и 23 ноября направила его в Совет Федерации.
Перечень видов деятельности для льготных ставок УСН — здесь.
С 2027 года компании, которые разрабатывают ПО и оказывают другие ИТ-услуги, могут лишиться региональных льгот, поскольку этих направлений нет в новом перечне разрешенных видов деятельности. Об этом пишет «Коммерсант».
Сейчас регионы могут устанавливать для налогоплательщиков на УСН «Доходы» ставки от 1% до 6%. Для компаний на УСН «Доходы минус расходы» диапазон составляет от 5% до 15%.
После изменения правил ставки для ИТ-компаний могут вырасти с 1% до 6% и с 5% до 15% соответственно.
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