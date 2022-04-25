При банкротстве работодателя предлагают выплачивать 100 тыс. рублей работникам

Рассматривается предложение по увеличению сумм выплат при банкротстве работодателя (Законопроект № 107968-8)
Инициаторы поправок
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР
Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин
Содержание поправок
Согласно законопроекту требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека.
Сейчас эта сумма составляет 30 тыс. рублей.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что в нынешних условиях роста инфляции, которая по прогнозам аналитиков может в 2022 году составить 20% вместо 4%, предусмотренный размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тысяч рублей в месяц является недостаточным.
Материалы к законопроекту
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