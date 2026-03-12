КПП ОСНО моб
Евгений Сивков
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Плохая новость для бизнеса в том, что теперь для блокировки счёта не нужен «железобетон»

Достаточно «обоснованных сомнений» алгоритма — и деньги заморожены. 8 триггеров включают стоп-кран в 2026 году и почему презумпция вины теперь работает против вас.
Коллеги, если вы думаете, что 115-ФЗ — это проблема собственников, то у меня плохие новости. Когда банк блокирует счёт, первый вопрос звучит так: «А где бухгалтер, который это пропустил?»

ШОКИРУЮЩАЯ СТАТИСТИКА, О КОТОРОЙ МОЛЧАТ В БАНКАХ

Факт

Цифра

Источник

За первые недели 2026 года банки заблокировали 2-3 млн счетов физлиц

1-2% от всех активных клиентов

Клерк.ру

В 2025 году банки предотвратили мошенничества на 5,8 трлн ₽

34,8 млн операций отменено

ЦБ РФ

Только 23% жалоб на блокировки удовлетворяются

Каждая 4-я компания доказывает правоту

Калуга Астрал

Строительство — лидер по блокировкам

37% всех случаев

Сбербанк

15-20% фрилансеров столкнутся с блокировками

Период: конец 2025 — первая половина 2026

Finance.Mail.ru

5 РЕАЛЬНЫХ КЕЙСОВ, КОТОРЫЕ УНИЧТОЖИЛИ БИЗНЕС

Кейс №1: «Три месяца — и всё»

Ситуация: Предприниматель открыл счёт, через 3 месяца банк заблокировал всё. Причина:

  • Более 50% денег от клиентов переводил на личный счёт

  • Списания происходили не позднее 2 дней после зачисления

  • Занижал базу по упрощёнке

Итог: Счёт заблокирован полностью. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.10.2025 № Ф09-3379/25

Кейс №2: «Кредитные деньги — сомнительному партнёру»

Ситуация: ИП получил кредит и оплатил услуги контрагента. После двух переводов — блокировка ДБО. Причина:

  • Подрядчик по госконтрактам без наёмных работников

  • Контрагент не ведёт реальную деятельность

Итог: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.10.2024 № Ф04-3650/2024

Кейс №3: «Серая зарплата через самозанятых»

Ситуация: Компания с оборотом 10 млн ₽ в месяц не имеет штатных сотрудников.
Причина: Эксперты ЦФУ: «Бизнес без сотрудников с ежемесячными оборотами свыше 500 тысяч рублей попадает под пристальное внимание»

Итог: Блокировка с требованием объяснить, как один человек генерирует такую выручку.

Кейс №4: «Корпоративная карта для личных нужд»

Ситуация: Директор оплачивал корпоративной картой личные покупки.
Причина: Банк посчитал операции сомнительными, потребовал доказательства использования товаров в работе.
Итог: Блокировка карты, запрос документов по всем операциям за 6 месяцев.

Кейс №5: «Красная зона светофора ЦБ»

Ситуация: Компания перевела деньги контрагенту из «красной» зоны риска.
Причина: Вероятность блокировки — 100%. Такая информация доступна всем банкам.
Итог: Банк обязан на 2 дня приостановить перевод или отказать в операции.

КАК РАБОТАЮТ БАНКОВСКИЕ АЛГОРИТМЫ В 2026 ГОДУ

Важно: В рамках антиотмывочного закона действует презумпция вины. Банк не обязан доказывать, что компания совершила необычную операцию. Доказывать честность придётся вам.

Топ-8 причин блокировок по версии банков:

  1. ❌ Расчёты с контрагентами из «красной» зоны светофора ЦБ

  2. ❌ Регулярные поступления от физлиц, не соответствующие виду деятельности

  3. ❌ Высокие обороты + быстрый вывод денег + маленький остаток

  4. ❌ Частые переводы между собственными счетами

  5. ❌ Много переводов в пользу физлиц (не сотрудников)

  6. ❌ Большой объём операций с наличными

  7. ❌ Несоответствие операции видам экономической деятельности

  8. ❌ Отсутствие налоговых платежей или менее 1% от оборота

7 ШОКИРУЮЩИХ ФАКТОВ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

  1. Одна и та же операция в одном банке вызывает подозрения, а в другом проходит незамеченной. Критерии у каждого банка свои.

  2. ЦБ не рекомендует открывать счета «про запас». Если открыли — проводите операции, а не держите на всякий случай.

  3. С 01.09.2025 обязательно: ЕБС + видеоидентификация для дистанционного открытия счёта

    .

  4. Сроки блокировок увеличились: до 10 дней по стандарту, до 30-60 дней при повышенных рисках, до 1 года по экстремизму

    .

  5. Дробление платежей не работает. Если за неделю сняли 5 млн частями — банк сложит операции и направит в Росфинмониторинг как единую подозрительную

    .

  6. Игнорирование запроса банка = согласие с последствиями. Банк подождёт 10-30 дней, затем откажет в операции или расторгнет договор

    .

  7. После расторжения повторное открытие счёта в том же банке почти невозможно

    .

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА: КАК СНИЗИТЬ РИСКИ

1. Заполняйте анкету максимально подробно

При открытии счёта укажите:

  • Виды планируемой деятельности

  • Предполагаемый объём операций

  • Перечень потенциальных партнёров

2. Следите за кодами ОКВЭД

  • Не вносите слишком много кодов (рекомендуется не больше 10)

  • Если занимаетесь дополнительной деятельностью — откройте счёт в другом банке

  • Для банка платежи по «неправильным» ОКВЭД — зона риска

3. Платите налоги со всех счетов

  • Безопасная доля: не меньше 1% от оборота по счёту

  • Если счетов несколько — платите пропорционально с каждого

  • Банки учитывают налоговую нагрузку при оценке клиента

4. Проверяйте контрагентов ПЕРЕД сделкой

  • Сервисы ФНС: нет ли сведений о недостоверности информации

  • Руководитель не должен быть «массовым директором»

  • Проверьте «красную» зону риска ЦБ перед оплатой, а не только при заключении договора

5. Контролируйте корпоративные карты

  • Предупредите коллег: только рабочие цели

  • Расходы компании лучше оплачивать с расчётного счёта

  • Командировочные расходы в кафе — нормально, личные покупки директора — проблема

6. Не обнуляйте счёт

Оставляйте резерв минимум 30% поступлений. Признак транзитного счёта — деньги пришли и ушли.

7. Предупреждайте банк о крупных операциях

Напишите в чат, объясните суть сделки. Это сэкономит недели переписки при блокировке.

ЧЕК-ЛИСТ ПРОФИЛАКТИКИ БЛОКИРОВОК

  • Платите налоги авансовыми платежами (раз в квартал)

  • Часть расходов проводите безналично (аренда, связь, интернет)

  • Храните документы в электронном виде (ЭДО или облако)

  • Проверяйте контрагентов до сделки

  • Ведите реестр договоров с пометкой, где лежат оригиналы

  • Раз в квартал считайте долю налогов к обороту (должно быть >0,9%)

  • Если сняли наличные крупной суммой — сохраните чеки.

🚨 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЛОКИРОВКА УЖЕ СЛУЧИЛАСЬ

Шаг

Действие

Срок

1

Запросите у банка причины блокировки

Немедленно

2

Подготовьте документы (договоры, акты, накладные)

3-5 дней

3

Направьте объяснения в банк

7 рабочих дней на рассмотрение

4

При отказе — жалоба в межведомственную комиссию ЦБ

30 дней

5

Параллельно откройте счёт в другом банке

Не ждите 60 дней

СОВЕТ ОТ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

«Если у вас объективно низкая налоговая нагрузка (УСН «Доходы» 6%, торговля с наценкой 8-10%), подготовьте для банка справку с расчётом. Покажите: "Оборот 10 млн → закупка 9,2 млн → валовая прибыль 800 тыс. → налог УСН 6% от 10 млн = 600 тыс. → доля налогов 6%, это норма для моей ниши". Это снимает 80% вопросов».

ГЛАВНОЕ

Банк не враг. Он выполняет требования регулятора. Ваша задача — говорить с ним на одном языке: документы, расчёты, прозрачность операций.

Помните: ошибка бухгалтерии теперь может остановить операции без выезда проверяющих. Автоматическая блокировка при несостыковках в документах — реальность 2025 - 2026 годов.

Коллеги, делитесь в комментариях: сталкивались ли с блокировками по 115-ФЗ? Как решали проблему?

Подпишитесь на наш блок в Клерке — там только проверенная информация и свежие новости для бухгалтера. ❤️ Не забудьте нажать на сердечко — вам не сложно, а автору приятно.
🤝 Нужна экспертная поддержка?
Если хотите больше информации о налогах или вы столкнулись с налоговой проверкой или блокировкой счета — обращайтесь, это наша работа.

Берегите свои счета и нервы!

