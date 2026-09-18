Как бухгалтеру или юристу накопить капитал на пенсию, почему наем — плохая стратегия обогащения, душат ли налоги бизнес и почему успех — это в первую очередь непубличность. Об этом и многом другом — в разговоре с инвестором Александром Журбой, который за свою карьеру вложил более $200 млн в 100+ компаний, и собрал некоторые грабли. От автора, редакционного директора ИА «Клерк.ру» Александра Табернакулова: «В конце прошлого года я проводил выходные в подмосковном загородном отеле. Ужин близился к завершению, чай остывал, я смотрел на заснеженный лес за окном. Погрузился в слегка меланхоличные размышление о перспективах 2026-го, сидя за столиком в одиночестве. Листал ленту запрещенной соцсети и наткнулся на пост Александра Журбы, в котором он рассуждал о проактивности вместо пессимистичного бездействия. «Некомфортное чтиво, многовато цинизма. Видимо, это инфоцыган под маской опытного инвестора и бизнесмена», подумал я. И на время забыл про контент Журбы. Алгоритмы соцсети запомнили, что я дочитал некомфортный пост до конца. С тех пор лента выдавала все новые публикации моего тезки: про личные финансы, карьеру, бизнес и личную жизнью. Читал стабильно, испытывал дискомфорт в сочетании с любопытством, и спустя девять месяцев сделал интервью».

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На среднерыночную зарплату накопить что-то существенное почти невозможно

Представим человека, который работает бухгалтером или юристом и получает рыночную зарплату — в Москве одну, в регионах другую. Как ему копить, чтобы к пенсии сформировать финансовую подушку?

Откладывать, безусловно, нужно. Но если говорить честно, на среднерыночную зарплату накопить что-то существенное почти невозможно: жизнь длинная, нужно решать жилищный вопрос, растить детей, тратиться на здоровье. Средняя зарплата в массовых профессиях позволяет, по сути, выживать и — в лучшем случае — обслуживать ипотеку. Капитал, на который можно комфортно жить на пенсии, с обычной зарплаты не накопить — его можно только заработать, занимаясь чем-то дополнительным. Поэтому ключевая задача — рост квалификации ради роста дохода: становиться редким, востребованным специалистом. Чаще всего это означает движение в сторону управленческих позиций, где зарплаты выше. И начинать двигаться в этом направлении нужно как можно раньше.

У тебя есть модель из пяти уровней благосостояния: нищета, бедность, средний класс, состоятельность, богатство. На каком из них окажется средняя зарплата бухгалтера или юриста в России?

Если ориентироваться на условную шкалу от 10 до 100 долларов в час, то при средней зарплате около 1000 долларов в месяц выходит порядка 4 долларов в час. Это уровень между нищетой и бедностью. Даже в регионах, где жизнь и недвижимость дешевле, на такие деньги нельзя позволить себе что-то существенное. Объективно это бедность.

По твоей же классификации средний класс начинается примерно с 2500 долларов на человека в домохозяйстве. Это достижимо для бухгалтеров и юристов?

Достижимо, но требует усилий. Один путь — строить карьеру в найме и дорасти до позиции в крупной компании, где такие зарплаты в принципе платят. Другой — микропредпринимательство: переход от наемной работы к прямому обслуживанию клиентов, с автоматизацией процессов и собственной командой.

Сейчас заметна тенденция: спрос на «белых воротничков» падает, а рабочие специальности в дефиците. Даже система образования переориентируется на среднее профессиональное. Как в этих условиях быть бухгалтеру или юристу — продолжать вкладываться в профессию или учитывать этот тренд?

«Важно отличать тенденцию от коротких трендов. Сейчас в экономике неопределенная ситуация, будущее не сильно предсказуемо, отсюда флуктуации спроса.» Если смотреть на карьеру человека целиком — а это 30–40 лет, с 22 до 55–60 — подобные колебания сглаживаются, и правильнее ориентироваться на макроэкономические тенденции. Да, в моменте отдельные рабочие специальности могут обгонять интеллектуальные профессии и по доходу, и по востребованности. Но, во-первых, физический труд после 50 лет — сложно, карьера в такой сфере короче. Во-вторых, люди, работающие с интеллектуальным трудом — пусть и в автоматизированном виде, — в перспективе имеют больше шансов заработать. Бухгалтер или юрист, который просто отбывает часы на одном месте, не развиваясь, рискует деградировать профессионально и в моменте зарабатывать меньше квалифицированного рабочего. Но те, кто выстраивает карьерную траекторию — например, из бухгалтерии идет в финансовый анализ, а затем в аналитику данных — за 10–15 лет способны увеличить доходы x10 к средней зарплате по стране.

Наем как единственный способ формирования капитала — плохая стратегия

Куда, на ваш взгляд, движется экономика и как во всем этом заработать x10?

Если говорить про российскую экономику — она сейчас на раннем этапе развития: рынки формируются, потом стандартизируются, монополизируются, становятся более зрелыми. Экономика будет проходить те же этапы, что и любая другая: от хаоса к большей регуляции, бюрократии, зарегулированности. Бухгалтеры, юристы и все, кто по обязанностям приводит компанию в соответствие с государственными требованиями, будут становиться более востребованными — правил и регуляции будет больше. Это общий тренд для всех экономик — они становятся тяжелее, неповоротливее.

Вернемся к зарплатным вилкам — есть еще фактор инфляции, которая стремится к 10% годовых по официальным данным. Согласен с такими показателями?

Если смотреть с 1991 года, среднегодовая инфляция действительно составляет около 10% — в отдельные периоды больше, в отдельные меньше.

То есть специалисту приходится не просто расти профессионально, а буквально бежать на месте — как в известной метафоре про Алису в Стране чудес, — чтобы просто не отставать от инфляции?

Именно так. Раз в два-три года стоит менять работу, осваивать новые навыки — это похоже на бесконечную гонку. И, если честно, наем как единственный способ формирования капитала — плохая стратегия. Дело даже не в инфляции самой по себе. «Доход — это отражение ценности человека для тех, кому он оказывает услуги. А работать больше 8 часов в сутки невозможно.» Значит, единственный способ повысить производительность — это либо автоматизация процессов с помощью технологий, либо рост ценности своей экспертизы и, соответственно, ставки. Первое ограничено физически, второе — процесс небыстрый. Поэтому если человек продолжает работать руками так же, как десять лет назад, его реальный доход со временем снижается: экономика вокруг становится производительнее за счет технологий, а он — относительно нее — нет. Короче — не занимайся тем, где нельзя использовать технику.

Управление людьми — вечная тема

Возвращаясь к твоей градации: получается, есть два стратегических пути роста дохода — управление людьми и проектами либо превращение в редкого, эксклюзивного специалиста. Насколько в этом контексте актуально деление на интровертов и экстравертов? Условно: «я классный профи, но не коммуникабелен». Это лечится?

Конечно, лечится. Я бы вообще заходил с другой стороны — с вопроса цели. Если цель — зарабатывать больше, человек начинает искать способы, развивать нужные навыки, подстраиваться под требования тех позиций, которые хочет занимать. Можно, конечно, занять позицию «не сложилось» и просто ждать, что все само наладится. Но это путь в никуда: основные деньги сосредоточены в управлении, продажах и системной работе с людьми. «Хочешь расти — придется этому научиться, нравится тебе это или нет. Не сделаешь — так и останешься на месте.»

А рост «вглубь» — то есть повышение ценности как узкого специалиста — обязательно требует управленческих качеств? Или можно оставаться просто отличным исполнителем?

Можно, но даже в самых индивидуалистичных отраслях у этого пути довольно низкий потолок. Даже гениальный программист-одиночка, не выстраивающий взаимодействие с командой и рынком, в итоге выходит на предел дохода в несколько сотен тысяч долларов в год — предсказуемый и ограниченный сверху. Хочешь расти — управленческие позиции неизбежны.

Получается, статистически менеджеров, зарабатывающих условные 200 долларов в час, все равно больше, чем редких узких специалистов с сопоставимым доходом?

Вероятно, да. Узкая специализация с высокой востребованностью характерна не для всех отраслей — скорее для растущих индустрий, где нужно годами наращивать компетенцию, иначе нет защиты от конкурентов. Это либо модное направление, либо реально 20 лет практики. Но научиться управлять людьми в целом проще, чем стать выдающимся хирургом или редким инженером-ядерщиком.

А что, если эксперт с двадцатилетним опытом столкнется с технологическим переломом в своей отрасли — условно, все ездили на лошадях, а появился автомобиль?

Тогда придется переучиваться. И с этой точки зрения управленческий путь оказывается более устойчивым. Если ты узкий специалист, не управленец, ты, наверное, не полностью потеряешь навыки — например, если всю жизнь занимался лошадьми, что-то останется, если перейдешь к коровам. Но управление людьми — более вечная тема, чем любые отраслевые знания.

Основная проблема малого бизнеса — это, как правило, его основатель

Сейчас в России кризис?

Прямо назвать это кризисом нельзя — скорее период неопределенности. Многое происходит одновременно, отсюда и общая тревожность. По условной шкале от 0 до 10, где 10 — супер-экономика, а 0 — полная жесть, я бы оценил текущую ситуацию в 6–7 баллов.

Не так уж плохо, получается?

Да, могло быть значительно хуже. «Люди хотят, чтобы все было классно, но реальность такова, что бывает намного хуже — так что нынешнее положение вполне можно назвать нормальным.»

Можно ли назвать этот период временем возможностей?

Возможности есть всегда, они от времени не особо зависят. Кто-то уходит с рынка, кто-то, наоборот, действует — если продолжать делать свое, все будет в порядке.

В своих соцсетях ты писал, что кризис — возможность скупать конкурентов и обесценившиеся активы. Но если речь о малом бизнесе — откуда брать капитал на такие приобретения?

У малого бизнеса обычно проблема не в том, что нужно скупать конкурентов. Первичная проблема — выстроить внутренние процессы так, чтобы просто хорошо делать то, чем компания должна заниматься. Основное ограничение роста — не кризис и не рыночная доля, а некомпетентность самого основателя либо отсутствие маржи в выбранной нише. Поэтому основная проблема малого бизнеса — как правило, его основатель.

То есть дело в мышлении основателя?

В отсутствии опыта, непонимании сути своего дела, неумение считать цифры, эмоциональные и поспешные решения, неготовность работать долго и стремление к быстрым результатам. По сути, дело в несоответствии того, чем человек занимается, его внутренней картине мира.

Что малому и среднему бизнесу стоит предпринять с точки зрения мышления, чтобы оставаться устойчивым в текущих условиях?

Ключевая задача — правильно посчитать собственную экономику. Во-первых, бизнес должен быть прибыльным: продавать дороже, чем покупает. И эта разница должна обеспечивать хорошую годовую маржинальность — доходность на собственный капитал была от 100% годовых. Если меньше — статистически разумнее устроиться на работу по найму.

Что считать хорошей маржинальностью?

Если говорить про капитал — от 100% годовых. Вложив в начале года условный рубль, к концу года у вас должен остаться рубль в обороте и еще рубль вы должны получить дивидендами. Тогда есть реальные шансы вырастить из этого что-то большее. Если же ситуация такая: раз в два месяца закупаете и продаете товар с наценкой 10%, по итогам года выходит около 40% годовых, из которых треть уходит на налоги, а еще 20% — на банковский кредит, — по факту вы работаете в ноль. Возникает вопрос: зачем такой бизнес нужен? Попрактиковаться прикольно, шишки набить — но не стоит надеяться, что заработаешь что-то вменяемое. На фото: Александр Журба

Есть маржа — все нормально, нет маржи — не надо этим заниматься

Вы упомянули налоги. Налоги душат бизнес?

Нет. Если существование бизнеса ключевым образом зависит от налогов — значит, у вас плохой бизнес. Если вся прибыль по факту — это то, что вы отдаете государству, вы работаете в ноль. В чем смысл? Если 20–30% маржи — вся ваша прибыль, и налоги полностью вас уничтожают, — не надо этим заниматься. «Если у вас нормальная маржа — вам плевать на налоги. Посмотри на нефтянку или добычу угля — налоги там за 50%, и ничего, живут, развиваются. Есть маржа — все нормально, нет маржи — не надо этим заниматься. Зачем? Чтобы просто быть предпринимателем, работать не с 9 до 17, а с 7 до полуночи?»

Чем выше налоги, тем ниже их собираемость?

С определенного порога — да, есть точка, после которой людям проще не работать или не платить, чем платить. Но проблема не только в размере ставки, но и в сложности расчета налогов. Если пришло 100 рублей и нужно заплатить с них фиксированные 6, 8, 12 или 20 рублей — это прозрачно. Гораздо хуже, когда для расчета требуется отдельный специалист, а предприниматель вместо того, чтобы думать о клиентах, вынужден жонглировать цифрами — что и в каком квартале признавать доходом, к какой статье что относить.

Будут ли налоги в России расти дальше?

Да, скорее всего, налоги будут повышаться.

И в какой-то момент предприниматель упирается в дилемму: между тем, сколько хочет забрать государство, и тем, сколько готов платить покупатель. Маржа растворяется. Чем тогда руководствоваться при выборе ниши?

Долгосрочная тенденция такая: государство, банки и другие контрагенты бизнеса стремятся забрать из компании всю избыточную маржу, оставив ровно столько, чтобы бизнес продолжал существовать, но не особо зарабатывал. Как маркетплейс доит поставщиков, чтобы они работали, но не уходили и сильно не росли, — так и государство получает максимум денег с подконтрольного бизнеса, оставляя ровно столько, чтобы он не загибался. Стратегия выживания здесь такая: либо постоянный поиск новых маржинальных ниш — там, где доходность еще не всем очевидна; либо укрупнение бизнеса, чтобы получить доступ к более дешевым деньгам. «В пределе любая зрелая экономика — это набор монополий в каждой отрасли, которые эффективно закрывают вход новым игрокам: потому что новичок на дорогие деньги просто не может потянуть все налоги и регуляции. Выживают только крупные компании, работающие на собственном капитале или очень дешевом кредитовании.»

Что делать новичку на рынке?

Либо пользоваться налоговыми льготами — это тоже способ входа на рынок: крупняк платит условно 40% налогов, ты платишь 10, и у тебя есть запас прочности. Либо заниматься инновациями: в существующих зрелых отраслях маржи для новичка часто просто не остается, и единственный выход — создавать что-то принципиально новое, чего еще нет в текущем технологическом укладе.

Слово «успех» сейчас изрядно затаскано. Что лично для тебя оно значит?

Если говорить в целом — не только применительно к предпринимателям, — успех, наверное, это сытая жизнь среднего класса, когда тебе никто особо не интересен и ты можешь позволить себе тратить на жизнь пару сотен тысяч долларов в год.

Это еще в рамках среднего класса?

Это верхняя граница среднего класса. Многое зависит от объема капитала. В идеале такая модель потребления опирается на капитал, а не на текущий доход. «Разница между средним классом и богатыми в том, что средний класс зарабатывает полмиллиона и тратит 200 тысяч, а у богатых есть 10 миллионов капитала, на процент от которого они живут.»

По сути, ежемесячный уровень трат при разумном подходе получается сопоставимым в обоих случаях — просто в одном варианте это дивиденды с капитала, а в другом — прямое расходование текущего заработка?

В целом, да. Если говорить именно о деньгах, речь идет о способности тратить на потребление от 200 тысяч до полумиллиона долларов в год — причем необязательно тратить именно столько, важна сама возможность. Но если делать все по-настоящему «в кайф», к этому стоит добавить наличие свободного времени. Потому что, если вы постоянно на работе ради заработка этих денег, и крутитесь без остановки, о свободе речи не идет. Гораздо важнее уметь выйти из этой гонки в любой момент и просто взять паузу. Отсутствие жестких дедлайнов, непубличность — вот, пожалуй, и все, что действительно имеет значение.

Что ты имеешь в виду под непубличностью?

То, что, выходя на улицу, ты не сталкиваешься с людьми, которые просят автограф, — это довольно сильно раздражает. Со стороны публичность выглядит красиво, но на практике это означает, что ты больше не можешь спокойно прогуляться по улице.

А тебя это как-то беспокоит? Ты уже достиг определенной медийность.

Иногда узнают, бывает. Но пока не настолько массово, так что все в порядке.

Ты говоришь, что успех — это доход на верхней границе среднего класса и отсутствие публичного внимания. Откуда такая уверенность, что ты никому неинтересен?

Скорее статистическое наблюдение. В небольших регионах планка ниже: если зарабатываешь 30–40 миллионов рублей в год в маленьком городе, ты фактически становишься градообразующим бизнесом, и это заметно всем. Но если говорить о городах-миллионниках, ты становишься заметен, но далеко не настолько, чтобы привлекать серьезное внимание. Если бизнес оформлен как юридическое лицо — ООО или АО, где выручка видна в открытых базах, — шансов «засветиться» больше. А если работаешь как ИП, то, по сути, ты интересен разве что налоговой: заплатил налоги — и все, вопросов больше нет.

Интерес каких структур лучше не привлекать?

В целом любых — официальных и неофициальных, опасных и неопасных. Ты просто живешь свою жизнь, чем-то занимаешься, зарабатываешь, кайфуешь. Если ты переваливаешь за определенный размер, приходится общаться с большим количеством людей, каждый из которых что-то от тебя хочет: «помогите», «отдайте», «сделайте», «порешайте». «Вроде ты весь такой красавчик, а по факту сам себе не принадлежишь — нет свободы действия, не можешь сказать «идите все нафиг», действуют уже другие правила игры. Поэтому — зарабатывай деньги и живи в кайф.»

Нет ощущения «сейчас мы всех порвем» — фантазии прошли

Давай уточним про «жить в кайф» — что это в твоем понимании?

Наверное, лет до 35–40 — это активные проекты, карьера, когда тебя прет, и ты что-то делаешь, чтобы реализоваться, что-то себе доказать, в том числе получить формальный успех, хоть немного засветиться. А после этого — жизненный винегрет из разных активностей, каждая из которых радует понемногу, не надоедает, не приедается, и ты потихоньку в этом винегрете варишься. «Личная жизнь, дети, спорт, поездки, хобби — все, что нравится. И для этого есть деньги и, самое главное — время.»

В одном интервью ты сказал, что тебя ничего не радует. Это шутка?

Нет. Просто ничего не радует по сравнению с тем, что было лет двадцать назад, когда я только приехал в Москву молодым и полным энтузиазма, сейчас все воспринимается иначе. Тогда было полно фантазий о мире, все было воодушевляюще интересно. Сейчас это уже приелось. Естественно, уже не будет тех восторженных ощущений «сейчас мы всех порвем» — фантазии прошли. Остается немного скучная, унылая взрослая жизнь, но ничего страшного, нормально, тоже можно жить.

А что тебя все-таки радует?