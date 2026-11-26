Как правильно списывать продукты, рассчитывать себестоимость блюд, проводить инвентаризацию и учитывать изменения условий освобождения от НДС с 2027 года. Пять горячих вопросов разбирает эксперт Елена Шедис.

Как правильно списывать продукцию в общепите?

Помните, что главная проблема учета в общепите — документальная путаница на этапе «склад — кухня»: повару выдают продукты, но не оформляют требования и накладные. В итоге бухгалтер не знает, сколько продуктов ушло на приготовление блюд, и не может правильно посчитать их себестоимость. Важно оформлять документы на каждом этапе: от закупки продуктов до продажи готовых блюд.

На каких счетах отражать продукты, производство и готовую продукцию?

Что учитывается Счет / проводка Продукты для приготовления блюд 10 «Материалы» Затраты кухни 20 «Основное производство» Передача сырья со склада на кухню Дт 20 Кт 10 Полуфабрикаты собственного производства 21 «Полуфабрикаты» Готовая продукция 43 «Готовая продукция» Товары для перепродажи (вода, вино) 41 «Товары» Списание себестоимости при реализации 90 «Продажи»

Все списания, в том числе порчу, бой и питание сотрудников, подтверждайте первичными документами. Закрепите в учетной политике способ оценки запасов — по себестоимости каждой единицы, средней себестоимости или ФИФО.

Как провести калькуляцию себестоимости блюд?

Сначала оформите ТК, а если блюдо новое — ТТК. Определите нормы ингредиентов, учтите отходы и пересчитайте массу нетто в брутто. Затем умножьте массу каждого продукта на его учетную цену и сложите стоимость ингредиентов. Так вы получите стоимость сырьевого набора на 100 порций. Разделите ее на 100 — получится себестоимость одной порции. Внесите результат в калькуляционную карточку ОП-1 и добавьте наценку, чтобы определить цену продажи. Если рецептура изменилась, переоформите карту, обновите калькуляционную карточку ОП-1 и данные в 1С.

Как провести инвентаризацию на кухне и в баре?

Последние полтора года для этого используют ФСБУ 28/2023, который заменил Методические указания № 49. На кухне и в баре проверяют фактические остатки продуктов, заготовок, незавершенного производства и напитков, а затем сравнивают с данными учета. Открытые бутылки в баре взвешивают, а остаток рассчитывают с учетом массы пустой тары и плотности напитка. Для учета заготовок и незавершенного производства организация сама разрабатывает методику и закрепляет ее в учетной политике.

Не забывайте проверять весы, правильно оформлять излишки и недостачи, а результаты отражать в том периоде, за который проводили инвентаризацию.

Что будет с НДС в общепите в 2027 году?

Льгота по НДС сохраняется, но только при соблюдении трех условий: доля доходов от общепита — не менее 70%, доход за 2026 год — не более 3 млрд рублей, а среднемесячная зарплата сотрудников по данным РСВ — не ниже региональной среднеотраслевой по ОКВЭД 56.