Сборщик заказов стал самой популярной позицией для подработки среди подростков 14–17 лет, следует из исследования SuperJob. Второе место заняли вакансии кассира и продавца, третье — работника торгового зала.

В топ-10 также вошли курьеры, операторы колл-центров, баристы и официанты, менеджеры по продажам и работе с клиентами. Кроме того, подростки рассматривают работу промоутерами, разнорабочими и сотрудниками пунктов выдачи заказов.

В опросе участвовали 1 500 родителей школьников 14–17 лет из всех округов России. Чаще всего они называли вакансии в доставке, розничной торговле, общепите и сфере развлечений.

Официально трудоустроиться без согласия родителей можно с 16 лет. С 14 лет подросток вправе выполнять легкую работу, которая не мешает учебе, при письменном согласии одного из родителей. Работникам до 18 лет положены сокращенные рабочий день и неделя, отпуск продолжительностью 31 календарный день и ежегодный медосмотр за счет работодателя.