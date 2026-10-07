Что изменится в УСН, ПСН, ЕСХН в 2027 году: поправки в НК

ПСН

Сейчас ИП на ПСН для уменьшения налога на свои фиксированные взносы сдают уведомление по форме КНД 1112021. Этот процесс упростят.

С 2028 года уменьшение будет идти в автоматическом режиме, если сам ИП выразил такое согласие.

В ИФНС надо сдать бланк ­– согласие об уменьшении налоговым органом суммы налога по ПСН.

Если сдать форму согласия до 31 декабря, то автоматическое уменьшение налога на взносы начнется со следующего года.

Новые ИП должны сдать согласие в течение 10 дней с даты открытия ИП. В этом случае оно начнет работать с даты его сдачи.

Уменьшать налог ФНС будет до того, как наступит срок его уплаты.

Как будут уменьшать налог, если у ИП несколько патентов, читайте тут.

Новый способ уменьшения налога по ПСН (по согласию вместо уведомления) будет работать только для ИП без работников, которые не получают доход в рамках другого режима налогообложения.