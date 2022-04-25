При банкротстве работодателя предлагают выплачивать 100 тыс. рублей работникам

Рассматривается предложение по увеличению сумм выплат при банкротстве работодателя

Версия для печати

Рассматривается предложение по увеличению сумм выплат при банкротстве работодателя (Законопроект № 107968-8)

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

Содержание поправок

Согласно законопроекту требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека.

Сейчас эта сумма составляет 30 тыс. рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в нынешних условиях роста инфляции, которая по прогнозам аналитиков может в 2022 году составить 20% вместо 4%, предусмотренный размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тысяч рублей в месяц является недостаточным.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы по финансовым права граждан

Обзор финансовых прав граждан - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим