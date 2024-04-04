Инструменты и калькуляторы для бухгалтера, ИП и директора на каждый день

Собрала для вас самые часто используемые инструменты, калькуляторы, календари и справочники. Возможно, вы даже не знали, что у нас такое есть) Пользуйтесь на здоровье. Кстати, они пригодятся и просто тем, кто хочет проверить расчеты бухгалтера по зарплате или посчитать пени, которые нужно заплатить за просроченный платеж за электричество.

Все-все полезное собрано вот тут. Но я выбрала для вас только то, что может понадобиться ежедневно и должно быть под рукой главбуха.

На каждый день, для всех

Начнем с самого любимого — календари.

📅 Производственный календарь на 2024 год (на пятидневку, на шестидневку тоже есть, можно пользоваться онлайн или скачать). Там же можно перейти к календарям за прошлые годы, если нужно.

📆 Календарь бухгалтера (налогоплательщика) 2024 — создан с помощью google, поэтому можно добавить его в свой гугл-календарь. Здесь отмечены сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, взносов и сборов. На страничке с календарем есть подсказки, полезные ссылки на материалы и бланки.

🧾 Конструктор счета — очень простой и удобный сервис, который отлично подходит ИП и самозанятым, но пользоваться им могут и бухгалтеры, и директора организаций, конечно. Заполняете данные и получаете аккуратный бланк счета.

🔥 Для бухгалтера, который занимается расчетами по зарплате, пригодятся калькулятор больничных и калькулятор отпускных. Их можно использовать, чтобы посчитать выплаты, проверить свои расчеты (или даже расчеты программы). Работники тоже могут воспользоваться этими калькуляторами — проверьте, правильно ли вам начислили отпускные или больничный.

💰 На случай, если вы пропустили срок уплаты налога или взносов и надо посчитать пени — калькулятор пени. А еще с его помощью можно посчитать пени по просрочке оплаты услуг ЖКХ и даже компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты.

Если следите за курсами валют — можете делать это с помощью нашего виджета. Можно не просто посмотреть курс, но и проследить его динамику и конвертировать валюту в рубли.

Для тех, кто сдает отчетность

👨‍🍳👨‍🔧👩‍💻 Удобный справочник для подбора кода должности для ЕФС-1 из ОКЗ с умным поиском — введите должность и он подскажет, какие коды подходят для нее. На странице справочника найдете также полезные подсказки и коды к самым популярным должностям и профессиям.

📖 Справочники КБК (2023-2024 годы + архив).

💳 Расчет фиксированных взносов ИП — поможет посчитать взносы за весь год или за выбранный период, в том числе 1% взносов с дохода свыше 300 тыс. руб. Удобно, если вы, например, решили закрыть ИП в середине года или, наоборот, открыли его не с 1 января.

Сейчас команда «Клерка» работает над расширением линейки полезных справочников и калькуляторов. У нас есть идеи, но будет здорово, если вы поделитесь своими в комментариях.

Например, мы хотим актуализировать и перезапустить инструмент по сравнению тарифов РКО и кредитов, сделать еще круче сервис проверки контрагентов, хотим сделать более удобным и современным календарь бухгалтера и конструктор учетной политики.