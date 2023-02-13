Разъяснения Минфина по налоговым вопросам за ноябрь 2022

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по налоговым вопросам

ОБЗОР ПИСЕМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ ЗА НОЯБРЬ 2022

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 2 ноября 2022 г. № 03-07-11/106726

При реализации услуг по предоставлению в аренду нежилых зданий (помещений), в которых будут размещены гостиничные номера, налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов применяется при условии, что данные объекты недвижимого имущества, введенные в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года, соответствуют виду объектов туристской индустрии, поименованному в Перечне, и включены в реестр объектов туристской индустрии.

Письмо от 2 ноября 2022 г. № 03-07-13/1/106710

В целях налога на добавленную стоимость ввоз из государства, не являющегося государством - членом ЕАЭС, в Российскую Федерацию товаров, приобретенных российской организацией по договору с хозяйствующим субъектом Республики Армения, не признается импортом товаров на территорию одного государства - члена ЕАЭС с территории другого государства - члена ЕАЭС, и, соответственно, в отношении такого ввоза положения Договора и Протокола не применяются.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 НК РФ ввоз товаров в Российскую Федерацию признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. В связи с этим при ввозе из государства, не являющегося государством - членом ЕАЭС, в Российскую Федерацию товаров, приобретенных российской организацией по договору с хозяйствующим субъектом Республики Армения, налог на добавленную стоимость подлежит уплате таможенным органам Российской Федерации.

Письмо от 16 ноября 2022 г. № 03-08-05/111629

При приобретении российской организацией у резидента Нидерландов права на использование селекционного достижения по сублицензионному договору, местом реализации которого признается территория Российской Федерации, данная российская организация - покупатель обязана исчислить и уплатить в бюджет налог на добавленную стоимость в качестве налогового агента.

Письмо от 9 ноября 2022 г. № 03-07-11/108746

Денежные средства, полученные в качестве обеспечительного платежа, подлежащего зачету в счет оплаты оказываемых услуг по предоставлению в пользование жилых помещений, освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 10 пункта 2 статьи 149 НК РФ, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.

Комментарий к налоговым спорам за декабрь 2022

Письмо от 1 ноября 2022 г. № 03-07-11/106707

В случае если выполнение работ (оказание услуг) на безвозмездной основе является обязанностью налогоплательщика, вытекающей из требований законодательства Российской Федерации, то выполненные (оказанные) налогоплательщиком работы (услуги) не являются реализацией в смысле, придаваемом этому понятию статьей 39 НК РФ. В связи с чем на указанные операции не распространяются нормы пункта 1 статьи 146 НК РФ.

Письмо от 11 ноября 2022 г. № 03-07-11/109879

В случае если договор на выполнение работ, по которому налогоплательщиком от заказчика были получены суммы предварительной оплаты (частичной оплаты), расторгается и обязательство налогоплательщика по возврату сумм такой оплаты (частичной оплаты) прекращается путем проведения с правопреемником заказчика зачета встречного однородного требования, то суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные в бюджет налогоплательщиком при получении сумм предварительной оплаты (частичной оплаты), принимаются к вычету в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с отказом от работ, но не позднее одного года с даты такого отказа.

Письмо от 14 ноября 2022 г. № 03-07-11/110368

В связи с этим в случае если в счете-фактуре, выставленном при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящей поставки товаров, налогообложение которых осуществляется с применением налоговых ставок в размере как 10, так и 20 процентов, была указана ставка 20/120, то вычет налога на добавленную стоимость осуществляется в размере налога, исчисленного при отгрузке товаров.

Что касается разницы между суммой налога на добавленную стоимость, уплаченной в отношении оплаты (частичной оплаты), полученной в счет предстоящей поставки товаров, и суммой налога, исчисленной при отгрузке товаров, то данная разница, по нашему мнению, может быть зачтена (возвращена) в порядке, предусмотренном статьей 78 НК РФ.

Письмо от 25 ноября 2022 г. № 03-07-11/115368

Денежные средства, не связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются. Если полученные продавцами от покупателей суммы, предусмотренные условиями договоров в виде неустойки (штрафа, пеней), по существу не являются неустойкой (штрафом, пеней), обеспечивающей исполнение обязательств, а фактически относятся к элементу ценообразования, предусматривающему оплату товаров (работ, услуг), то такие суммы включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на основании вышеназванной нормы статьи 162 НК РФ.

Письмо от 24 ноября 2022 г. № 03-07-11/115020

Учитывая, что объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, объекты лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, на базе которых развернуты пункты временного размещения вынужденных переселенцев (беженцев), поименованы отдельно от гостиниц и иных средств размещения, положения подпункта 19 пункта 1 статьи 164 НК РФ к услугам по предоставлению мест для временного проживания, оказываемым с использованием таких объектов, не применяются.

Письмо от 15 ноября 2022 г. № 03-07-08/111034

Услуги по наземному обслуживанию воздушных судов, выполняющих международный рейс из Международного аэропорта, при условии совершения технической посадки в промежуточном аэропорту Российской Федерации с целью заправки воздушного судна топливом без изменения номера рейса, а также без изменения коммерческой загрузки облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 20 процентов.

Акциз

Письмо от 30 ноября 2022 г. № 03-13-06/117058

Наличие в компонентном составе пищевых подсластителей не имеет значения для отнесения напитков к сахаросодержащим.

Комментарий к налоговым событиям за январь 2023

Налог на прибыль

Письмо от 7 ноября 2022 г. № 03-03-06/1/107725

Учитывая, что доходы в виде компенсации, полученной в связи с изъятием недвижимого имущества, не поименованы в статье 251 НК РФ, то эти доходы учитываются в составе доходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке. При этом налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на остаточную стоимость указанного объекта недвижимости, а также на расходы, связанные с такой операцией.

Таким образом, если сумма доходов в виде денежной компенсации не превышает сумму расходов, на компенсацию которых она предоставляется, то у налогоплательщика не возникает объекта налогообложения по налогу на прибыль организаций в отношении данной операции. В связи с этим средства на уплату налога на прибыль организаций не должны включаться в указанную сумму компенсации.

Письмо от 9 ноября 2022 г. № 03-03-06/1/108934

Расходы в связи с работами по разработке документации проекта освоения лесов, соответствующие критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ, могут учитываться при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, если указанные расходы не учитываются в соответствии с положениями статьи 252 НК РФ.

Письмо от 9 ноября 2022 г. N 03-03-06/1/108886

Доходы в виде денежных средств, полученных участником общества безвозмездно от общества, не подлежат налогообложению только в пределах суммы вклада в имущество в виде денежных средств, ранее полученных от такого участника. В случае если вклад в имущество фактически осуществлен иным способом, то при перечислении денежных средств участнику в пределах ранее осуществленного вклада в имущество положения подпункта 11.1 пункта 1 статьи 251 и пункта 2.3 статьи 309 НК РФ не применяются.

Письмо от 16 ноября 2022 г. № 03-03-06/1/111785

В этой связи расходы на приобретение, создание, сооружение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, технического перевооружение объекта основных средств, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 НК РФ (понесенные в период использования указанного права в отношении данного объекта основных средств), не учитываются в общем порядке, установленном главой 25 НК РФ, даже в случае если после окончания использования налогоплательщиком указанного права, в том числе в связи с отменой соответствующего закона субъекта Российской Федерации, данные расходы полностью или частично не были использованы для уменьшения сумм налога на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации.

Письмо от 15 ноября 2022 г. № 03-12-11/5/110893

Остаточная стоимость амортизируемого имущества определяется как разница между его первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации. Вместе с тем модель учета имущества по справедливой стоимости, предусмотренная Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 40 "Инвестиционная недвижимость", не предполагает начисление амортизации и определение его остаточной стоимости.

В связи с этим полагаем, что имущество, учет которого до редомициляции осуществлялся с использованием вышеуказанной модели учета, может быть принято для целей налогового учета исходя из его остаточной стоимости, определяемой для целей статьи 275.3 НК РФ расчетным путем в порядке, аналогичном порядку, установленному статьей 257 НК РФ, но не выше рыночной стоимости такого имущества, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК РФ. При этом в качестве аналога амортизации для определения остаточной стоимости вышеуказанного имущества для целей статьи 275.3 НК РФ может рассматриваться та часть его первоначальной стоимости, которая была отнесена иностранной организацией на расходы в период до ее регистрации в качестве международной компании.

Письмо от 14 ноября 2022 г. № 03-03-06/1/110896

В случае если имущество (служебная квартира) используется в производственной деятельности для проживания в ней вахтового (командированного) персонала, то такое имущество является амортизируемым. При этом амортизационные отчисления по ней учитываются в налоговой базе по налогу на прибыль в общеустановленном порядке при условии соблюдения критериев статьи 252 НК РФ.

Письмо от 29 ноября 2022 г. № 03-03-06/1/116668

Если объект основных средств, в отношении которого налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета, выбывает в результате хищения или в результате передачи организации, которая создана в процессе реорганизации налогоплательщика в форме выделения, до истечения срока его полезного использования или иного срока, определенного решением субъекта Российской Федерации, налогоплательщик обязан восстановить и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на прибыль организаций с уплатой соответствующих сумм пеней.

Письмо от 25 ноября 2022 г. № 03-03-07/115598

В связи с тем что порядок определения численности работников организаций НК РФ не регламентирует, с учетом положений пункта 1 статьи 11 Кодекса для расчета указанной численности работников следует руководствоваться Приказом Росстата от 24.11.2021 N 832 "Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации" (далее - Приказ Росстата N 832).

Письмо от 11 ноября 2022 г. № 03-03-06/2/109912

В случае если расторжение лицензионного договора документально подтверждено и нет оснований полагать, что в российской юрисдикции такой лицензионный договор с иностранным контрагентом остается в силе, и при этом у лицензиара нет обязанности по возврату ранее полученных сумм, то неучтенные расходы лицензиата по приобретению неисключительной лицензии в случае досрочного прекращения такого лицензионного договора, по нашему мнению, учитываются в составе расходов для целей налогообложения прибыли единовременно на дату расторжения лицензионного договора при их соответствии требованиям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 18 ноября 2022 г. № 07-01-09/112535

Если при объединении нескольких объектов основных средств в единый объект основных средств в процессе создания образуется новый (вновь созданный) объект основных средств, то, по мнению Департамента налоговой политики, его первоначальная стоимость определяется в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 257 НК РФ, а срок полезного использования - в соответствии с Классификацией.

Краткий обзор налоговых новостей за январь 2023

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 3 ноября 2022 г. № 03-04-05/107396

Налогоплательщик - сестра обучающегося имеет право на получение социального налогового вычета по расходам, направленным на оплату по очной форме обучения в образовательной организации брата в возрасте до 24 лет, являющегося налогоплательщику полнородным либо неполнородным (имеющим общих отца или мать).

При этом социальные налоговые вычеты предоставляются в отношении доходов того налогового периода, в котором были произведены соответствующие расходы.

Письмо от 11 ноября 2022 г. № 03-04-05/110053

Возмещение потребителю стоимости возвращенного автомобиля, производимое в соответствии с положениями Закона N 2300-1, не является доходом налогоплательщика и не учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в случае его документального подтверждения.

Письмо от 14 ноября 2022 г. № 03-04-06/110712

В статье 219.1 НК РФ не предусмотрено особенностей определения срока нахождения инвестиционных паев в собственности налогоплательщика в случае их дробления. Соответственно, срок их нахождения в собственности налогоплательщика определяется в общеустановленном порядке с момента их приобретения, в том числе в результате дробления.

Письмо от 23 ноября 2022 г. № 03-04-05/114779

Сам по себе факт развода не лишает родителя ребенка права на получение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. В случае если отец ребенка в возрасте до 18 лет находится в разводе, то документами, подтверждающими право налогоплательщика на получение налогового вычета, в частности, могут быть копия свидетельства о рождении ребенка, соглашение об уплате алиментов или исполнительный лист (постановление суда) о перечислении алиментов в пользу другого родителя на содержание ребенка.

Письмо от 18 ноября 2022 г. № 03-04-06/112842

В случае если в отношении экономии на процентах за пользование беспроцентной ссудой, выданной членам профсоюза, не соблюдаются условия, предусмотренные абзацами седьмым и восьмым подпункта 1 пункта 1 статьи 212 НК РФ, соответствующая экономия согласно положениям НК РФ не признается в целях налогообложения доходом в виде материальной выгоды.

Письмо от 18 ноября 2022 г. № 03-04-05/112900

В случае если право собственности на объект недвижимого имущества признано непосредственно решением суда, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества определяется с даты вступления в силу этого решения.

Из содержания представленной с обращением копии определения суда следует, что судебным органом утверждено мировое соглашение между участниками сделки о расторжении ранее заключенного договора купли-продажи нежилого помещения. Информации о признании права собственности на нежилое помещение лица, являющегося продавцом по расторгаемому договору купли-продажи, в резолютивной части определения суда не содержится.

Минимальный предельный срок владения нежилым помещением для целей обложения налогом на доходы физических лиц исчисляется с даты государственной регистрации на него права собственности после расторжения договора купли-продажи.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

Письмо от 30 ноября 2022 г. № 03-04-06/117186

НК РФ предусмотрено удержание (неудержание) налоговым агентом суммы исчисленного налога применительно к каждому договору негосударственного пенсионного обеспечения, расторгаемому вкладчиком досрочно. При этом общая сумма удержанного налога, исчисленного в связи с непредставлением справки, выданной налоговым органом по месту жительства налогоплательщика, должна определяться с учетом ограничения максимального размера социального налогового вычета, установленного пунктом 2 статьи 219 НК РФ для соответствующего налогового периода срока действия договора (договоров) негосударственного пенсионного обеспечения, в совокупности по всем расторгнутым в налоговом периоде договорам.

Письмо от 18 ноября 2022 г. № 03-04-06/112947

В пункте 1 статьи 211 НК РФ не предусмотрен специальный порядок определения налоговой базы при получении налогоплательщиком дохода в натуральной форме в случае получения имущественного права (доли в уставном капитале общества). В этой связи на дату фактического получения дохода в натуральной форме в случае получения налогоплательщиком - физическим лицом доли в уставном капитале общества налоговая база определяется в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ.

Письмо от 23 ноября 2022 г. № 03-04-05/114390

Доход в виде полученного от физических лиц в порядке дарения подарочного сертификата (подарочной карты) освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.

Возврат налогоплательщику стоимости ранее полученного в порядке дарения от физических лиц подарочного сертификата (подарочной карты) не приводит к возникновению у указанного лица дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 28 ноября 2022 г. № 03-04-06/116193

При получении организацией из налогового органа подтверждения права налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц за 2022 год в отношении бывшего сотрудника налоговый агент вправе предоставить такому налогоплательщику имущественный налоговый вычет в установленном порядке начиная с 01.01.2022, если соответствующие заявления к работодателю и в налоговый орган были поданы в период трудоустройства налогоплательщика у указанного работодателя.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 23 ноября 2022 г. № 03-11-11/114493

Лица, применяющие НПД, уплачивают налог по налоговой ставке, которая ниже более чем в 2 раза налоговой ставки по НДФЛ. В этой связи оснований для предоставления налогоплательщикам НПД налоговых вычетов (в том числе имущественного), аналогичных налоговым вычетам, предусмотренным главой 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ, не имеется.

Дайджест налоговых новостей за январь 2023

Страховые взносы

Письмо от 11 ноября 2022 г. № 03-04-05/109842

Работник, являющийся гражданином Российской Федерации, осуществляющий деятельность в российской организации по трудовому договору о дистанционной работе, является застрахованным лицом в системе обязательного социального страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации, и, соответственно, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые и производимые российской организацией в его пользу, облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке независимо от места выполнения дистанционной работы и статуса его налогового резидентства.

Письмо от 23 ноября 2022 г. № 03-04-06/114565

Поскольку работники, являющиеся гражданами Российской Федерации, признаются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также учитывая, что российская организация - учредитель кипрской и ирландской компаний выступает от имени указанных компаний-работодателей и выполняет их обязательство по выплате заработной платы таким работникам при их увольнении, то российская организация обязана начислить и уплатить страховые взносы с выплат в пользу упомянутых застрахованных лиц.

УСН

Письмо от 16 ноября 2022 г. № 03-03-06/3/111804

Основные средства, полученные безвозмездно в виде пожертвования и используемые для осуществления некоммерческой деятельности, не подлежат амортизации у некоммерческой организации и, соответственно, их стоимость не учитывается в целях применения подпункта 16 пункта 3 статьи 346.16 НК РФ.

Письмо от 15 ноября 2022 г. № 03-08-05/110995

Принимая во внимание, что УСН не только заменяет собой налоги на доходы и имущество, но и устанавливает освобождение от обязанности уплаты налога на добавленную стоимость, положения Соглашения не распространяются на УСН в силу того, что данная система налогообложения не является аналогичной тем налогам, на которые распространяется Соглашение.

Письмо от 28 ноября 2022 г. № 03-11-11/115978

В целях применения подпункта 16 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ остаточная стоимость инвестиционной недвижимости, учтенной на балансе в качестве основных средств, определяется исходя из ее первоначальной стоимости, уменьшенной на суммы накопленной амортизации и обесценения, с учетом последующих капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением инвестиционной недвижимости.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Патент

Письмо от 3 ноября 2022 г. № 03-11-11/107417

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, обязаны получить патент в налоговом органе по месту жительства или по месту осуществления предпринимательской деятельности. Вместе с тем индивидуальный предприниматель при осуществлении такой деятельности не ограничен территорией субъекта, в котором он получил патент. Поэтому в рамках полученного патента он может осуществлять перевозки грузов и в другие регионы.

Договор на перевозку должен быть заключен в субъекте Российской Федерации по месту получения патента. В таком случае получение патента в других регионах не требуется.

Также положения главы 26.5 НК РФ не содержат запрета на применение ПСН в отношении предпринимательской деятельности в сфере международных перевозок.

Госпошлина

Письмо от 1 ноября 2022 г. № 03-05-06-03/106048

При определении конкретного размера государственной пошлины учитываются фактические затраты каждого органа власти по совершению юридически значимого действия. Следовательно, государственная пошлина является сбором, который должен компенсировать затраты, связанные с совершением уполномоченными органами юридически значимых действий.

Таким образом, предложение об увеличении размера государственной пошлины за государственную регистрацию расторжения брака до 100 000 руб., более чем в 150 раз, не может быть поддержано.

Письмо от 24 ноября 2022 г. № 03-05-06-03/115136

В случае, если филиал (представительство) иностранного юридического лица преобразуется в хозяйственное общество с передачей такому обществу объектов гражданских прав на недвижимое имущество иностранного юридического лица, государственная пошлина подлежит уплате в размере 1 000 рублей в соответствии с подпунктом 27.1 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

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