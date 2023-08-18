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Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе

В уведомлении за август будут взносы за июль и НДФЛ с 23 июля по 22 августа.

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