Инструменты и калькуляторы для бухгалтера, ИП и директора на каждый день

Все-все полезное собрано вот тут. Но я выбрала для вас только то, что может понадобиться ежедневно и должно быть под рукой главбуха.
На каждый день, для всех
Начнем с самого любимого — календари.
📅 Производственный календарь на 2024 год (на пятидневку, на шестидневку тоже есть, можно пользоваться онлайн или скачать). Там же можно перейти к календарям за прошлые годы, если нужно.
📆 Календарь бухгалтера (налогоплательщика) 2024 — создан с помощью google, поэтому можно добавить его в свой гугл-календарь. Здесь отмечены сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, взносов и сборов. На страничке с календарем есть подсказки, полезные ссылки на материалы и бланки.
🧾 Конструктор счета — очень простой и удобный сервис, который отлично подходит ИП и самозанятым, но пользоваться им могут и бухгалтеры, и директора организаций, конечно. Заполняете данные и получаете аккуратный бланк счета.
🔥 Для бухгалтера, который занимается расчетами по зарплате, пригодятся калькулятор больничных и калькулятор отпускных. Их можно использовать, чтобы посчитать выплаты, проверить свои расчеты (или даже расчеты программы). Работники тоже могут воспользоваться этими калькуляторами — проверьте, правильно ли вам начислили отпускные или больничный.
💰 На случай, если вы пропустили срок уплаты налога или взносов и надо посчитать пени — калькулятор пени. А еще с его помощью можно посчитать пени по просрочке оплаты услуг ЖКХ и даже компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты.
Если следите за курсами валют — можете делать это с помощью нашего виджета. Можно не просто посмотреть курс, но и проследить его динамику и конвертировать валюту в рубли.
Для тех, кто сдает отчетность
👨🍳👨🔧👩💻 Удобный справочник для подбора кода должности для ЕФС-1 из ОКЗ с умным поиском — введите должность и он подскажет, какие коды подходят для нее. На странице справочника найдете также полезные подсказки и коды к самым популярным должностям и профессиям.
📖 Справочники КБК (2023-2024 годы + архив).
💳 Расчет фиксированных взносов ИП — поможет посчитать взносы за весь год или за выбранный период, в том числе 1% взносов с дохода свыше 300 тыс. руб. Удобно, если вы, например, решили закрыть ИП в середине года или, наоборот, открыли его не с 1 января.
Сейчас команда «Клерка» работает над расширением линейки полезных справочников и калькуляторов. У нас есть идеи, но будет здорово, если вы поделитесь своими в комментариях.
Например, мы хотим актуализировать и перезапустить инструмент по сравнению тарифов РКО и кредитов, сделать еще круче сервис проверки контрагентов, хотим сделать более удобным и современным календарь бухгалтера и конструктор учетной политики.
Комментарии5
Лена, спасибо! Очень полезный пост, забрала в закладки!
Кстати, Наталья! Функцию проверки арфаграфии (🙈) в комментариях с помощью ИИ, с компьютера так и не нашла.
Выделяла текст перед отправкой...и тишина...никаких всплывающих окошек для проверки.
Напомните, пожалуйста, как она работает.
Конечно! Пишите, выделяете, наводите мышь -- появляется помочь с текстом
Пишу, выделяю, навожу...и ничего не происходит.
Значит, наверное, мой браузер не поддерживает эту функцию
На днях понадобился калькулятор расчета процентов по займам.
На клерке не нашла, нашла на другом ресуре, называется Калькулятор расчёта процентов по договору займа (ст. 809 ГК РФ) или на условиях коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ).
Мне очень понравился. Просто, удобно, наглядно, можно и сохранить и распечатать.