8 Марта: как потратить на сотрудницу 28 000 рублей и не заплатить ни рубля налогов

1. Подарки до 4 000 рублей: золотое правило

Начнём с самого простого и самого популярного. Статья 217 НК РФ, пункт 28 — ваш лучший друг на 8 Марта.

Стоимость подарков, полученных сотрудником от организации за календарный год, не облагается НДФЛ в пределах 4 000 рублей. Это значит: букет за 1 500, коробка конфет за 800, подарочный набор косметики за 1 500 — итого 3 800 рублей. НДФЛ — ноль.

Но есть нюанс. Лимит 4 000 — это на весь год и на одного сотрудника. Если вы уже дарили что-то на Новый год — остаток лимита уменьшился. Ведите персонифицированный учёт подарков, иначе в конце года будет неприятный сюрприз.

Что нужно оформить: приказ руководителя о вручении подарков к 8 Марта, ведомость выдачи с подписями сотрудниц. Договор дарения в письменной форме обязателен, если стоимость подарка превышает 3 000 рублей (ст. 574 ГК РФ).