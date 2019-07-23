Нужно ли проявлять должную осмотрительность упрощенцам на НДС

Напомним, для НДС в текущем году предусмотрено два варианта налогообложения, «свободный» и «плавающий». В первом случае, налогоплательщик на УСН платит НДС по классическим ставкам 20 или 10%% и берет к вычету НДС со всеми налоговыми рисками его непризнания в будущем. Второй случай предполагает, уплату НДС по ставке 5 или 7 %%, которая зависит от размера выручки ИП, где 5% платится при выручке до 250 млн руб., а 7% - от 250 млн до 450 млн руб., однако во втором случае право на вычет соответствующих сумм НДС у такого налогоплательщика отсутствует, а значит и не будет рисков, связанных с оценкой реальности НДСных операций.

По следам вышеописанных размышлений о рисках для ИП-упрощенцев, которые платят НДС по общей ставке 20 или 10%%, если они будут брать к вычету обычный или упрощенный НДС, возникает два вопроса, а коснётся ли ужесточение налогового контроля в текущем году данной категории плательщиков НДС и нужно ли таким налогоплательщикам проявлять должную осмотрительность.

Ответ на первый вопрос очевидный, - практика покажет. Так как налоговые органы, пока, ещё только присматриваются к новой категории плательщиков НДС, то практика в отношении таких плательщиков начнет формироваться немного позже. В ближайшее время не следует ожидать целенаправленного ужесточения контроля за такими плательщиками. Необходимость внимания к данным налогоплательщикам будет оцениваться проверяющими налоговыми инспекторами исходя из их отраслевой принадлежности и имеющейся практики оценки налогоплательщиков.

Годы правоприменительной практики сделали свое дело - у налоговых органов есть эффективный налогово-правовой инструментарий противодействия практике незаконной оптимизации НДС - «довыездной» налоговый контроль, тематические и выездные налоговые проверки.

Кроме того, под постоянно развивающуюся практику противодействия был придуман и новый уголовно-налоговый инструмент воздействия на участников незаконных схем оптимизации НДС- ст. 173.3 УК РФ (сбыт и подача подложных счетов-фактур и деклараций)