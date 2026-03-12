Плохая новость для бизнеса в том, что теперь для блокировки счёта не нужен «железобетон»
Коллеги, если вы думаете, что 115-ФЗ — это проблема собственников, то у меня плохие новости. Когда банк блокирует счёт, первый вопрос звучит так: «А где бухгалтер, который это пропустил?»
ШОКИРУЮЩАЯ СТАТИСТИКА, О КОТОРОЙ МОЛЧАТ В БАНКАХ
Факт
Цифра
Источник
За первые недели 2026 года банки заблокировали 2-3 млн счетов физлиц
1-2% от всех активных клиентов
Клерк.ру
В 2025 году банки предотвратили мошенничества на 5,8 трлн ₽
34,8 млн операций отменено
ЦБ РФ
Только 23% жалоб на блокировки удовлетворяются
Каждая 4-я компания доказывает правоту
Калуга Астрал
Строительство — лидер по блокировкам
37% всех случаев
Сбербанк
15-20% фрилансеров столкнутся с блокировками
Период: конец 2025 — первая половина 2026
Finance.Mail.ru
5 РЕАЛЬНЫХ КЕЙСОВ, КОТОРЫЕ УНИЧТОЖИЛИ БИЗНЕС
Кейс №1: «Три месяца — и всё»
Ситуация: Предприниматель открыл счёт, через 3 месяца банк заблокировал всё. Причина:
Более 50% денег от клиентов переводил на личный счёт
Списания происходили не позднее 2 дней после зачисления
Занижал базу по упрощёнке
Итог: Счёт заблокирован полностью. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.10.2025 № Ф09-3379/25
Кейс №2: «Кредитные деньги — сомнительному партнёру»
Ситуация: ИП получил кредит и оплатил услуги контрагента. После двух переводов — блокировка ДБО. Причина:
Подрядчик по госконтрактам без наёмных работников
Контрагент не ведёт реальную деятельность
Итог: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.10.2024 № Ф04-3650/2024
Кейс №3: «Серая зарплата через самозанятых»
Ситуация: Компания с оборотом 10 млн ₽ в месяц не имеет штатных сотрудников.
Причина: Эксперты ЦФУ: «Бизнес без сотрудников с ежемесячными оборотами свыше 500 тысяч рублей попадает под пристальное внимание»
Итог: Блокировка с требованием объяснить, как один человек генерирует такую выручку.
Кейс №4: «Корпоративная карта для личных нужд»
Ситуация: Директор оплачивал корпоративной картой личные покупки.
Причина: Банк посчитал операции сомнительными, потребовал доказательства использования товаров в работе.
Итог: Блокировка карты, запрос документов по всем операциям за 6 месяцев.
Кейс №5: «Красная зона светофора ЦБ»
Ситуация: Компания перевела деньги контрагенту из «красной» зоны риска.
Причина: Вероятность блокировки — 100%. Такая информация доступна всем банкам.
Итог: Банк обязан на 2 дня приостановить перевод или отказать в операции.
КАК РАБОТАЮТ БАНКОВСКИЕ АЛГОРИТМЫ В 2026 ГОДУ
Важно: В рамках антиотмывочного закона действует презумпция вины. Банк не обязан доказывать, что компания совершила необычную операцию. Доказывать честность придётся вам.
Топ-8 причин блокировок по версии банков:
❌ Расчёты с контрагентами из «красной» зоны светофора ЦБ
❌ Регулярные поступления от физлиц, не соответствующие виду деятельности
❌ Высокие обороты + быстрый вывод денег + маленький остаток
❌ Частые переводы между собственными счетами
❌ Много переводов в пользу физлиц (не сотрудников)
❌ Большой объём операций с наличными
❌ Несоответствие операции видам экономической деятельности
❌ Отсутствие налоговых платежей или менее 1% от оборота
7 ШОКИРУЮЩИХ ФАКТОВ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ
Одна и та же операция в одном банке вызывает подозрения, а в другом проходит незамеченной. Критерии у каждого банка свои.
ЦБ не рекомендует открывать счета «про запас». Если открыли — проводите операции, а не держите на всякий случай.
С 01.09.2025 обязательно: ЕБС + видеоидентификация для дистанционного открытия счёта
.
Сроки блокировок увеличились: до 10 дней по стандарту, до 30-60 дней при повышенных рисках, до 1 года по экстремизму
.
Дробление платежей не работает. Если за неделю сняли 5 млн частями — банк сложит операции и направит в Росфинмониторинг как единую подозрительную
.
Игнорирование запроса банка = согласие с последствиями. Банк подождёт 10-30 дней, затем откажет в операции или расторгнет договор
.
После расторжения повторное открытие счёта в том же банке почти невозможно
.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА: КАК СНИЗИТЬ РИСКИ
1. Заполняйте анкету максимально подробно
При открытии счёта укажите:
Виды планируемой деятельности
Предполагаемый объём операций
Перечень потенциальных партнёров
2. Следите за кодами ОКВЭД
Не вносите слишком много кодов (рекомендуется не больше 10)
Если занимаетесь дополнительной деятельностью — откройте счёт в другом банке
Для банка платежи по «неправильным» ОКВЭД — зона риска
3. Платите налоги со всех счетов
Безопасная доля: не меньше 1% от оборота по счёту
Если счетов несколько — платите пропорционально с каждого
Банки учитывают налоговую нагрузку при оценке клиента
4. Проверяйте контрагентов ПЕРЕД сделкой
Сервисы ФНС: нет ли сведений о недостоверности информации
Руководитель не должен быть «массовым директором»
Проверьте «красную» зону риска ЦБ перед оплатой, а не только при заключении договора
5. Контролируйте корпоративные карты
Предупредите коллег: только рабочие цели
Расходы компании лучше оплачивать с расчётного счёта
Командировочные расходы в кафе — нормально, личные покупки директора — проблема
6. Не обнуляйте счёт
Оставляйте резерв минимум 30% поступлений. Признак транзитного счёта — деньги пришли и ушли.
7. Предупреждайте банк о крупных операциях
Напишите в чат, объясните суть сделки. Это сэкономит недели переписки при блокировке.
ЧЕК-ЛИСТ ПРОФИЛАКТИКИ БЛОКИРОВОК
Платите налоги авансовыми платежами (раз в квартал)
Часть расходов проводите безналично (аренда, связь, интернет)
Храните документы в электронном виде (ЭДО или облако)
Проверяйте контрагентов до сделки
Ведите реестр договоров с пометкой, где лежат оригиналы
Раз в квартал считайте долю налогов к обороту (должно быть >0,9%)
Если сняли наличные крупной суммой — сохраните чеки.
🚨 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЛОКИРОВКА УЖЕ СЛУЧИЛАСЬ
Шаг
Действие
Срок
1
Запросите у банка причины блокировки
Немедленно
2
Подготовьте документы (договоры, акты, накладные)
3-5 дней
3
Направьте объяснения в банк
7 рабочих дней на рассмотрение
4
При отказе — жалоба в межведомственную комиссию ЦБ
30 дней
5
Параллельно откройте счёт в другом банке
Не ждите 60 дней
СОВЕТ ОТ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА
«Если у вас объективно низкая налоговая нагрузка (УСН «Доходы» 6%, торговля с наценкой 8-10%), подготовьте для банка справку с расчётом. Покажите: "Оборот 10 млн → закупка 9,2 млн → валовая прибыль 800 тыс. → налог УСН 6% от 10 млн = 600 тыс. → доля налогов 6%, это норма для моей ниши". Это снимает 80% вопросов».
ГЛАВНОЕ
Банк не враг. Он выполняет требования регулятора. Ваша задача — говорить с ним на одном языке: документы, расчёты, прозрачность операций.
Помните: ошибка бухгалтерии теперь может остановить операции без выезда проверяющих. Автоматическая блокировка при несостыковках в документах — реальность 2025 - 2026 годов.
Коллеги, делитесь в комментариях: сталкивались ли с блокировками по 115-ФЗ? Как решали проблему?
Берегите свои счета и нервы!
