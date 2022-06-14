В Госдуме предложили социальную доплату для работников

Рассматривается предложение об установлении новой социальной выплаты

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Рассматривается предложение об установлении новой социальной выплаты (Законопроект № 140670-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, А.В.Чепа, М.Г.Делягин, А.С.Аксененко, Н.В.Новичков, И.А.Ананских, Я.В.Лантратова, А.В.Терентьев; Сенатор Российской Федерации О.Н.Епифанова

Содержание предложения

Согласно законопроекту социальная доплата к доходам работающего в течение полного рабочего дня трудоспособного населения – предоставление работающему гражданину денежной суммы к доходам, определенным в соответствии со статьей 210 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что предложенная законопроектом конструкция предполагает аналог ставки 0% по НДФЛ для работающих граждан, чей доход, определенный в соответствии со статьей 210 части второй НК РФ после вычета НДФЛ не превышает величины прожиточного минимума трудоспособного населения. На сегодняшний день работающие граждане, являющиеся плательщиками НДФЛ, чей доход не выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, уплачивают НДФЛ в общем порядке. Законопроектом предусматривается, что для того, чтобы чистый доход граждан, которые они получают на руки, составлял не меньше величины прожиточного минимума, такой гражданин должен подать заявку на социальную доплату к доходам работающего в течение полного рабочего дня трудоспособного населения. Государство выплачивает гражданину такую сумму, чтобы довести его доход до уровня не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ, и одновременно не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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