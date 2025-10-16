Решения Центробанка по ключевой процентной ставке оказывают существенное влияние на затраты предприятий, условия ипотечного и потребительского кредитования, а также на инвестиционную активность и уровень занятости населения.

📌 Усиление контроля Национального финансового совета над Банком России

📌 Проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" внесен на рассмотрение в Госдуму и направлен на повышение прозрачности и согласованности экономической политики при формировании ключевой процентной ставки. Законопроект также предусматривает расширение полномочий парламента в контроле за деятельностью Центрального банка, что способствует укреплению ответственности и повышению открытости работы финансового регулятора.

📌 Значение законопроекта

📌 Расширение полномочий Национального финансового совета в контроле за Банком России

Для повышения открытости и улучшения согласованности экономической политики планируется активнее использовать Национальный финансовый совет (НФС) — коллегиальный орган, который осуществляет надзор и стратегическую оценку деятельности Банка России. В рамках законопроекта предлагается увеличить численность НФС до 21 человека, включив по пять представителей от Президента РФ, Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы. Помимо них, в состав совета входит Председатель Банка России. Такое расширение позволит усилить контроль и повысить эффективность работы регулятора.

Состав Национального финансового совета

В настоящий момент Национальный финансовый совет состоит из 12 человек. В его состав входят два сенатора, назначенных Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Три представителя делегированы Государственной Думой из числа депутатов. Кроме того, по три члена назначаются Президентом РФ и Правительством РФ. В дополнение к ним, в совет входит Председатель Банка России.

📌 Новый порядок утверждения изменений ключевой ставки

Предлагается ввести обязательное предварительное рассмотрение решений Центробанка о повышении или понижении ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов Национальным финансовым советом. Перед официальным объявлением таких мер Банк России будет направлять в Совет обоснования и сценарные анализы, чтобы обеспечить публичное обсуждение и голосование. Результаты работы Национального финансового совета будут учитываться Центробанком при принятии окончательного решения о корректировке ключевой ставки.

📌 Улучшение качества анализа и согласование политики

Реализация предложенных инициатив позволит повысить качество анализа решений по процентным ставкам и усилить координацию между денежно-кредитной, бюджетной и структурной политиками в рамках межведомственного взаимодействия. При этом сохраняется скорость принятия решений и обеспечивается независимость Банка России в выполнении его функций по регулированию денежно-кредитного рынка. Такой подход способствует более слаженному и результативному управлению экономикой страны.