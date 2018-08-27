Обзор изменений в Градостроительный кодекс и Земельный кодекс в августе 2018

Краткий обзор-конспект (без аналитики) довольно обширных изменений Градостроительный кодекс, Земельный кодекс и других законов, внесенных 340-ФЗ и 342-ФЗ. Тексты довольно сложные, насыщенные множественными оборотами-определениями, отсылками и проч., времени разобраться нужно очень много. Если кому-то поможет, буду рад.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1. Понятие ОКСа

Исключили из него: а) некапитальные строения, сооружения и б) п.10 ст.1 ГрадК). Некапитальные строения, сооружения – те, которые можно переместить и (или) демонтировать и потом снова собрать без несоразмерного ущерба их назначению и без изменения их основных характеристик ( п.10.2 ст.1 ГрадК). Тем самым приблизили понятие ОКСа к понятию недвижимости ( п.1 ст.130 ГК). Плюс появилась легальная возможность признавать отдельные сооружения неОКСами на основании того, что это «неотделимое улучшение ЗУ» – скважины, насыпи, заборы, трубы, асфальт, инж.сети и т.п.

2. Снос ОКСов

Впервые на уровне ГрадК урегулирован снос ОКСов, он включен в понятие град.деятельности ( п.1 ст.1 ГрадК и др.). К сносу ОКСа относится его разрушение, разборка и (или) демонтаж ( п.14.4 ст.1 ГрадК).

Добавлена новая глава 6.4 по сносу (вступила в силу 04.08.2018).

2.1. Не применяется к сносу в рамках нового строительства (в этом случае снос учитывается в проекте на строительство – ч.8 ст.55.30 ГрадК).

2.2. Для сноса необходим проект организации работ по сносу. Проект не обязателен при сносе объектов, для строительства/реконструкции которых не нужно РнС, т.е. а) гаражей, жилых, садовых домов, хоз.построек на садовых участках; б) ИЖС; в) неОКСов; г) вспомогательных строений/сооружений.

2.3. Специальное разрешение на снос не нужно. Однако не позднее чем за 7 дней до начала сноса требуется подать в ОМСУ уведомление о планируемом сносе ОКСа (ч.9 ст.55.31 ГрадК). К уведомлению прилагаются материалы обследования объекта и проект (если он нужен). Кроме того, в теч.7 дней после сноса в ОМСУ подается уведомление о завершении сноса ОКСа (ч.12 ст.55.31 ГрадК). ОМСУ размещает уведомления в ИСОГД, уведомляет госстройнадзор.

2.4. Перед сносом необходимо также: а) получить ТУ сетевых организаций по отключению ОКСа от сетей, б) подтвердить отключение актом, подписанным у сет.организации (ч.1-2 ст.55.31 ГрадК).

2.5. Правила по СРО в целом аналогичны строительству. Если цена работ по сносу более 1 млн.руб. (для строительства - 3 млн.), работы выполняются только членами СРО строителей (или их подрядчиками, т.е. субподрядчику СРО не нужно). Самому застройщику СРО не нужно, если он привлекает подрядчика со СРО (ч.4-8 ст.55.31 ГрадК).

2.6. Здесь же урегулирован порядок сноса самоволок (ст.55.32 ГрадК) по новой редакции ст.222ГК.

2.6.1. Выявляют самоволки различные органы: ГСН, гос.зем.надзор (Росреестр, Росприроднадзор), орган охраны ОКН, зем.контроль и др. – они направляют уведомление о выявлении в уполномоченный орган МСУ (причем уведомление направляется даже при простом несоответствии ОКСа ВРИ ЗУ – п.10.1 ст.71, п.9 ст.72 ЗК!) .

2.6.2. ОМСУ в теч. 20 раб. дней принимает решение о сносе/сносе или приведении в соответствие (административный снос), либо обращается в суд с иском о сносе, либо отвечает выявившему органу, что признаков самоволки не обнаружено.

2.6.3. При административном сносе ОМСУ в теч.7 раб.дней уведомляет о решении застройщика/правообладателя ЗУ, либо, если их не выявил, публикует в местной печати, на сайте, а также размещает щит с информацией о сносе на самом ЗУ.

2.6.4. Застройщик в установленный решением срок сносит самоволку/ предоставляет проектную документацию на реконструкцию + осуществляет саму реконструкцию для приведения самоволки в соответствие.

2.6.5. Если не выполнил в срок – ОМСУ в теч.6 мес. через суд требует изъятия ЗУ и продажи его на торгах, а если за 6 мес. не удалось продать, либо если ЗУ неделим и помимо самоволки на нем имеются законные ОКСы, то ОМСУ обеспечивает снос самоволки собственными силами за счет застройщика/правообладателя ЗУ.

2.7. Здесь же урегулированы отношения между владельцем объекта с ЗОУИТ и собственниками ОКСов в пределах ЗОУИТ (ст.55.33 ГрадК).

2.7.1. ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территории – СЗЗ, ЗСО, ОЗТ и проч. (п.4ст.1 ГрадК, ст.105 ЗК).

2.7.2. В этих случаях собственники ОКСов в пределах ЗОУИТ обязаны снести свои ОКСы или привести их в соответствие с ЗОУИТ в теч.3 лет (2 лет со дня ввода в эксплуатацию объекта с ЗОУИТ) (ч.1 ст.55.33 ГрадК, п.4 ст.107 ЗК), но при условии, что владелец объекта с ЗОУИТ (в его отсутствие – орган власти, установивший ЗОУИТ) заключил с ними соглашение о возмещении им убытков.

2.7.3. Если такое соглашение не подписано, собственник объекта с ЗОУИТ может добиваться сноса (приведения в соответствие) ОКСов в суде, а собственники ОКСов – требовать выкупа их ОКСов, если их невозможно использовать из-за ЗОУИТ.

3. ИЖС

3.1. Введено понятие ИЖС – надземных этажей не более 3х, высота не более 20 кв.м, не делимое на самостоятельные объекты недвижимости ( п.39 ст.1 ГрадК). Т.е. при необходимости раздела, скорее всего, нужно будет делать реконструкцию (схемы постройки МКД через ИЖС усложнятся).

3.2. Исключена необходимость РНС на строительство/реконструкцию ОИЖС (п.1.1 ч.17 ст.51 ГрадК).

3.3. Однако вместо этого введена даже местами более сложная и рискованная процедура: 1) уведомление о планируемом строительстве от застройщика в ОМСУ (орган, выдающий РНС) (ч.1ст.51.1 ГрадК) + 2) ответное уведомление ОМСУ застройщику о соответствии и допустимости (несоответствии и (или) недопустимости) планируемого ОИЖС (ч.7-8 ст.51.1 ГрадК) + 3) уведомление об окончании строительства от застройщика в ОМСУ (ч.16-18 ст.55 ГрадК) + 4) итоговое уведомление ОМСУ о соответствии/несоответствии построенного ОИЖС (ч.19-21 ст.55 ГрадК).

3.4. Если от ОМСУ получено уведомление о соответствии планируемого ОИЖС либо в теч.7 раб. дней не получено никакое, предварительное согласование на постройку ОИЖС считается полученным и действует 10 лет (ч.13 ст.51.1 ГрадК), но от рисков это не спасает (!): ОИЖС все равно может быть снесен как самоволка, если нарушает установленные требования, просто у застройщика появляется право требовать убытков с казны, но и то – только если судом будет установлена вина (sic!) соответствующего должностного лица в направлении «неправильного» положительного уведомления либо его ненаправлении (ч.15 ст.51.1 ГрадК).

3.5. На этапе итогового уведомления (после постройки) проверяется соответствие построенного ОИЖС требованиям на момент поступления в ОМСУ первого уведомления (о планируемом строительстве) (ч.19 ст.55 ГрадК). Но все равно на этом этапе может быть выдано уведомление о несоответствии, если размещение ОИЖС «не допускается в соответствии с земельными ограничениями на дату поступления уведомления об окончании строительства» (кроме ЗОУИТ от еще не введенного объекта) (п.4 ч.20 ст.55 ГрадК). Как итог – ОИЖС может быть признан самоволкой и снесен по суду, причем даже компенсации убытков на этот случай не предусмотрено.

3.6. О несоответствии/недопустимости ОМСУ «стучит» сообщает в госстройнадзор, земконтроль, орган охраны ОКН (ч.12 ст.51.1, ч.21 ст.55 ГрадК).

3.7. Пункты 3.2-3.6 применяются также к садовым домам.

4. Заблокировали обход правил о самоволках путем изменения ПЗЗ (ч.7 ст.33 ГрадК), выдачи разрешения на УРВИ (ч.11.1 ст.39 ГрадК), на отклонение от ППРС (ч.6.1 ст.40 ГрадК).

5. Исключили положения о модифицированной проектной документации и возможности внести изменения в проект по заключению проектировщика без экспертизы. По таким изменениям снова требуется экспертиза (ч.55 ст.26 342-ФЗ).

6. Срок годности град.плана (ППТ для лин.объекта) для экспертизы – полтора года (ч.5.2 ст.49 ГрадК) (для РнС – по-прежнему три года).

7. К докам для получения РНС добавили решение об установлении/изменении ЗОУИТ для ОКСа, если требуется по закону (т.е. ЗОУИТ нужно устанавливать ДО строительства, а не после). Соответственно, исключили из доков для РВЭ проект границ охранной зоны. В ЗК включили обязанность застройщика обращаться за установлением ЗОУИТ до получения РНС (п.13 ст.106 ЗК).

8. Аналогично ИЖС основанием отказа в выдаче РВЭ на ОКС теперь является несоответствие ОКСа ВРИ ЗУ и (или) земельным ограничениям на момент выдачи РВЭ, а не градплана, представленного для РНС (кроме ЗОУИТ от еще не введенного объекта) (п.5 ч.6 ст.55 ГрадК). Т.е. если легально построили объект по РНС, а ВРИ ЗУ поменялся или введены ограничения по зем.законодательству – РВЭ не получить.

9. Наконец прямо написали, что РВЭ не требуется, если не требуется РНС (ч.15 ст.55 ГрадК) (раньше этот вывод делался только системным толкованием).

10. С 01.01.2019 ИСОГД станут ГИСОГД (государственными) (гл.7 ГрадК), их передают в ведение субъектов РФ (ст.57 ГрадК). Доступ к ГИСОГД будет бесплатно открыт всем желающим, при этом там же можно будет в автоматизированном режиме подготавливать, согласовывать и утверждать ППТ, ПМТ, градпланы, РОППРС, РУРВИ, РНС, РВЭ и проч. документы (если субъект РФ принял соответствующий закон) – это называется «функции автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности» (ч.7.1-8 ст.56 ГрадК).

11. Внесены соответствующие поправки в ЗК:

11.1. Самоволки: в случае возведения пользователем/арендатором ЗУ самоволки собственник вправе прекратить право пользователя/арендатора на ЗУ полностью либо в части ЗУ, на котором размещена самоволка (если выдел ЗУ в принципе возможен) и др. (подп.5 п.4 ст.11.2, абз.7 п.2 ст.45, п.4-7 ст.46 ЗК); порядок изъятия ЗУ у собственника и продажи его с публ.торгов, если он не выполнил обязанности по сносу/приведению в соответствие самоволки (ст.54.1 ЗК) (но изъятие производится, только если на этом ЗУ находятся одни самоволки либо если ЗУ можно разделить на ЗУ с самоволками и ЗУ с не-самоволками; если это невозможно, ОМСУ может только снести самоволки, изъять ЗУ не может – ч.13 ст.55.32 ГрадК).

11.2. ЗОУИТ: в ЗК с 04.08.2018 добавлена целая новая глава XIX по ЗОУИТ; ЗОУИТ считается установленной со дня внесения в ЕГРН (п.24 ст.106 ЗК) – де факто применяется с 01.01.2022 (ч.8, 12ст.26 342-ФЗ); порядок определения убытков и заключения соглашения о их возмещении определит Правительство РФ (п.5 ст.57 ЗК); подробным образом урегулированы вопросы возмещения в полном объеме (включая уп.выгоду) убытков в случае установления ЗОУИТ (ст.57.1 ЗК).

Предусмотрены внушительные переходные положения (ч.8-46 ст.26 342-ФЗ), в частности:

11.2.1. Срок установления ЗОУИТ/приведения ЗОУИТ в соответствие – до 01.01.2022, при условии принятия Правительством требований к ЗОУИТ (ч.11, 17 ст.26 342-ФЗ).

11.2.2. С 01.01.2020 ликвидируются ориентировочные, расчетные (предварительные) СЗЗ, при этом собственники обязаны до 01.10.2019 обратиться за установлением итоговой СЗЗ либо прекращением расчетной (ч.13 ст.26 342-ФЗ).

11.2.3. Подробно урегулирован порядок сноса объектов и выплаты компенсаций их собственникам, если объекты попали под снос из-за «неожиданного» обнаружения этих объектов в «неопубличенной» и «опасной» для жизни/здоровья ЗОУИТ, в т.ч. в охранной зоне газопроводов (ч.25-42 ст.26 342-ФЗ). Их снос возможен только на основании решения суда с предварительным возмещением убытков в размере рыночной стоимости сносимых объектов либо после их выкупа собственниками объектов с ЗОУИТ или органами власти. В то же время, если ЗОУИТ не «опасная», то можно продолжать эксплуатировать ЗУ, ОКСы, но без права застройки и изменения ВРИ в противоречие с ЗОУИТ, при этом никаких возмещений за такие ограничения уже не положено (ч.33-35 ст.26 342-ФЗ). Также закреплены признаки «опубличенности» ЗОУИТ (ч.37 ст.26 342-ФЗ), "карты района" и "паспорта безопасности территории муниципального образования" там нет.

Таким образом, законодательно решены проблемы, обнаруженные в деле СКЭС «Газпром трансгаз Чайковский v. Николай Мамаев» (А71-15106/2014) и множестве других таких же (дома, построенные в неопубличенной охранной зоне газопровода, обязывали снести), а также – в противоположном по исходу деле СКГД «Газпром трансгаз Нижний Новгород v. Татьяна Марчук» (9-КГ17-11) (в сносе дома в неопубличенной зоне газопровода отказано).