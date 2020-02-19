КС вынес позитивное решение по НДФЛ

Налоговый агент, допустивший просрочку в уплате налога на доходы физических лиц, но устранивший нарушения до их обнаружения налоговыми органами, не должен лишаться права на освобождение от налоговой ответственности, говорится в постановлении Конституционного суда РФ № 6-П, опубликованном в среду.

Проверка конституционности пункта 4 статьи 81 и статьи 123 Налогового кодекса РФ была проведена в связи с жалобой ОАО «ТАИФ», пишет РАПСИ. Решение было принято без проведения слушаний и основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.



Как следует из материалов дела, «Таиф» было оштрафовано налоговой инспекцией за несвоевременное перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц. При этом ОАО устранило нарушения самостоятельно, представило расчет по налогу без ошибок, но не уточнило его впоследствии.



По мнению юристов «Таиф», закон освобождает налогоплательщика от ответственности за неполную уплату налога в срок, если он до обнаружения налоговиками ошибки уплатит недостающую сумму налога и соответствующие пени и представит в налоговую уточненную декларацию, и оспорили штраф. Но суды согласились с налоговым органом, и «Таиф» обратилось в Конституционный суд, чтобы признать нормы, позволяющие освобождать налогового агента от ответственности за несвоевременное перечисление в бюджет НДЛ только при наличии уточненного отчета, неконституционными. В жалобе ОАО говорится, что при изначально правильно составленной отчетности подать уточненную декларацию невозможно, и освобождением от ответственности могут пользоваться только те, кто представил недостоверную отчетность.



В решении КС отметил, что налоговый агент имеет основания полагать, что именно неуплата налога и пеней влечет отказ в освобождении от налоговой ответственности. А просрочка платежей может появиться «в результате упущений организационно-технического характера».



«Налоговый агент может быть освобожден от ответственности в том случае, если компания уплатила всю недостающую сумму налога и соответствующие ей пени до обнаружения налоговым органом факта несвоевременного перечисления удержанного налога и при отсутствии доказательств, указывающих на то, что несвоевременное перечисление налога носило преднамеренный характер, а не было результатом технической или иной ошибки», — сказано в постановлении Конституционного суда.