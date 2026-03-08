АУСН в 2026 году: золотая клетка или легализованная ошибка за ваш счёт?

250 000 предпринимателей ринулись на АУСН в январе 2026-го. Банки не справились, налоги задвоились, а обратной дороги на УСН до конца года нет. Разбираю 5 ловушек, в которые уже попали мои клиенты, — и показываю, как из них выбраться, пока не прилетели штрафы.

Коллеги, давайте начистоту. Когда в конце 2025 года нам презентовали автоматизированную упрощёнку (АУСН) как спасение от НДС и страховых взносов, многие выдохнули. Казалось бы: плати 8% с доходов (или 20% с разницы), забудь про отчёты, а налог за тебя посчитает ФНС. Идеально?

Как налоговый консультант, я каждый день разгребаю последствия этого «идеально». В январе 2026 года на АУСН ломанулись сотни тысяч предпринимателей. И тут выяснилось, что банковская инфраструктура к этому просто не готова, а сам закон (№ 17-ФЗ) таит в себе такие ловушки, из которых выход только один — на ОСНО с доначислением НДС.

Давайте разберём реальные боли, с которыми мы уже столкнулись на практике, и посмотрим, что нас ждёт дальше.

Боль №1. Иллюзия автоматизации и задвоение доходов

Главная фишка АУСН — налог считает налоговая на основе данных от банка и онлайн-кассы. Звучит красиво, пока вы не пробиваете чек по эквайрингу.

Что происходит на практике? Покупатель платит картой 10 000 рублей. ОФД отправляет эти данные в ФНС. На следующий день банк зачисляет эти же 10 000 рублей на ваш расчётный счёт и тоже отправляет данные в ФНС. Налоговая радостно суммирует: ваш доход — 20 000 рублей. Налог задвоился.

Что делать? До 7-го числа следующего месяца вы обязаны зайти в личный кабинет АУСН и вручную поменять статус банковского поступления на «неучитываемые». Забыли? Не успели? ФНС посчитает налог с задвоенной суммы, и вам придётся его заплатить. Да, потом можно скорректировать, но деньги из оборота вы уже выдернули.

Боль №2. Маркетплейсы и ловушка переходного периода

Это вообще классика жанра. Если вы селлер и перешли с обычной УСН на АУСН с 1 января 2026 года, готовьтесь к сюрпризам.

На УСН вы считали налог по отчётам маркетплейса (по дате реализации). На АУСН налог считается по кассовому методу — по дате поступления денег на счёт. В январе вам приходят деньги от Wildberries или Ozon за декабрьские продажи. И ФНС автоматически включает их в базу по АУСН! Получается, вы заплатили налог с этих продаж в 2025 году на УСН, и теперь заплатите ещё раз в 2026-м на АУСН.

Когда-то, этот момент разбирал досконально. Для тех, кто переходил на АУСН с ОСНО, в законе есть чёткая оговорка: доходы, учтённые в налоге на прибыль, в базу АУСН не идут (п. 2 ч. 1 ст. 16 Закона № 17-ФЗ). А вот для тех, кто перешёл с УСН, такой нормы нет. Это законодательная дыра.

Решение: Опять же, ручками в личном кабинете до 7-го числа размечать эти поступления как «Неналоговая база». И молиться, чтобы налоговая не запросила пояснения.

Боль №3. Комиссии маркетплейсов, которые никто не видит

Ни один маркетплейс сейчас не передаёт данные о своих комиссиях в ФНС автоматически. Банк видит только ту сумму, которая пришла на счёт.

Допустим, вы продали товар на 100 000 рублей. Комиссия Ozon — 20 000 рублей. На счёт пришло 80 000 рублей. Банк передаёт в ФНС доход 80 000 рублей. Но по закону ваш доход — 100 000!

Если вы на АУСН «Доходы минус расходы», вы обязаны до 5-го числа следующего месяца зайти в ЛК ФНС и через раздел «Взаимозачёт» добавить эти 20 000 рублей и в доходы, и в расходы. Если этого не сделать, ваш доход будет занижен. А значит, будет занижен и минимальный налог (3% от дохода), который вы обязаны платить даже при убытках. Ждите штрафов.

Боль №4. Шаг влево, шаг вправо — ОСНО

АУСН — это золотая клетка. Условия жёсткие:

•Максимум 5 сотрудников.

•Лимит доходов — 60 млн рублей.

•Счёт ТОЛЬКО в уполномоченном банке.

•Никаких нерезидентов в штате.

•Никаких расчётов наличными с физлицами.

Что будет, если вы случайно нарушите хоть одно условие? Например, откроете счёт в банке, которого нет в реестре ФНС?

Вы слетаете с АУСН. Но падаете вы не на привычную УСН, а прямиком на ОСНО (общую систему налогообложения). С начала того месяца, в котором произошло нарушение. Здравствуй, НДС 20%, налог на прибыль и гора отчётности.

Да, ФНС в своём телеграм-чате недавно успокоила: при утрате права на АУСН можно подать уведомление и перейти на УСН. Но это нужно сделать быстро и правильно, иначе ОСНО вас сожрёт. А вот добровольно уйти с АУСН на УСН можно только с 1 января следующего года. Передумать в середине года нельзя.

Боль №5. Повышенные ставки и минимальный налог 3%

На АУСН нет региональных льгот. Ставки фиксированные и они выше обычных: 8% для объекта «Доходы» (вместо 6%) и 20% для «Доходы минус расходы» (вместо 15%).

Но главная ловушка для низкомаржинального бизнеса (например, торговли) — это минимальный налог на объекте «Доходы минус расходы». На обычной УСН он составляет 1% от выручки, а на АУСН — 3%.

Давайте посчитаем. Вы торгуете на маркетплейсе. Оборот 50 млн рублей в год. Расходы (закупка, комиссии, логистика) — 48 млн рублей. Ваша реальная прибыль — 2 млн рублей.

•На обычной УСН (15%) налог с прибыли составил бы 300 000 руб. Но так как это меньше 1% от оборота (500 000 руб.), вы платите минимальный налог — 500 000 рублей.

•На АУСН (20%) налог с прибыли составит 400 000 руб. Но минимальный налог здесь 3% от оборота (1 500 000 руб.). Вы обязаны заплатить большую сумму — 1 500 000 рублей.

Вы заработали 2 миллиона, а полтора отдадите государству. Экономия на бухгалтере и взносах того стоила?

Прогноз: что будет дальше?

Эксперимент по АУСН рассчитан до конца 2027 года. Сейчас мы видим классическую болезнь роста: закон написали, а IT-инфраструктуру банков и ФНС не докрутили.

Что нас ждёт в ближайший год:

1.Массовые блокировки счетов. ФНС уже усилила контроль за реквизитами. Ошибки банков при обмене данными с ЛК АУСН будут приводить к недоимкам и автоматическим блокировкам.

2.Штрафы за неверную разметку. Пока налоговая относится лояльно, но как только период адаптации закончится, за каждую неразмеченную комиссию маркетплейса начнут прилетать штрафы.

3.Возврат к бухгалтерам. Иллюзия «бухгалтер больше не нужен» разбилась о реальность. Чтобы правильно размечать операции, следить за лимитами и не слететь на ОСНО, нужен квалифицированный специалист. Просто теперь он работает не в 1С, а в личном кабинете ФНС.

Резюме: АУСН — отличный режим для микробизнеса в сфере услуг (где нет касс, эквайринга и сложных расходов). Но для розницы, общепита и особенно селлеров маркетплейсов — это пока сырой продукт, требующий ежедневного ручного контроля.

Если вы уже перешли — проверяйте ЛК ФНС до 7-го числа каждого месяца как Отче наш. Если только думаете — посчитайте всё трижды. Иногда старая добрая УСН с грамотным бухгалтером обходится дешевле, чем бесплатная автоматизация от государства.

