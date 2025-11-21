Глобализация современного мира: позитивные и негативные процессы

Негативные стороны «глобализации»

Межкультурное взаимодействие. Особенность национального и этнического сознания носителей разных культур может являться препятствием, которое сопровождается разногласиями и столкновениями интересов, материальных, духовных ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, норм, способов и приемов человеческой жизнедеятельности. Все вышеперечисленные культурные ценности лежат в основе поведения человека и межкультурного общения. К сожалению, существуют ложные идеалы, которые целенаправленно наделяются большим количеством несуществующих достоинств. Они опасны тем, что могут завести человечество в нравственный и интеллектуальный тупик.

Культурная унификация и утрата локального. Массовая культура, мировые бренды и идеологии, связанные с законами рынка, являются методом манипулирования сознанием потребителя. Они кулуарно и методично вытесняют фольклорную память, формы архаичного народного творчества, языки и ремёсла, являющиеся бесценными сокровищами памяти того, как наши дальние предки познавали этот мир. Так же они, к сожалению, меняют форму культурного развития и с течением времени становятся определяющими в процессах формирования культурной картины мира (результат специфического видения мира для определённой социальной общности) и выборе способов хозяйствования. В результате чего иные элементы национальных культур остаются отгороженными от мира. То же самое можно сказать и об отношении к Русской православной церкви, практически единственной, прошедшей многовековой, трудный путь, складывающийся в различные времена из выстраданных народом компромиссов. Все это повсеместно сопровождается противоречиями и конфликтами, конфронтацией позиций, критериев, смыслов и идей. Под давлением других, более «глобализированных» культур, этнические культуры, позиционирующие себя на мировом рынке национальными традициями, к сожалению, частично упрощаются и вынужденно адаптируются под глобальный коммерческий спрос.

Экономическое неравенство и зависимость. Глобализация сопровождает интересы мощных монопольных экономик и транснациональных корпораций (США, Великобритании, Германии и Китая), усугубляя расхождение между поглощаемыми и поглотителями. Этот процесс переходит в финансовую плоскость, что отражается и на культурных институтах. Культурные проекты больше не независимы, их финансирование попадает в зависимость от рыночных механизмов. Что приводит к ограничению творческого разнообразия и развитию производства товаров и услуг, выгодных кредиторам.

Идеологизация и инструментализация культуры. Культурные традиции стран и народов становятся объектом политической борьбы и информационных манипуляций (скрытое воздействие на поведение и решения людей) в современных условиях геополитической напряжённости. Существующая мировая обстановка привела к тому, что культурные традиции, символы и формы представления исторической информации употребляются для создания заказного общественного мнения и оправдания политических действий. «В последнее время многие экономические тенденции современной глобализации становятся следствием политического взаимодействия между лидерами глобального мира и принимаемых ими политических решений» [3]. Идеологическая глобализация в случае неверного выбора вектора ее развития может привести к возможности развития одного из самых негативных сценариев глобализации. Подобная точка зрения была предложена иностранным исследователем И.Валлерстайном (1996; 2002). В наши дни на фоне локальных конфликтов отчетливо обозначилась тенденция, которая описана в статье Ольги Леоновой: «Оказалось, что такое взаимодействие и взаимозависимость стран и регионов глобального мира приводят к усилению асимметрии между ними и имеет своим следствием углубление диспаритетов в экономическом и политическом развитии государств, особенно между развитым Западом и глобальной периферией. Вместо ожидаемого глобального всеобщего процветания мир неожиданно столкнулся с проблемой нового неравенства между теми, кто является локомотивами глобализации, и теми, кто только пытается встроиться в глобализационные процессы».

Народным традициям эти стороны «глобализации» грозят коммерциализацией народных символов и их утраты, как живой традиции. Вектор смещается в пользу туристической атрибутики, бездушной символики и обесценивания. Идеологизация проявляется в спорах о культурном наследии, языке и памятниках, что не только осложняет межкультурный диалог, но и делает его порой невозможным. Теряется самобытность воспитания молодежи, выраженная в принуждении к ювенальной юстиции; психологии, направленной не на профилактику психических расстройств и поддержку психического здоровья, а на деградацию воли не сформировавшегося молодого индивида и взращивании поколений инфантилов. А также на уничтожении базового образования и навязывании унифицированного западного, приведших к практически поголовной деградации из поколения в поколение. Все это сопровождалось насильственными методами: «А насильственность — это уже проявление имперских амбиций, у которых нет ничего общего с глобализацией, имеющей, по нашему мнению, объективную, преимущественно экономическую природу» [6] .

Информационные риски. Цифровая глобализация несёт большие риски и опасность. Основными из них являются дезинформация (целенаправленное искажение фактов), цензура, информационные войны (конфликты, в которых информационные ресурсы используются для достижения определённых целей, например распространение нарративов о неизбежном поражении), политизированные проекты (проекты, которые направлены на трансформацию политических процессов, например проекты глобальной архитектуры и реорганизации мирового порядка), использование ИИ в корыстных целях (применение технологий ИИ для совершения противоправных деяний, например хищение средств с помощью дипфейков), продажа персональных данных (передача третьим лицам информации о пользователях для использования в коммерческих целях, например данных, полученных из взломанных ресурсов), навязывание Big Data (нарушение прав пользователей, например коммерческой рекомендацией товаров). Перечисленные действия уже подорвали доверие к устоявшимся нормам человеческой жизнедеятельности. В данный момент двойные стандарты и отсутствие доверия порой становятся непреодолимым препятствием на пути обмена культурными моделями: «Развивающимся странам неолибералы отказывают в праве регулировать рыночную стихию. Такую модель глобализации можно назвать экстравертным либерализмом, который нацелен на либеризацию не собственного, а зарубежного рынка» [1] .

Рассмотрев процесс «глобализации» с позиции двух противоположных сторон, нельзя однозначно назвать этот процесс полностью прогрессивным, а тем более регрессивным. «Глобализация» направлена на то, чтобы усиленно стимулировать как симбиоз, так и конкуренцию в культурной сфере. Процессы эмиграции и миграции в разные промежутки времени являлись как положительными, так и отрицательными факторами в развитии национальных культур. Она («глобализация») представляет собой процесс интеграции национального системного кода - ДНК нации - в мировой коллективный разум (объединение возможностей, знаний, точек зрения и способностей всех людей). Что есть процесс, направленный на укрепление и воспроизводство уникальной сущности нации, ее ценностей и принципов, во всех сферах жизни общества в изменяющемся мире с учетом внутреннего многообразия. Скорее это многомерное явление, которое сочетает в себе значительные возможности для создания архитектуры межнационального генетического кода - фундаментального плана, который определит, как различные народы будут взаимодействовать и сосуществовать в рамках общей системы, как обеспечат её функционирование и развитие. Кода, который позволит динамично развиваться таким платформам, как наука, образование, медицина, военное искусство, промышленность, «...формируется единый всепланетарный рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и зананий» [6]. Этот симбиоз культурных направлений, отпочковывающийся от обособленных культурных этносов, ведет к межкультурному общению, экономическому росту и развитию информационных коммуникаций. Однако, он же несет в себе угрозу размытости границ национального культурного разнообразия, социальной справедливости и отсутствия информационной безопасности на правовом поле глобалистов.

Подводя итоги, можно сказать, что в современных экономических, политических и моральных условиях комплексный подход к сохранению и развитию национального культурного наследия обязан сочетать государственную поддержку, экономическую независимость и нравственную ответственность при распространении национальных культурных смыслов и замыслов (осмысление мира и деятельности; идеи, которые предшествуют появлению определённых культурных предметов и интерпретация существующих классических). В контексте мирового глобального уровня культурного развития «Исследование новых тенденций и последствий глобализации показало, что мир вступил в новую эпоху, где грядут серьезные изменения во всех сферах жизнедеятельности глобального сообщества. Поэтому нас объединяют задачи, которые мировому сообществу предстоит решить в ближайшем будущем, пока ситуация не стала катастрофически необратимой» [3].

Используемая литература:

