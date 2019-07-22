Бизнесмен на УСН сдает в аренду недвижимость заграницей:

Продолжаю серию публикация на тему недвижимости. В статье рассмотрим какой налог с аренды он заплатит: НДФЛ или УСН?

О том, как платить налоги, если бизнесмену на УСН подарили коммерческую недвижимость родственники читайте - https://www.klerk.ru/user/1958959/578139/

Какие налоговые последствия для самозанятого при продаже квартиры, если он сдавал ее в аренду под НПД читайте - https://www.klerk.ru/user/1958959/615739/



Может ли физлицо облагать НПД доход от сдачи в аренду квартиры находящейся за пределами РФ - https://www.klerk.ru/user/1958959/564152/

Итак, если ИП получает доход от аренды от заграничной недвижимости (независимо от того куда зачисляются такие деньги - на счет в зарубежном банке или в РФ) ИП должен включить арендные платежи в доход по УСН, если такой вид деятельности был заявлен в качестве предпринимательского (попросту содержится в ЕГРИП).



Данное положение будет работать независимо от того, сколько дней и ночей бизнесмен находится за пределами РФ. С этим согласен и Минфин (Письма от 19.03.2018 N 03-08-05/16817, от 23.01.2014 N 03-11-11/2228, от 29.12.2018 N 03-04-05/96589).



Если с бизнесмена в иностранном государстве уже удержали иностранный налог с таких доходов или он самостоятельно его заплатил, то уменьшить налог по УСН на иностранный налог он не вправе (Письма Минфина России от 19.01.2017 N 03-11-11/2021 (п. 3), от 31.05.2016 N 03-08-13/31219)