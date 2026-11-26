Минфин синхронизирует налоговую нагрузку личных фондов со ставкой НДФЛ: с 2027 года такие организации утратят право на УСН, а ставка налога на прибыль при пассивных доходах от 90% вырастет с 15% до 22%.

С 2027 года личные фонды больше не смогут применять упрощенную систему налогообложения, а для тех, у кого пассивные доходы составляют не менее 90%, ставку налога на прибыль поднимут с 15% до 22%. Эти нормы вошли в одобренный Госдумой законопроект № 617-9, подготовленный под налоговую политику 2027 года.

Поправки к пункту 3 статьи 346.12 НК лишают личные фонды права работать на УСН с начала 2027 года. Одновременно изменения в статью 284 НК повышают ставку налога на прибыль с 15% до 22% для фондов, чьи доходы на 90% формируются за счет пассивных поступлений, включая дивиденды, аренду и продажу акций.

В Минфине ранее объясняли повышение ставки налога на прибыль необходимостью синхронизировать ее со ставкой НДФЛ для пассивных доходов. При этом законопроект корректирует и статью 284.12 НК РФ, разрешая включать в профильные доходы личного фонда для применения пониженной ставки доходы от продажи долговых ценных бумаг и долговых цифровых финансовых активов.