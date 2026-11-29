Нельзя лишать сотрудника премии за пропущенные звонки в нерабочее время

Онлайнинспекция ответила, вправе ли работодатель лишать сотрудника 50% премии за игнорирование звонков в не рабочее время или выходной день.

«Не вправе, поскольку в нерабочее время работник не обязан выполнять должностные обязанности», — ответил Роструд.

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК).

В соответствии со ст. 107 ТК, видами времени отдыха являются: