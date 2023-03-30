Как оформить перечисление зарплаты другому человеку

Запрета на эту операцию нет: на чужую карту можно платить как всю зарплату, так и часть (например, в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению). Причем не имеет значения, на какого человека оформлена карта. Необходимо лишь получить заявление от сотрудника и оформить допсоглашение к трудовому договору.