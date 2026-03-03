Миф 1. «ФНС проверяет только крупные компании»

Некоторые заказчики до сих пор исходят из предположения, что ФНС контролирует крупных работодателей, а малый бизнес и ИП попадают в поле внимания только при серьезных нарушениях.

Логика выглядит так: если компания небольшая, объемы выплат умеренные и нет большого количества исполнителей, вероятность проверки минимальна. Отсюда появляется убеждение, что сотрудничество с самозанятыми безопасно само по себе и не требует дополнительных защитных мер.

Этот тезис не подтверждается практикой. Контроль за схемами с самозанятыми давно перестал зависеть от масштаба бизнеса. Банки, маркетплейсы и электронные платформы все чаще становятся партнерами ФНС по информационному обмену — это закреплено в подзаконных актах и соглашениях о взаимодействии.

В результате часть мониторинга проводится автоматически, а данные о выплатах и регулярности сотрудничества видны инспекции независимо от размера компании. В итоге под угрозой риска переквалификации находятся даже небольшие фирмы и ИП.

Дополнительный фактор внимания — индикаторы риска. Сведения о них Минтруд передает межведомственным комиссиям по противодействию нелегальной занятости. Основанием для вызова представителя бизнеса на комиссию могут стать (приказ Минтруда от 19.11.2025 № 657н):

сотрудничество с 35 самозанятыми и больше;

среднемесячные выплаты от 35 000 рублей на человека;

доля дохода самозанятого от одного заказчика 90% и выше.

Под подозрение могут попасть заказчики, привлекающие 10+ исполнителей, которые квартал за кварталом получают по 25 000 рублей и выше.

При переквалификации инспекция вправе доначислить весь объем страховых взносов и НДФЛ по ставке 13%, который должен был удерживаться при оформлении сотрудника. А еще — назначить штраф в размере от 20% до 40% от суммы недоимки (ст. 122 НК).

За неоформление трудового договора предусмотрена административная ответственность:

для должностных лиц — штраф от 10 000 до 20 000 рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 5 000 до 10 000 рублей;

для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

При повторном нарушении санкции увеличиваются, а для руководителей предусмотрена дисквалификация на срок от одного до трех лет (ст. 5.27 КоАП).