В сотрудничестве с самозанятыми есть нюансы, которые бизнес часто недооценивает.
Реальный формат выплат и способ взаимодействия с самозанятыми важнее стандартных формулировок в договоре.
Оплата через зарплатные проекты и регулярные фиксированные выплаты создают признаки трудовых отношений.
Чек — единственный обязательный документ от самозанятого. Но заказчику лучше оформлять полный комплект документов, включая договор и акт.
Миф 1. «ФНС проверяет только крупные компании»
Некоторые заказчики до сих пор исходят из предположения, что ФНС контролирует крупных работодателей, а малый бизнес и ИП попадают в поле внимания только при серьезных нарушениях.
Логика выглядит так: если компания небольшая, объемы выплат умеренные и нет большого количества исполнителей, вероятность проверки минимальна. Отсюда появляется убеждение, что сотрудничество с самозанятыми безопасно само по себе и не требует дополнительных защитных мер.
Этот тезис не подтверждается практикой. Контроль за схемами с самозанятыми давно перестал зависеть от масштаба бизнеса. Банки, маркетплейсы и электронные платформы все чаще становятся партнерами ФНС по информационному обмену — это закреплено в подзаконных актах и соглашениях о взаимодействии.
В результате часть мониторинга проводится автоматически, а данные о выплатах и регулярности сотрудничества видны инспекции независимо от размера компании. В итоге под угрозой риска переквалификации находятся даже небольшие фирмы и ИП.
Дополнительный фактор внимания — индикаторы риска. Сведения о них Минтруд передает межведомственным комиссиям по противодействию нелегальной занятости. Основанием для вызова представителя бизнеса на комиссию могут стать (приказ Минтруда от 19.11.2025 № 657н):
сотрудничество с 35 самозанятыми и больше;
среднемесячные выплаты от 35 000 рублей на человека;
доля дохода самозанятого от одного заказчика 90% и выше.
Под подозрение могут попасть заказчики, привлекающие 10+ исполнителей, которые квартал за кварталом получают по 25 000 рублей и выше.
При переквалификации инспекция вправе доначислить весь объем страховых взносов и НДФЛ по ставке 13%, который должен был удерживаться при оформлении сотрудника. А еще — назначить штраф в размере от 20% до 40% от суммы недоимки (ст. 122 НК).
За неоформление трудового договора предусмотрена административная ответственность:
для должностных лиц — штраф от 10 000 до 20 000 рублей;
для индивидуальных предпринимателей — от 5 000 до 10 000 рублей;
для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
При повторном нарушении санкции увеличиваются, а для руководителей предусмотрена дисквалификация на срок от одного до трех лет (ст. 5.27 КоАП).
Миф 2. «Оплата самозанятому через зарплатный проект — это удобно и безопасно»
Заказчики считают, что автоматизация платежей позволяет упростить работу с самозанятыми и снизить нагрузку на бухгалтерию. Поэтому исполнителей подключают к зарплатным проектам так же, как штатных сотрудников.
С виду все кажется правильным: фиксированные даты выплат, единый реестр, автоматизированные переводы. Но такой порядок соответствует логике трудовых отношений и формирует риски переквалификации.
Самозанятый должен получать оплату за результат, а не по расписанию, привязанному к зарплатным ведомостям. Периодичность переводов, жесткий график выплат и использование внутренних зарплатных систем воспринимаются контролерами как признак включения исполнителя во внутренние процессы компании.
В такой модели исчезает самостоятельность — ключевой критерий, по которому самозанятый отличается от штатного работника.
Судебная практика это подтверждает. В постановлении 15-го ААС от 31.05.2025 № 15АП-4558/2025 суд поддержал вывод инспекции: несмотря на заключенные договоры ГПХ, исполнители фактически получали вознаграждение через внутренний зарплатный проект и были интегрированы в систему оплаты труда компании. Это стало основанием для признания отношений трудовыми.
Чтобы избежать подобных ситуаций, компаниям рекомендуется:
проводить аудит договоров с самозанятыми на предмет признаков занятости;
избегать привязки выплат к зарплатным циклам, формировать оплату по факту результата;
не подключать исполнителей к внутренним зарплатным системам;
не выстраивать подчиненность самозанятых штатным руководителям;
не заставлять исполнителей регистрироваться как плательщики НПД в массовом порядке.
Но автоматизировать выплаты самозанятым можно. Безопасная альтернатива зарплатному проекту — специализированные платформы для сотрудничества с внештатниками. Например, WinWork позволяет автоматизировать процесс без риска переквалификации:
переводы выполняются по факту оказания услуги, а не по зарплатному расписанию;
перед выплатой система проверяет статус НПД;
акт и чек формируются автоматически и сохраняются в личном кабинете;
платформа позволяет совершать массовые и индивидуальные выплаты на карты любых российских банков.
Миф 3. «Если указать в договоре, что отношения не трудовые, вопросов у контролеров не будет»
Некоторые заказчики считают, что достаточно внести в договор формулировку о «неналичии трудовых отношений» или даже подписать с исполнителем акт об отказе от трудоустройства. На первый взгляд кажется, что стороны выразили волю, значит инспекция не сможет спорить.
Но судебная практика показывает: такие документы не имеют решающего значения, если фактическая модель работы соответствует трудовой.
Пример — в постановлении 5-го ААС от 27.06.2025 № 05АП-928/2025. В деле компания ссылалась на подписанный исполнителем «отказ» от трудоустройства, но суд признал, что по факту человек работал как штатный сотрудник. Он исполнял задачи по графику, был «встроен» в процессы и оргструктуру. Формальный документ не повлиял на вывод суда: отношения переквалифицированы в трудовые.
Основанием для проверки заказчика могут стать разные факторы: жалоба исполнителя, межведомственный запрос, результаты камеральной проверки или сведения, полученные при анализе деятельности контрагентов. Решение о проверке принимают с учетом совокупности факторов.
После этого инспекция анализирует фактические условия работы, а не только договор. Обычно проверяющие:
запрашивают документы: переписку, задания, табели, регламенты, внутренние инструкции;
изучают графики встреч, внутренние распоряжения, доступы в корпоративные системы;
опрашивают исполнителя и сотрудников компании;
сопоставляют даты, регулярность выплат, характер задач;
оценивают степень контроля и подчиненности.
Если установлено, что человек фактически работал как сотрудник, даже правильно оформленный договор ГПХ не спасет заказчика от переквалификации.
Документы важны, но решающим остается то, как сотрудничество организовано на практике. Даже при корректно оформленном договоре инспекция оценивает характер работы: как передаются задачи, как строится контроль, по какому принципу формируется оплата и т. д.
Миф 4. «Для работы с самозанятым достаточно чека»
Некоторые заказчики считают, что единственный документ, который требуется при сотрудничестве с самозанятым, — это чек из приложения «Мой налог». Формально обязанность действительно ограничивается выдачей чека (закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Из-за этого складывается ощущение, что договор или акт не нужны, а дополнительные документы — лишняя бюрократия.
На практике чек фиксирует только факт оплаты, но не описывает условия выполнения работ и не защищает заказчика в спорных ситуациях. При проверках или спорах, например об объеме работ или оплате, отсутствие договора и акта осложняет доказательства.
Гражданско-правовой договор:
фиксирует предмет и условия сотрудничества;
определяет объем и результат работ;
устанавливает ответственность сторон и порядок урегулирования споров;
подтверждает гражданско-правовой характер отношений.
Акт оказанных услуг:
подтверждает факт и объем выполненных работ;
фиксирует результат, за который перечислено вознаграждение;
снижает риск претензий при переквалификации, поскольку показывает оплату за результат, а не за процесс или время.
Миф 5. «Сотрудничество с самозанятыми — это всегда высокий риск для бизнеса»
Пока одни работодатели стремятся перевести часть штатных сотрудников на НПД, считая это удобным способом снизить нагрузку, другие опасаются самозанятых. Они полагают, что сама форма сотрудничества привлекает внимание налоговой и неизбежно ведет к проверкам.
На практике риски возникают не из-за самого статуса исполнителя, а из-за неправильной организации сотрудничества. ФНС анализирует фактическую модель работы: способ оплаты, степень контроля, системность выполнения задач.
Если взаимодействие построено как гражданско-правовое, и компания не использует НПД для ухода от трудовых обязательств, претензии маловероятны.
Проверьте, что:
в договоре не применяются термины трудового права (зарплата, график, оклад, работник, работодатель);
самозанятый выполняет конкретные задачи с понятным результатом;
вознаграждение зависит от объема или результата — суммы и даты не повторяются из месяца в месяц;
исполнитель выдает чек, подтверждающий доход;
компания действительно делегирует отдельные задачи, а не подменяет штатную занятость.
Правильно оформленное гражданско-правовое сотрудничество не создает повышенных рисков. Опасность возникает, когда фактическая деятельность исполнителя напоминает работу штатного сотрудника.
Что в итоге: как сотрудничать с самозанятыми без рисков
Чтобы снизить вероятность переквалификации, компаниям нужно не только правильно оформлять договоры. Важно, чтобы сотрудничество с исполнителями носило сдельный характер.
Ниже — краткая таблица, которая помогает соотнести типичные рискованные ситуации со способом их урегулирования.
Потенциально рискованная ситуация
Как действовать, чтобы снизить риски
Долгое сотрудничество с одним исполнителем
Разбивать задачи на проекты, подписывать отдельные задания на каждую задачу, фиксировать результат каждого этапа работ
Исполнитель получает деньги только от вашей компании
Подчеркивать в договоре независимость, не ограничивать возможность работать с другими заказчиками
Регулярные выплаты в одинаковом размере в фиксированные даты
Привязывать оплату к объему и результату, а не к графику
Выплаты проходят одновременно с зарплатой сотрудников
Переводить вознаграждение по отдельному графику, не синхронному с внутренними выплатами
Чеки формируются синхронно, через одно устройство
Каждый исполнитель должен оформлять чек лично. А еще более удобный вариант — сотрудничать через платформы для взаимодействия с самозанятыми, которые могут сформировать чек автоматически
Исполнитель ранее был штатным сотрудником той же компании или группы
Выдерживать паузу (2 года) после окончания сотрудничества, изменять характер задач, не сохранять прежние обязанности
Заказчик контролирует процесс, а не результат
Не вмешиваться в процесс оказания услуг и не устанавливать подчиненность. Не устанавливать график работы
Оплата напоминает зарплатный проект
Исключить выплаты через корпоративную зарплатную систему
В договоре встречаются трудовые термины
Использовать языковые конструкции ГПХ: услуга, результат, вознаграждение, срок исполнения
