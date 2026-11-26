Предприниматели все чаще выбирают статус ИП вместо юрлица на фоне снижения лимитов по НДС до 60 млн и 20 млн рублей и ухода торговли в платформенную экономику.

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что снижение порогов выручки по НДС до 60 млн и 20 млн рублей сопровождается сокращением числа юридических лиц примерно на 100 тысяч за год и ростом числа ИП. При этом у предпринимателей нет выплаты дивидендов, что меняет налоговую нагрузку при выводе средств, а выручка бизнеса перетекает из офлайна в минус 0,23% на маркетплейсы в плюс 23%.

На фоне снижения лимитов по НДС меняется форма ведения бизнеса и растет доля тех, кто работает в микробизнесе. Переток в платформенную экономику делает работу в статусе ИП более привлекательной, а отсутствие дивидендов влияет на итоговую налоговую нагрузку при выводе финансовых результатов.

«И здесь точно видно, что речь идет о перетоке в платформенную экономику, где объективно выгоднее работать как ИП. Более того, сам по себе институт ИП, если сравнивать с юрлицом, имеет очень важную экономическую составляющую — нет выплаты дивидендов. И поэтому в этом случае налоговая нагрузка, когда ты выводишь финансовые результаты своей деятельности уже в другие области, они, соответственно, тоже меняются», — заявил Даниил Егоров.

Статистика по онлайн-кассам показывает заметное смещение потребительской активности. Если выручка в кассах офлайн-сегмента снизилась на 0,23%, то продажи на маркетплейсах прибавили 23%.