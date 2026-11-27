Если зарубежный продавец полностью переложит новый НДС 22% в цену, товар стоимостью 10 000 рублей с 1 января 2027 года обойдется покупателю примерно в 12 200 рублей.

С 1 января 2027 года покупки физических лиц у иностранных продавцов за пределами ЕАЭС начнут облагаться НДС по ставке 22%, включая заказы в пределах беспошлинного порога. Об этом «Клерку» рассказал кандидат юридических наук, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков.

Дмитрий Матюшенков «Это принципиальное изменение: раньше именно возможность приобрести товар без такой налоговой нагрузки во многом обеспечивала зарубежным продавцам ценовое преимущество. Теперь маркетплейсы и операторы электронных торговых площадок будут выступать налоговыми агентами, что сделает механизм взимания налога более системным. В результате часть покупателей действительно может переключиться на российские склады и отечественных продавцов, особенно если разница в цене между одинаковыми товарами станет незначительной»

Часть покупателей на этом фоне может перейти к отечественным продавцам, однако полного исчезновения трансграничной торговли не произойдет благодаря широкому ассортименту, доступу к оригинальным брендам и низким затратам иностранных поставщиков на хранение товаров в России.

Рост цен для конечного потребителя практически неизбежен, но будет зависеть от категории товара. Если продавец полностью заложит налог в стоимость, покупка за 10 000 рублей подорожает примерно до 12 200 рублей. Чтобы сохранять выгоду по сравнению с российским аналогом, зарубежная цена до начисления НДС должна быть примерно на 18% ниже.

При этом в сегменте массовой электроники и популярных товаров площадки и селлеры могут сдерживать рост цен за счет скидок и сокращения маржи. В категориях редких комплектующих и уникальной продукции, которой нет в российской рознице, налог с высокой вероятностью полностью переложат на покупателя. Кроме того, попытки обойти новые правила через посредников не гарантируют освобождения от уплаты налога и несут дополнительные расходы и риски.