8 Марта: как потратить на сотрудницу 28 000 рублей и не заплатить ни рубля налогов

8 Марта на носу. Руководитель хочет быть хорошим — подарить цветы, конфеты, а может, и что-то посерьёзнее. Бухгалтер хочет выжить — чтобы потом не прилетело от ФНС. Знакомая ситуация? Давайте разберёмся, как сделать приятное сотрудницам и при этом заплатить минимум налогов. Законно. Без схем. Просто используя то, что уже есть в Налоговом кодексе.
1. Подарки до 4 000 рублей: золотое правило
Начнём с самого простого и самого популярного. Статья 217 НК РФ, пункт 28 — ваш лучший друг на 8 Марта.
Стоимость подарков, полученных сотрудником от организации за календарный год, не облагается НДФЛ в пределах 4 000 рублей. Это значит: букет за 1 500, коробка конфет за 800, подарочный набор косметики за 1 500 — итого 3 800 рублей. НДФЛ — ноль.
Но есть нюанс. Лимит 4 000 — это на весь год и на одного сотрудника. Если вы уже дарили что-то на Новый год — остаток лимита уменьшился. Ведите персонифицированный учёт подарков, иначе в конце года будет неприятный сюрприз.
Что нужно оформить: приказ руководителя о вручении подарков к 8 Марта, ведомость выдачи с подписями сотрудниц. Договор дарения в письменной форме обязателен, если стоимость подарка превышает 3 000 рублей (ст. 574 ГК РФ).
2. Договор дарения — щит от страховых взносов
Вот где начинается настоящая магия. Если подарок оформлен договором дарения — страховые взносы начислять не нужно. Вообще. Даже если подарок дороже 4 000 рублей.
Почему? Потому что подарок по договору дарения — это не выплата в рамках трудовых отношений. А страховые взносы начисляются только на выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам (п. 4 ст. 420 НК РФ). Это подтверждают письма Минфина от 04.12.2017 № 03-15-06/80448 и от 20.01.2017 № 03-15-06/2437.
Практический совет: составьте один общий договор дарения с приложением — списком сотрудниц и перечнем подарков. Не нужно делать отдельный договор на каждую. Главное — чтобы был именно «договор дарения», а не «приказ о премировании» или «приказ о выдаче подарков в связи с трудовыми заслугами». Формулировки решают всё.
3. Материальная помощь к 8 Марта: ещё 4 000 без НДФЛ
Мало кто помнит, но лимит 4 000 рублей без НДФЛ действует отдельно для подарков и отдельно для материальной помощи (п. 28 ст. 217 НК РФ). Это два разных основания.
То есть вы можете:
•подарить подарок на 4 000 руб. — НДФЛ нет
•выплатить матпомощь на 4 000 руб. — НДФЛ нет
Итого 8 000 рублей на сотрудницу без НДФЛ. Законно.
Но внимание: матпомощь, в отличие от подарка по договору дарения, облагается страховыми взносами в части, превышающей 4 000 рублей. Если выплачиваете ровно 4 000 — взносов тоже нет (пп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ).
Оформление: заявление сотрудницы + приказ руководителя. Основание — «материальная помощь к празднику 8 Марта». Не привязывайте к трудовым показателям.
4. Цветы и конфеты: представительские или подарки?
Классика жанра — руководитель покупает цветы и конфеты на весь отдел. Как оформить?
Вариант А — как подарки сотрудницам. Тогда работает лимит 4 000 руб./год без НДФЛ. Нужна ведомость, кто что получил.
Вариант Б — как расходы на проведение корпоративного мероприятия. Если 8 Марта в компании проводится праздничное мероприятие (чаепитие, фуршет), то расходы на цветы, торты, украшение офиса можно списать как прочие расходы. Но тут есть подвох: ФНС может не принять их в расходы по налогу на прибыль, потому что они не связаны с производственной деятельностью. Зато НДФЛ на сотрудниц не начисляется — потому что невозможно определить размер дохода каждого конкретного лица (письмо Минфина от 14.08.2013 № 03-04-06/33039).
Лайфхак: если покупаете цветы «на отдел» без персонификации — это не подарок конкретному лицу, а расходы на мероприятие. НДФЛ не возникает. Страховые взносы тоже.
5. Подарочные сертификаты: удобно, но есть нюансы
Подарочный сертификат — это не товар, а предоплата будущих товаров или услуг (Определение Верховного суда от 25.12.2014 № 305-КГ14-1498).
Для целей НДФЛ сертификат приравнивается к подарку в натуральной форме. Значит, работает тот же лимит 4 000 руб./год. Сертификат на 3 000 руб. — НДФЛ нет. На 5 000 руб. — с 1 000 руб. нужно удержать НДФЛ при ближайшей выплате зарплаты.
Страховые взносы: если оформлен договор дарения — взносов нет. Без договора — есть риск, что ФНС переквалифицирует в выплату в рамках трудовых отношений.
НДС: при передаче сертификата сотруднице нужно начислить НДС с номинала. Входной НДС при покупке сертификата можно принять к вычету (письмо Минфина от 22.06.2022 № 03-07-11/59483).
6. ДМС для сотрудниц: долгоиграющий подарок
Хотите порадовать по-крупному? Оформите добровольное медицинское страхование. Это и подарок, и налоговая оптимизация одновременно.
НДФЛ: страховые взносы работодателя по договорам ДМС не облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 213 НК РФ). Вообще. Без лимита в 4 000 руб. Хоть 100 000 руб. на сотрудницу — НДФЛ нет.
Страховые взносы: не начисляются на суммы платежей по ДМС, если договор заключён на срок не менее 1 года (пп. 5 п. 1 ст. 422 НК РФ).
Налог на прибыль: взносы по ДМС включаются в расходы на оплату труда в пределах 6% от расходов на оплату труда (п. 16 ч. 2 ст. 255 НК РФ).
Тройной эффект: сотрудница получает реальную заботу, компания экономит на налогах, а ФНС не может предъявить ни копейки.
7. Оплата фитнеса, спа, курсов: 20 000 без налогов
С 2024 года работодатель может компенсировать сотрудникам расходы на фитнес, оздоровительные услуги и физкультурно-спортивные мероприятия. Лимит — 20 000 рублей в год на сотрудника, но не более 1% от выручки компании.
Для целей НДФЛ: не облагается в пределах указанного лимита (п. 1 ст. 217 НК РФ, в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 323-ФЗ).
Как оформить к 8 Марта: приказ о компенсации расходов на оздоровительные услуги. Сотрудница приносит чек из спа-салона или фитнес-клуба — компания возмещает. Красиво, полезно, и налогов минимум.
8. Дополнительный выходной: бесплатно и бесценно
Самый бюджетный вариант — предоставить сотрудницам дополнительный оплачиваемый выходной 7 или 9 марта. Это оформляется приказом руководителя.
Налоговая нагрузка: зарплата за этот день начисляется и облагается как обычно (НДФЛ + взносы). Но дополнительных расходов для компании нет — вы просто даёте отдохнуть. А для сотрудницы это иногда ценнее любого подарка.
9. Премия к 8 Марта: самый невыгодный вариант
Многие руководители идут по простому пути — «давайте просто выпишем премию». Стоп. Это самый дорогой вариант с точки зрения налогов.
Премия облагается:
•НДФЛ 13–22% (в зависимости от совокупного дохода в 2026 году)
•Страховые взносы 30% (или 15,6% для МСП с суммы свыше МРОТ)
То есть, чтобы сотрудница получила на руки 5 000 руб., компания потратит примерно 7 200–7 500 руб. с учётом всех налогов и взносов.
Сравните: подарок на 4 000 руб. по договору дарения — НДФЛ ноль, взносы ноль. Чистая экономия.
10. Комбинируем: максимум радости, минимум налогов
Вот оптимальная схема для 8 Марта 2026 года:
Шаг 1. Подарок по договору дарения — до 4 000 руб. НДФЛ — 0. Взносы — 0.
Шаг 2. Материальная помощь — до 4 000 руб. НДФЛ — 0. Взносы — 0.
Шаг 3. Корпоративное мероприятие (чаепитие, фуршет) — без персонификации. НДФЛ — 0. Взносы — 0.
Шаг 4. Компенсация фитнеса/спа — до 20 000 руб. НДФЛ — 0 (в пределах лимита).
Итого на одну сотрудницу: до 28 000 рублей без НДФЛ и без страховых взносов. Законно. По Налоговому кодексу.
А если ещё добавить ДМС — сумма вообще не ограничена.
11. Чего делать точно не надо
Не пишите в приказе «премия за трудовые заслуги в связи с 8 Марта». Это автоматически делает выплату частью оплаты труда — со всеми налогами и взносами.
Не дарите подарки без документов. Нет ведомости — нет доказательств, что это подарок, а не зарплата в конверте.
Не забывайте про НДС. При безвозмездной передаче подарков сотрудницам возникает НДС. Но если подарок до 300 рублей — можно применить льготу по пп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ (передача в рекламных целях). Для подарков дороже — начисляйте НДС, но принимайте входной к вычету.
Не превышайте лимиты. 4 000 на подарки, 4 000 на матпомощь — это на год. Если в декабре захотите ещё подарить на Новый год — лимит уже будет исчерпан.
Итого: шпаргалка для бухгалтера
Подарок до 4 000 руб. + договор дарения = НДФЛ 0, взносы 0, в расходы по прибыли не включается.
Матпомощь до 4 000 руб. = НДФЛ 0, взносы 0, в расходы по прибыли не включается.
Корпоратив без персонификации = НДФЛ 0, взносы 0, расходы спорные.
ДМС (договор от 1 года) = НДФЛ 0, взносы 0, в расходы до 6% ФОТ.
Компенсация фитнеса до 20 000 руб. = НДФЛ 0, расходы до 1% выручки.
Премия = НДФЛ 13–22%, взносы 30%. Самый дорогой вариант.
С 8 Марта, дорогие коллеги! Пусть ваши подарки радуют сотрудниц, а не налоговую.
