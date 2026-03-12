Плохая новость для бизнеса в том, что теперь для блокировки счёта не нужен «железобетон»

Достаточно «обоснованных сомнений» алгоритма — и деньги заморожены. 8 триггеров включают стоп-кран в 2026 году и почему презумпция вины теперь работает против вас.

Коллеги, если вы думаете, что 115-ФЗ — это проблема собственников, то у меня плохие новости. Когда банк блокирует счёт, первый вопрос звучит так: «А где бухгалтер, который это пропустил?»

ШОКИРУЮЩАЯ СТАТИСТИКА, О КОТОРОЙ МОЛЧАТ В БАНКАХ

Факт Цифра Источник За первые недели 2026 года банки заблокировали 2-3 млн счетов физлиц 1-2% от всех активных клиентов Клерк.ру В 2025 году банки предотвратили мошенничества на 5,8 трлн ₽ 34,8 млн операций отменено ЦБ РФ Только 23% жалоб на блокировки удовлетворяются Каждая 4-я компания доказывает правоту Калуга Астрал Строительство — лидер по блокировкам 37% всех случаев Сбербанк 15-20% фрилансеров столкнутся с блокировками Период: конец 2025 — первая половина 2026 Finance.Mail.ru

5 РЕАЛЬНЫХ КЕЙСОВ, КОТОРЫЕ УНИЧТОЖИЛИ БИЗНЕС

Кейс №1: «Три месяца — и всё»

Ситуация: Предприниматель открыл счёт, через 3 месяца банк заблокировал всё. Причина:

Более 50% денег от клиентов переводил на личный счёт

Списания происходили не позднее 2 дней после зачисления

Занижал базу по упрощёнке

Итог: Счёт заблокирован полностью. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.10.2025 № Ф09-3379/25

Кейс №2: «Кредитные деньги — сомнительному партнёру»

Ситуация: ИП получил кредит и оплатил услуги контрагента. После двух переводов — блокировка ДБО. Причина:

Подрядчик по госконтрактам без наёмных работников

Контрагент не ведёт реальную деятельность

Итог: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.10.2024 № Ф04-3650/2024

Кейс №3: «Серая зарплата через самозанятых»

Ситуация: Компания с оборотом 10 млн ₽ в месяц не имеет штатных сотрудников.

Причина: Эксперты ЦФУ: «Бизнес без сотрудников с ежемесячными оборотами свыше 500 тысяч рублей попадает под пристальное внимание»

Итог: Блокировка с требованием объяснить, как один человек генерирует такую выручку.

Кейс №4: «Корпоративная карта для личных нужд»

Ситуация: Директор оплачивал корпоративной картой личные покупки.

Причина: Банк посчитал операции сомнительными, потребовал доказательства использования товаров в работе.

Итог: Блокировка карты, запрос документов по всем операциям за 6 месяцев.

Кейс №5: «Красная зона светофора ЦБ»

Ситуация: Компания перевела деньги контрагенту из «красной» зоны риска.

Причина: Вероятность блокировки — 100%. Такая информация доступна всем банкам.

Итог: Банк обязан на 2 дня приостановить перевод или отказать в операции.

КАК РАБОТАЮТ БАНКОВСКИЕ АЛГОРИТМЫ В 2026 ГОДУ

Важно: В рамках антиотмывочного закона действует презумпция вины. Банк не обязан доказывать, что компания совершила необычную операцию. Доказывать честность придётся вам.

Топ-8 причин блокировок по версии банков:

❌ Расчёты с контрагентами из «красной» зоны светофора ЦБ ❌ Регулярные поступления от физлиц, не соответствующие виду деятельности ❌ Высокие обороты + быстрый вывод денег + маленький остаток ❌ Частые переводы между собственными счетами ❌ Много переводов в пользу физлиц (не сотрудников) ❌ Большой объём операций с наличными ❌ Несоответствие операции видам экономической деятельности ❌ Отсутствие налоговых платежей или менее 1% от оборота

7 ШОКИРУЮЩИХ ФАКТОВ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

Одна и та же операция в одном банке вызывает подозрения, а в другом проходит незамеченной. Критерии у каждого банка свои. ЦБ не рекомендует открывать счета «про запас». Если открыли — проводите операции, а не держите на всякий случай. С 01.09.2025 обязательно: ЕБС + видеоидентификация для дистанционного открытия счёта . Сроки блокировок увеличились: до 10 дней по стандарту, до 30-60 дней при повышенных рисках, до 1 года по экстремизму . Дробление платежей не работает. Если за неделю сняли 5 млн частями — банк сложит операции и направит в Росфинмониторинг как единую подозрительную . Игнорирование запроса банка = согласие с последствиями. Банк подождёт 10-30 дней, затем откажет в операции или расторгнет договор . После расторжения повторное открытие счёта в том же банке почти невозможно .

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА: КАК СНИЗИТЬ РИСКИ

1. Заполняйте анкету максимально подробно

При открытии счёта укажите:

Виды планируемой деятельности

Предполагаемый объём операций

Перечень потенциальных партнёров

2. Следите за кодами ОКВЭД

Не вносите слишком много кодов (рекомендуется не больше 10 )

Если занимаетесь дополнительной деятельностью — откройте счёт в другом банке

Для банка платежи по «неправильным» ОКВЭД — зона риска

3. Платите налоги со всех счетов

Безопасная доля: не меньше 1% от оборота по счёту

Если счетов несколько — платите пропорционально с каждого

Банки учитывают налоговую нагрузку при оценке клиента

4. Проверяйте контрагентов ПЕРЕД сделкой

Сервисы ФНС: нет ли сведений о недостоверности информации

Руководитель не должен быть «массовым директором»

Проверьте «красную» зону риска ЦБ перед оплатой, а не только при заключении договора

5. Контролируйте корпоративные карты

Предупредите коллег: только рабочие цели

Расходы компании лучше оплачивать с расчётного счёта

Командировочные расходы в кафе — нормально, личные покупки директора — проблема

6. Не обнуляйте счёт

Оставляйте резерв минимум 30% поступлений. Признак транзитного счёта — деньги пришли и ушли.

7. Предупреждайте банк о крупных операциях

Напишите в чат, объясните суть сделки. Это сэкономит недели переписки при блокировке.

ЧЕК-ЛИСТ ПРОФИЛАКТИКИ БЛОКИРОВОК

Платите налоги авансовыми платежами (раз в квартал)

Часть расходов проводите безналично (аренда, связь, интернет)

Храните документы в электронном виде (ЭДО или облако)

Проверяйте контрагентов до сделки

Ведите реестр договоров с пометкой, где лежат оригиналы

Раз в квартал считайте долю налогов к обороту (должно быть >0,9%)

Если сняли наличные крупной суммой — сохраните чеки.

🚨 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЛОКИРОВКА УЖЕ СЛУЧИЛАСЬ

Шаг Действие Срок 1 Запросите у банка причины блокировки Немедленно 2 Подготовьте документы (договоры, акты, накладные) 3-5 дней 3 Направьте объяснения в банк 7 рабочих дней на рассмотрение 4 При отказе — жалоба в межведомственную комиссию ЦБ 30 дней 5 Параллельно откройте счёт в другом банке Не ждите 60 дней

СОВЕТ ОТ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

«Если у вас объективно низкая налоговая нагрузка (УСН «Доходы» 6%, торговля с наценкой 8-10%), подготовьте для банка справку с расчётом. Покажите: "Оборот 10 млн → закупка 9,2 млн → валовая прибыль 800 тыс. → налог УСН 6% от 10 млн = 600 тыс. → доля налогов 6%, это норма для моей ниши". Это снимает 80% вопросов».

ГЛАВНОЕ

Банк не враг. Он выполняет требования регулятора. Ваша задача — говорить с ним на одном языке: документы, расчёты, прозрачность операций.

Помните: ошибка бухгалтерии теперь может остановить операции без выезда проверяющих. Автоматическая блокировка при несостыковках в документах — реальность 2025 - 2026 годов.

Коллеги, делитесь в комментариях: сталкивались ли с блокировками по 115-ФЗ? Как решали проблему?

Берегите свои счета и нервы!