Сотрудник не берет трубку в выходной: можно ли урезать ему премию на 50%
Нельзя лишать сотрудника премии за пропущенные звонки в нерабочее время
Онлайнинспекция ответила, вправе ли работодатель лишать сотрудника 50% премии за игнорирование звонков в не рабочее время или выходной день.
«Не вправе, поскольку в нерабочее время работник не обязан выполнять должностные обязанности», — ответил Роструд.
Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК).
В соответствии со ст. 107 ТК, видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.