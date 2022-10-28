Удаленный переход на систему «1С:ERP» в сжатые сроки

Цели перехода на «1C:ERP»:

уход от влияния зарубежных вендоров;

снижение рисков путем перехода с зарубежного ПО в ключевых бизнес-процессах на отечественное;

быстрый и бесшовный переход с системы управления предприятием одного из крупнейших западных вендоров.

Ситуация до перехода на «1C:ERP»

До перехода на «1C:ERP» работы велись в системе управления предприятием одного из крупнейших западных вендоров. Со временем стало понятно, что ИТ система перестала отвечать передовым позициям предприятия. К тому же, срок поддержки разработчиком системы подходил к концу, западные вендоры и вовсе покинули российский рынок. Возникла необходимость в переводе текущей функциональности с зарубежной платформы на российские программные продукты.

Был проведен сравнительный анализ технических возможностей старой системы и отечественных программных продуктов. Стало понятно, что старая система проигрывает «1С:ERP» по соотношению цена/качества, при том что возможности «1С:ERP» не уступали возможностям зарубежной системы.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, была выбрана система « 1С:ERP Упр авление предприятием ».

«1С:ERP Управление предприятием 2» была выбрана для организации управленческого и регламентированного учета. Широкая функциональность системы позволяет эффективно решать поставленные перед предприятием учетные и управленческие задачи, а также открывает новые возможности для дальнейшего масштабирования ИТ-структуры и развития бизнеса. Система предлагает более низкую стоимость владения и сопровождения по сравнению со старой информационной системой предприятия и аналогами, что позволяет снизить затраты на технологическое сопровождение информационных систем предприятия.

Были проведены следующие работы:

1. Управление сбытом. Теперь сотрудники могут быстро принимать заказы от клиентов, учитывать все особенности отгрузки товара клиенту, видеть историю заказов и рекламаций клиентов и дополнительно «допродавать» необходимую клиентам продукцию, контролировать состояние отгрузки/доставки товаров клиентам.

2. Управление доставкой товара клиентам. Был разработан специальный механизм, который в рамках выбранного маршрута доставки быстро и безошибочно печатает формы документов клиентов, которые действуют в текущий момент времени. Был создан специальный АРМ транспортного менеджера, в рамках которого он может отразить факт порчи и тут же определить дальнейшую судьбу товара и метод компенсации потерь.

3. Управление производством. Для того чтобы автоматизировать производственный учет был принят ряд организационных и технических решений. Сырье учитывается в рамках рабочих смен: все переданное в работу за смену сырье списывается на выпущенные за смену партии продукции, распределяясь в затратах пропорционально спецификации на продукцию. Для упаковки принят другой подход: упаковка передается на остатки НЗП производственного подразделения, раз в месяц производится инвентаризация остатков упаковки и весь расход за месяц относится за выпущенные за месяц партии продукции также пропорционально спецификациям на продукцию.

4. Управление закупками и складом сырья. Для того, чтобы иметь доказательную базу для выставления рекламаций поставщикам, был разработан механизм протоколов качества. При приемке сырья на склад формируется протокол качества пришедшей партии, в котором фиксируются предварительные параметры качества. Осуществляются предварительные расчеты с поставщиками. Ссылка на протокол качества печатается на штрих-кодах паллет с сырьем. В процессе переработки этих паллет, если выявлены сверхнормативные потери, в протокол качества вносятся корректировки. По факту корректировок, в «1С:ERP» готовится рекламация, по которой поставщик или снижает стоимость поставленной партии на сумму потерь, или взаимозачитывает потери в счет расчетов по следующим поставкам. Весь этот процесс полностью автоматизирован и выполняется практически в режиме «одной кнопки».

Итоги

В рамках данного проекта в рекордно короткий срок и за разумный бюджет предприятие перешло на новую систему управления. Произошло это без каких-либо потерь в функционале. При этом были реализованы инструменты, которых не было в прежней ИТ системе – стол заказов, протоколы качества, механизмы управления рекламациями. Система «1С:ERP» при должной квалификации специалистов была внедрена быстро и достаточно просто. Проект перехода не вызвал каких-либо потрясений на предприятии.