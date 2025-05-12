Отзыв заявления об увольнении возможен по телефону

Обращаясь с заявлением об увольнении по собственному желанию, сотрудник М.А.Ю. вскоре переменил своё решение и пожелал остаться на занимаемой должности. Свое намерение вернуть рабочее место он подтвердил звонком руководству предприятия, формально уведомив организацию о желании отозвать ранее поданное заявление.

Тем не менее, администрация компании проигнорировала обращение сотрудника и произвела официальное оформление увольнения в стандартном порядке. Подобное поведение руководства противоречило положениям российского трудового законодательства, допускающим возможность отзыва заявления об увольнении до завершения периода обязательного двухнедельного уведомления.

Основанием для признания увольнения недействительным стало своевременное выражение сотрудником своего намерения сохранить должность. По закону до окончания срока уведомления об увольнении гражданин вправе отозвать собственное заявление. Руководство же ООО пренебрегло правом работника и продолжило увольнение, грубо нарушив его интересы.

Основные причины признания увольнения незаконным:

Сотрудник своевременно проинформировал работодателя о своем отказе от заявления об увольнении путем устного обращения.

Компания, получив уведомление, всё равно провела процедуру увольнения, хотя закон требует прекратить её после отзыва заявления сотрудником.

Итогом рассмотренного дела стало признание действий работодателя неправомерными. Решением суда сотрудник восстановлен на прежней должности, а на предприятие возложена обязанность выплатить возмещение утраченного дохода и моральную компенсацию за понесённые неудобства.

Такое решение подчеркивает значимость правильного соблюдения формальных процедур, особенно при урегулировании конфликтов между сотрудниками и администрацией организаций. Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 30.10.2023 № 88-21630/2023 по делу № 2-1461/2022