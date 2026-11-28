При стабильном окладе совокупный доход за месяц будет выше, поскольку стоимость каждого пропущенного рабочего дня окажется ниже. Разница может составить несколько тысяч рублей до НДФЛ.

Отпуск при пятидневной рабочей неделе выгоднее планировать на июль или сентябрь, считает кандидат экономических наук, сооснователь Tovian.ru Владислав Скрипко. В 2027 году в этих месяцах будет по 22 рабочих дня, тогда как в январе — 15.

Владислав Скрипко «При стабильном окладе отпуск обычно выгоднее в месяце с большим числом рабочих дней: каждый пропущенный рабочий день уменьшает зарплату на меньшую сумму.»

Например, при окладе 60 тыс. рублей и полностью отработанных 12 месяцах без премий средний дневной заработок составит около 2 048 рублей. За семь дней отпуска работник получит примерно 14 334 рубля. Если на отпуск приходятся пять рабочих дней, зарплата уменьшится в январе на 20 тыс. рублей, а в июле — примерно на 13 636 рублей.

Разница совокупного дохода составит около 6 364 рублей до НДФЛ.

Отпуск с выходными оплачивается за большее число календарных дней, но быстрее сокращает доступный остаток. Нерабочие праздничные дни в продолжительность ежегодного отпуска не включают. При сменном графике, премиях или неполном расчетном периоде сумму нужно рассчитывать отдельно.