Нужно ли проявлять должную осмотрительность упрощенцам на НДС

Коснётся ли ужесточение налогового контроля плательщиков упрощенного НДС в текущем году
Напомним, для НДС в текущем году предусмотрено два варианта налогообложения, «свободный» и «плавающий». В первом случае, налогоплательщик на УСН платит НДС по классическим ставкам 20 или 10%% и берет к вычету НДС со всеми налоговыми рисками его непризнания в будущем. Второй случай предполагает, уплату НДС по ставке 5 или 7 %%, которая зависит от размера выручки ИП, где 5% платится при выручке до 250 млн руб., а 7% - от 250 млн до 450 млн руб., однако во втором случае право на вычет соответствующих сумм НДС у такого налогоплательщика отсутствует, а значит и не будет рисков, связанных с оценкой реальности НДСных операций.
По следам вышеописанных размышлений о рисках для ИП-упрощенцев, которые платят НДС по общей ставке 20 или 10%%, если они будут брать к вычету обычный или упрощенный НДС, возникает два вопроса, а коснётся ли ужесточение налогового контроля в текущем году данной категории плательщиков НДС и нужно ли таким налогоплательщикам проявлять должную осмотрительность.
Ответ на первый вопрос очевидный, - практика покажет. Так как налоговые органы, пока, ещё только присматриваются к новой категории плательщиков НДС, то практика в отношении таких плательщиков начнет формироваться немного позже. В ближайшее время не следует ожидать целенаправленного ужесточения контроля за такими плательщиками. Необходимость внимания к данным налогоплательщикам будет оцениваться проверяющими налоговыми инспекторами исходя из их отраслевой принадлежности и имеющейся практики оценки налогоплательщиков.
Годы правоприменительной практики сделали свое дело - у налоговых органов есть эффективный налогово-правовой инструментарий противодействия практике незаконной оптимизации НДС - «довыездной» налоговый контроль, тематические и выездные налоговые проверки.
Кроме того, под постоянно развивающуюся практику противодействия был придуман и новый уголовно-налоговый инструмент воздействия на участников незаконных схем оптимизации НДС- ст. 173.3 УК РФ (сбыт и подача подложных счетов-фактур и деклараций)
Просто теперь, прохождение комиссий и прочих побуждений на добровольное исполнение налоговых обязательств по НДС обязательно затронет ИП-упрощенцев, которые будут платить его по общей ставке 20 или 10%%, а следующими под усиленный контроль попадут и те, кто права на возмещение НДС лишен, то есть те, кто платит его по ставке 5 или 7%%.
Нужно ли проявлять должную осмотрительность упрощенцам на НДС
Раз пошла такая пьянка, достаём последний огурец (или не последний). После разбора вопроса про ужесточение налогового контроля для новоявленных плательщиков НДС, возникает следующий резонный вопрос, распространяется ли теперь, так называемый, налоговый стандарт - должная осмотрительность на данную категорию плательщиков. Очевидно, что распространяется …
Не будем уходить в дебри про то, что должная осмотрительность - это продукт судебной и околосудебной правоприменительной практики, а не законодательства, но, справедливости ради, отметим, что проявлять должную осмотрительность будет нужно всегда и при ее проявлении подходить к оценке риска непризнания операции нужно на столько глубоко, на сколько это позволяют технические возможности.
В первую очередь, необходимость проявления должной осмотрительности коснется не тех упрощенцев, кто работает на невозмещаемом НДС по ставкам 5 или 7%%, а тех, кто выбрал классическую схему работы на НДС, то есть по общим ставкам 20 или 10%%. Но, вторая очередь, обязательно дойдет и до плательщиков невозмещаемого НДС, а почему, а потому, что эти 5 или 7%% для кого-то, а точнее для тех, кто выбрал классический путь, станут входящим НДС и на этот НДС они будут уменьшать свой итоговый НДС к уплате.
Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR
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