Что изменится в УСН, ПСН, ЕСХН в 2027 году: поправки в НК

Что случилось
В Госдуму внесен правительственный законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК.
УСН
С 2026 года проценты по счетам ИП облагаются НДФЛ, а не УСН. В статье 346.11 НК сказано, что ИП на УСН освобождены от НДФЛ, кроме НДФЛ с процентов от вкладов. Но не было нормы о том, что налог по УСН с дохода в виде процентов платить не надо.
Теперь эту норму закрепят в НК. В статье 346.15 НК будет четко сказано, что проценты по счетам ИП не облагаются налогом по УСН.
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ПСН
Сейчас ИП на ПСН для уменьшения налога на свои фиксированные взносы сдают уведомление по форме КНД 1112021. Этот процесс упростят.
С 2028 года уменьшение будет идти в автоматическом режиме, если сам ИП выразил такое согласие.
В ИФНС надо сдать бланк – согласие об уменьшении налоговым органом суммы налога по ПСН.
Если сдать форму согласия до 31 декабря, то автоматическое уменьшение налога на взносы начнется со следующего года.
Новые ИП должны сдать согласие в течение 10 дней с даты открытия ИП. В этом случае оно начнет работать с даты его сдачи.
Уменьшать налог ФНС будет до того, как наступит срок его уплаты.
Как будут уменьшать налог, если у ИП несколько патентов, читайте тут.
Новый способ уменьшения налога по ПСН (по согласию вместо уведомления) будет работать только для ИП без работников, которые не получают доход в рамках другого режима налогообложения.
ЕСХН
Право на ЕСХН
Применять ЕСХН могут сельхозпроизводители, у которых доходы от этой деятельности составляют не менее 70%.
Но есть исключение – бизнес, пострадавший от терактов или вооруженных формирований. Если такая компания или ИП применяла ЕСХН в 2023 году, то можно применять его и потом, даже ели нет дохода. То есть статус сельхозтоваропроизводителя сохраняется.
Ранее такое послабление действовало с 2024 по 2026 год.
Теперь его продлят по 2029 год.
Проценты по вкладам
С 2026 года проценты по счетам ИП облагаются НДФЛ, а не ЕСХН. В статье 346.1 НК сказано, что ИП на ЕСХН освобождены от НДФЛ, кроме НДФЛ с процентов от вкладов. Но не было нормы о том, что налог по ЕСХН с дохода в виде процентов платить не надо.
Теперь эту норму закрепят в НК. В статье 346.5 НК будет четко сказано, что проценты по счетам ИП не облагаются налогом по ЕСХН.