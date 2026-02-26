Новый тренд налоговых проверок: доначисление налогов физлицам

Начало 2026 года ознаменовалось не только повышением налогов, но и волной налоговых проверок физлиц. Помимо того, что в Москве доначислили налоги 60 тысячам неработающим гражданам, ко мне не впервые обращаются клиенты, которых налоговая с подачи МВД обязывает заплатить страховые взносы и подать отчетность при заключении договора с иностранным физлицом.

В начале недели коллеги с Палаты налоговых консультантов подкинули новость о налоговых доначислениях 60 -ти тысячам неработающим гражданам в Москве.

В Москве доначислили налоги более 60 тыс. неработающих граждан Подробнее на сайте www.kommersant.ru

Но для меня эта новость была ожидаемой, то есть только делом времени, так сказать эффективным результатам налоговой окраски неработающих граждан, о которой я ранее также писала в своем блоге.

Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денег перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ, то в будущем согласно согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов www.klerk.ru

Сегодня обнародуем еще один источник, которым нагло пользуются налоговые органы, заставляя обычных граждан становиться на учет в качестве страхователей уплачивать страховые взносы и подавать отчетность.

Кейс такой: физлицо наняло граждан Узбекистана для разного рода работ по дому. С целью соблюдения законодательства об иностранных гражданах, о заключении договора иностранное физлицо сообщило в МВД. Так вот на основании указанных данных из МВД налоговая озадачилась взысканием страховых взносов с физлиц, заключивших договор с иностранцем.

Откомментируем какие обязанности в данном случае есть у физлица и по традиции дам небольшой лайфхак.

Работодатель, в том числе физическое лицо, имеет право привлекать и использовать иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность с учетом условий, определенных, в частности, ст. ст. 13, 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Работодатель - физическое лицо обязан уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в соответствии с федеральными законами (ч. 3 ст. 303 Трудового кодекса РФ).

В случае, если физлицо заключает договор гражданско-правового характера с другим физлицом, в том числе с иностранным у него также возникает обязанность по уплате страховых взносов (п. 1 ст 421 НК РФ)

Страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ

В соответствии с пунктом 1 статьи 419 Кодекса плательщиками страховых взносов признаются лица, являющиеся страхователями в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в том числе физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Исходя из положений пункта 2 статьи 420 Кодекса объектом обложения страховыми взносами для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и осуществляющих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

Согласно пункту 2 статьи 421 Кодекса база для исчисления страховых взносов определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 2 статьи 420 Кодекса, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.

Учитывая положения Федеральных законов от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", иностранные граждане, работающие по патенту, являются застрахованными лицами, а физические лица (работодатели) - страхователями по отношению к ним. (Письмо ФНС России от 28.05.2025 N БС-16-11/153@.

На основании изложенного выплаты и иные вознаграждения в пользу иностранных граждан, производимые физическим лицом, облагаются страховыми взносами по единому тарифу в размере, установленном пунктом 3 статьи 425 Кодекса: - в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 процентов; - свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 процента.

В целях исполнения обязанности по уплате страховых взносов физическому лицу, осуществляющему выплаты, необходимо встать на учет в качестве плательщика страховых взносов.

Для этого в налоговый орган представляется Заявление физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в качестве плательщика страховых взносов КНД 1112525 (далее - Заявление).

Заявление можно направить в электронном виде (ЛК ФЛ, ТКС) либо на бумаге лично, через представителя или по почте, обратившись в любой налоговый орган.

После регистрации в качестве плательщика страховых взносов Расчет по страховым взносам с исчисленными суммами страховых взносов представляется в налоговый орган по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом.

Отметим, что суммы вознаграждений в пользу физического лица по гражданско-правовому договору, предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг, включаются у плательщика страховых взносов в базу для исчисления страховых взносов, установленных НК РФ, в месяце, в котором данные суммы были начислены в карточке индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов по каждому физическому лицу на основании акта приемки выполненных работ, оказанных услуг после окончательной сдачи результатов работы или оказанных услуг или сдачи отдельных этапов, независимо от даты фактической выплаты указанных сумм (п. 1 Письма Минфина России от 23.06.2020 N 03-04-05/54027).

Указанные разъяснения Минфина России основаны на ранее действовавшей редакции НК РФ, но, по нашему мнению, они применимы и на данный момент.

К договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702 - 729 ГК РФ), если это не противоречит ст. ст. 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК РФ).

Цена договора подряда включает в себя причитающееся вознаграждение и компенсацию издержек (ст. 709 ГК РФ).

С учетом положений ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов.

Учитывая совокупность указанных положений НК РФ и ГК РФ, объект обложения страховыми взносами в части выплат по гражданско-правовому договору возникает в момент окончательной сдачи результатов работы (оказания услуги) или ее отдельных этапов на основании соответствующих актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), вне зависимости от факта выплаты аванса. Таким образом, пока результат работ не передан заказчику физлицу, то есть пока не подписан акт выполненных работ оснований для начисления страховых взносов не возникает. Надеюсь, вы меня правильно поняли…

Страховые взносы от несчастных случаев на производстве

Иностранные граждане, выполняющие работу по договору ГПХ, заключенного с физлицом, становятся застрахованными только если договором это предусмотрено. Соответственно, при заключении договора ГПХ физлицо не начисляет страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Иностранные граждане, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со страхователем, относятся к категории лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, признается страхователем и вне зависимости от цели заключения трудового договора и характера выполняемой трудовой функции обязано :

- своевременно представлять в территориальные органы страховщика документы, необходимые для регистрации в качестве страхователя;

- правильно исчислять, своевременно и в полном объеме уплачивать (перечислять) страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы);

- вести учет начисления и перечисления страховых взносов и представлять страховщику сведения о начисленных страховых взносах по установленной форме.

Страхователи - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, заключившие трудовой договор с работником, регистрируются в территориальных органах СФР по месту жительства на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 30 календарных дней со дня оформления трудовых отношений с первым из принимаемых работников .

Заявление подается по форме Приложения N 1 к Административному регламенту, на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью .

Регистрация в качестве страхователя физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, производящих выплаты физическим лицам, осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения заявления о регистрации в качестве страхователя .

При регистрации в качестве страхователя в территориальном органе СФР оформляются и направляются страхователю в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью:

- уведомление о регистрации в качестве страхователя по форме, предусмотренной Приложением N 1 к Порядку регистрации;

- уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по форме, предусмотренной Приложением N 3 к Порядку регистрации.

Нарушение установленного срока регистрации в качестве страхователя у страховщика влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб., если такое нарушение составило более чем на 90 календарных дней - в размере 10 тыс. руб. (ст. 26.28 Закона N 125-ФЗ).

Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, установленных страховщиком, ежемесячно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляются страховые взносы .

Объектом обложения страховыми взносами являются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений, за исключением выплат, указанных в ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ (п. 1 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ).

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления сумм страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20% причитающейся к уплате суммы страховых взносов, а умышленное совершение указанных деяний - в размере 40% (ст. 26.29 Закона N 125-ФЗ).

Кроме того, страхователи ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в территориальный орган СФР по месту их регистрации сведения о начисленных страховых взносах в составе единой формы "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)", утвержденной Приказом СФР от 17.11.2023 N 2281 .

Отчетные периоды - I квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года, календарный год .

Непредставление страхователем предусмотренных сведений о начисленных страховых взносах в установленный срок влечет взыскание штрафа в размере 5% суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб. (п. 1 ст. 26.30 Закона N 125-ФЗ).

В связи с изложенным гражданин РФ, не являющийся индивидуальным предпринимателем, заключивший трудовой договор с иностранным гражданином, должен зарегистрироваться в территориальном органе СФР в качестве страхователя, а также уплачивать страховые взносы и сдавать соответствующую отчетность.