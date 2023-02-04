Выведение из равновесия как вид манипуляции

Девятый вид манипуляции «Выведение из равновесия»

Ваш оппонент может эмоционально на вас воздействовать, чтобы вывести из себя: фамильярное обращение, язвительные шуточки, едкие замечания, нахальные насмешки, абсурдные вопросы, хамство, нарушение правил, косвенные намеки и т.д.

Главная задача манипулятора тут вывести оппонента из равновесия. Нередко специально путают имя, фамильярно называют человека, путают должность. Например, «Сергеев» вместо «Иван Петрович», «Лёшенька» вместо «Алексей», «менеджер» или «доцент» вместо «генеральный директор», «профессор» или же: «Петрович…. ой, простите, Петр Степанович».

Манипулятор может обыгрывать ваши недостатки, слабости: «Вы так с женой разговаривает?», или «Вы меня рассмешили! А что вы действительно эксперт?», или «Действительно некоторые очкарики лишь выглядит умными».

Способов раздражения очень много. Эволюцией в нас заложено то, что меняется физиология: расширяются зрачки (при стрессе нужно лучше видеть оппонента), кровь сгущается (на случай травмы), выделяется гормон стресса кортизол. Его длительнее воздействие приводят в весьма печальным последствиям для организма: значительный рост вероятности сердечно-сосудистого заболевания, снижение иммунитета, у подростков и детей – замедляется рост, снижаются способности запоминания, внимание, страдает логика.

Избежать такого состояние практически невозможно, т.к. оно «вшито» надежно в мозг на уровне инстинкта самосохранения и является ответной реакция на большую опасность. Тренировка такой способности организма шла более 2 млн. лет и физиологически заложена в организме. Выход один - развивать новые навыки с помощью тренировок.

Дополнительным отличительным видом данного вида манипуляции является то, что манипулятор несколько раз атакует жертву. Кап-кап-кап (часто в фильмах вы видите или слышите такую фразу манипулятора: «часики тикают тик-так, тик-так, тик-так…»), практически невозможно устоять, т.к. такие вот «качели» расшатывают нервную систему по принципу введения в резонанс.

Исследования показывают, что в среднем трёх раз бывает достаточно, чтобы вывести оппонента из равновесия.

То есть главный признак этого вида манипуляций: многократность повторения, как вербальных, так и невербальных сообщений.

Чтобы противостоять такому виду манипуляций – нужно сломать сценарий, т.е. реагировать хладнокровно, неэмоционально. Помочь в этом может диссоциация, переход в 3-ю позицию. Также можно вскрыть уловку манипулятора.

В прикладной психологии (НЛП) хорошо известен способ диссоциирования, с помощью трёхпозиционного описания или «трёхпозиционки». Этот способ хорошо подходит для анализа конфликтной ситуации, «замкнутого круга», из которого очень сложно выйти.

Вы выходите в третью позицию, смотрите со стороны и даёте внешнею оценку событиям.

То есть спокойным тоном вы можете сказать: «Я понимаю, что вы сейчас пытаетесь сделать. Вы хотите вывести меня из равновесия. Не получится, поэтому предлагаю вести диалог конструктивно и уважительно».

«Почему вы перешли «на «ты»? Мы разве близко знакомы?»

Примеры манипуляции «Выведение из равновесия»

О Господи… Что еще?! Что-нибудь умного еще скажите? Агрессор может использовать даже невербальные способы, т.е. пренебрежительные жесты, позы, щёлканые авторучкой в ответ на ваши замечания при полном молчании (игнорирование).

Примеры ответов на вышеприведенные манипуляции:

Мы уже привели примеры ответной реакции, тут главное сохранять спокойствие, ломая сценарий манипулятора.

1. Не думаю, что тут поможет Господь, Аллах или Будда, так как вы пытаетесь выразить только эмоции, а по существу, так ничего и не ответили. Давайте вернемся к предмету обсуждения?

2. Если вы слишком раздражаетесь и теряете хладнокровие можно даже сделать паузу, ответить холодным молчание, как будто, вы не замечете нападок.

Иногда даже выгодно прекратить конфликтною коммуникацию такого рода, особенно если она носит деструктивный характер. Т.е. тут можно сказать: «Спасибо за внимание, думаю, что мы продолжим позже, когда вы успокоитесь».

3. Иногда проговаривание или констатация происходящих событий может вывести человека из состояния конфликта, утилизировать иррационные действия: «Вы хорошо умете нажимать кнопку на авторучке, можете сделать это еще 5 раз, думаю за это время вы сможете обдумать, как сформулировать ответы на мои вопросы».

Любопытные факты: трехпозиционное описание, «качели»

Трёхпозиционка

Выше мы упомянули трехпозиционку, которая используется в НЛП и которая очень полезна, для развития коммуникативных навыков.

Первая позиция – означает ваши собственные эмоции и чувства, мысли и слова, ваши интересы. Подавляющее большинство людей живут в этой позиции и ничего не подозревают, «не видя дальше своего носа», как мы любим говорить.

Самая крайняя ситуация, когда человек сморит на мир только через собственное «Я» и у него раздутое «Эго» - это уже можно классифицировать, как расстройство или же крайнюю ступень эгоизма, эгоцентризма. Пагубна и ситуация, когда человек вообще не бывает в первой позиции, он может забывать о себе, о бытовых нуждах, даже о еде и сне.

Вторая позиция – это появилось еще у наших прапрапредков, гуманоидов, есть эта способность есть и у шимпанзе, других человекообразных обезьян, то есть у высокоразвитых форм млекопитающихся.

Реализуется эта способность благодаря зеркальным нейронам. Исследования показали, что когда человек или шимпанзе смотрит на то, как кто-то вкусно и хорошо ест, наслаждается, причем неважно в реальности или смотрит на экране – у него выделяется такое же количество нейромедиаторов, возбуждаются те же самые зоны мозга, как будто человек или шимпанзе сам есть, наслаждается. Такая же ситуация при наблюдении негативных картин и действий.

Уровень наслаждения ничуть не ниже, чем если бы человек сам это делал. Умение входить во вторую позицию очень жестко связано со способностью человека обучаться, развиваться, это один из ключевых факторов для развития и самосовершенствования, впрочем, он отличает людей от животных, у людей этот навык значительно лучше развит, чем у всех других видов животных.

С этим связано о то, что некоторые люди не могут смотреть картины ужасов, триллеры, так как они начинают в реальности переживать также, как герои фильмов, картин, произведений искусства.

С этим, кстати, связаны новые формы зависимостей: интернет-завесить, игровая зависимость, сериальная зависимость, зависимость от просмотра порнографии и т.д. Психологи пишут о том, что такие формы зависимостей очень сложно поддаются терапии.

Также умение быть во второй позиции незаменимо в сложных переговорах, при консультировании, во время судебных разбирательств, расследований и т.п. Т.е. навык «побыть в чужой шкуре» помогает узнать, что именно думает другой, какие у него эмоции, чувства.

Есть люди, которые постоянно «живут» во второй позиции, для них это большая проблема, особенно, когда они себе не отдают отчёта в этом. У нас в компании был один из менеджеров, который великолепно умел входить в состояние клиента, но проблема в том, что он оставлялся там надолго. И вот «бедный клиент», которому переживал менеджер, получал большие скидки, причем даже в убыток компании. Главное, в фирме иногда не понимали, с кем они разговаривают с клиентом, его адвокатом или своим менеджером. Понятно, что продажи у такого менеджера будут высоки, но вот с эффективностью и рентабельностью могут быть проблемы.

Третья позиция связана с состоянием человека «вне контекста», т.е. создается иллюзия, что вы находитесь вне ситуации, над ней или же вы хладнокровный, бесчувственный прибор, который считывает все параметры, фиксируется все изображения, звуки, температуру, влажность, твердость, количество букв и т.д.

Такая способность очень хорошо развита у профессиональных математиков, программистов, ученых - умении абстрагироваться лежит в основе математических моделей, они идеальны, т.е. их нет нигде в природе.

Т.е. очень часто, когда мы переходим на язык цифр, законов, науки, мы погружаемся в такое отстранённое состояние, когда место эмоций заменяет разум. Со стороны, люди, которые находится в таком состоянии, кажутся бездушными, холодными, не способными на эмпатию.

Вхождение в третью позицию осуществляться с помощью метафор взгляда со стороны, просмотра фильма в кинотеатре на экране, такой взгляд позволяет просмотреть даже самые жуткие кадры и посчитать, сколько и чего там было.

Крайняя форма такого состояния, кажется почти идеальной, но люди, думая все время «по-научному» или как идеальный судья в процессе, очень быстро отстраняются от любых коммуникаций.

Тем не менее в конфликтной ситуации – третья позиция самое идеальнее состояние, т.к. там нет эмоций, а манипулятор именно это и пытается сделать, задеть ваши эмоции. Именно поэтому рекомендуется научится выходить в 3 позицию, когда у вас стрессорных коммуникация.

Упражнение на развитие навыка коммуникационной гибкости

Также для развития навыков психологической гибкости можно практиковать упражнение, связанные с трёхпозиционкой.

Для проработки вы берете, например, конфликтные коммуникации, которые у вас были недавно или уже долго продолжаются. И дальше проигрываете диалоги с трёх позиций: я, собеседника и эксперта.

Для лучшего вхождения в каждую позицию рекомендуется в пространстве расположить 3 стула или выделить 3 места, что переходить из позиции в позицию в пространстве, так значительно легче быстро переключаться.

При каждом проходе вы даете из 3-й экспертной позиции рекомендации себе в 1-й позиции, о том, что можно улучшить в общении, как изменить коммуникацию в 1-й позиции так, чтобы эффективность выросла, также эксперт ставить оценку эффективности коммуникациями, можно, например, по 5-бальной шкале. Иногда достаточно трех прогонов, чтобы значительно улучшить коммуникации и проблема решилась.

Понятно, что лучшие ситуацией для вас будет та, когда вы можете легко переключаться из одной позиции в другую, в зависимости от той или иной ситуации и ваших интересов. Упражнение помогает развить этот навык.

«Качели» или как достать всех

Многократное повторение иногда реализуется в форме «психологических качелей», т.е. ситуации, когда партнёр или партнёрша то любит, то не любит, то вообще холодна или холоден, как лед. Если такие качели длятся долго и причем периоды и последовательность, продолжительность фаз «любит/не любит/холоден» непредсказуемы, случайны, жертва чаше всего ломается.

Причем, от такой формы воздействия не защищены даже самые опытные и умные люди, иногда даже наоборот их знания играют с ними злую шутку.

Именно так часто ведут себя самые изощрённые манипуляторы и токсичные личности: нарциссы, абьюзеры и некоторые социопаты (психопаты).

Для взгляда со стороны предлагаю читателям посмотреть один из лучших фильмов итальянского режиссёра Джузеппе Торнаторе, в котором было очень ярко показана эта разрушительная психологическая манипуляция. Некоторые формы человеческих отношений хорошо помогает понять и почустввоать искусство.

Тонино Гуэрра назвал Джузеппе Торнаторе одним из лучших современных кинорежиссеров Италии. Фильм 2012 года (премьера 2013г.)

Жанр: триллер, мелодрама, драма.

Кратко описание: «Вергилий Олдман — управляющий директор ведущего аукционного дома. Время от времени со своим партнёром Билли на глазах у всего мира он проворачивает хитроумные аферы, ловко манипулируя и вводя в заблуждение как продавцов, так и покупателей. В секретном зале своей виллы он собрал сотни бесценных картин из разных эпох. Однажды таинственная женщина, скрывающая свою личность, просит его продать антиквариат её семьи…».

Фильм можно увидеть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=2YPU9MJpLX4. Были и другие озвучивания ранее, можете найти, если найдете лучшую ссылку, напишите, пожалуйста.

Интересный сюжет фильма имеет несколько линий, в том числе – психологическую, в которой показано использование «качелей», с помощью который манипуляторы обманывают жертву, лишая её надежды и имущества.

В прошлых публикациях мы рассмотрели манипуляции:

1. «Плохой человек – плохой аргумент». Такую манипуляцию еще называют прямой атакой, когда предмет обсуждения заменяется критикой личности оппонента.

2. «Несоответствие слов делу». Во время такой манипуляции подменяется тема обсуждения, фокус внимания смещается с тезиса (темы обсуждения) на поведение собеседника.

3. «Личная выгода». При такой манипуляции ваш оппонент переключает внимание на вашу выгоду, причем получается, что вы неискренни. Такие манипуляции особенно опасны, когда они делаются публично.

4. «Невежество». Эта манипуляция обычно имеет целью поставить вас ниже в знаниях или в статусе и/или делается ссылка на «авторитеты», законы науки или права, используются сложные научные термины, понятия на иностранных языках, концепции, цифры, которые вы не знаете, либо знаете плохо. Иногда манипулятор даже придумывает закон или понятие.

5. «А что у вас руки дрожат?» При данном виде манипуляции атака манипулятора осуществляется на внешность и поведение человека, его эмоции, вместо обсуждения актуального вопроса. Целью является – вывести вас из равновесия, зачастую явился газлайтингом.

6. «Палочный довод». При таком виде манипуляции используется ваш страх, подавляющее большинство людей пугаются, во время страха отключается рациональное мышление, вы не можете посмотреть на ситуацию со стороны и тут манипулятор предоставляет вам один единственный «выбор без выбора». При этом манипуляции шантаж и запугивание используется скрытно, что поражает у вас массу отрицательных мыслей. Этот вид манипуляций активно используют политические пропагандисты.

7. «Подмазывание». При данном виде манипуляции используется ваше тщеславие, комплимент в ваш адрес, который связывает вашу любовь к себе с в нужным ответом манипулятору. Если вы не соглашаетесь с манипулятором вы автоматически становитесь дуракам, уродливом, злым, сварливым, трусливым и т.д. Это уже высокий класс манипуляций.

8. «Внушение». При данном виде манипуляций используется естественное состояние транса любого человека, когда сознание уходит на второй план (притупляется) и главную роль начинают играть бессознательные процессы. Во время транса аргументы не важны, человеку могут внушить любой приказ.

Для развития навыков парирования манипуляций нужно тренироваться, можно приводить примеры из жизни, в работе, когда вам встречались манипуляции, и мы могли бы их разобрать в комментариях к публикации. Это даст вам возможность видеть манипуляции и отражать.



Также предлагаем обсудить в комментариях фильм Джузеппе Торнаторе «Лучшее предложение / La migliore offerta».

Следующий тип манипуляции: «Ставка на возраст».