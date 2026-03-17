Повторные налоговые проверки: что изменил Верховный суд и почему в это трудно поверить

Бизнес привык думать, что после выездной проверки период закрыт. Но Верховный суд показал: это уже не так очевидно. В статье — что происходит с практикой повторных проверок и почему бухгалтерам и директорам стоит насторожиться.

Бизнес годами жил с простой логикой: если выездная проверка уже была, период закрыт, решение вынесено, налоги доплачены или спор отыгран — значит, по тем же налогам и за тот же период второй раз приходить не должны. Формально это и сейчас не совсем так. Но раньше у налогоплательщика хотя бы оставалась надежда, что повторная проверка — действительно исключительная мера, а не запасной вход для налогового органа. Теперь эта надежда стала заметно слабее.

Именно поэтому история с повторными проверками вызывает у бизнеса не просто тревогу, а почти физическое ощущение правовой нестабильности. Если проверенный период можно снова открыть, если сумма претензий может вырасти в разы, а участие тех же самых проверяющих не мешает признать вторую проверку законной, то перед нами уже не просто контроль. Перед нами механизм, который очень легко превращается в инструмент бесконечного давления.

Что такое повторная выездная проверка — по закону

Пункт 10 статьи 89 НК РФ прямо допускает повторную выездную налоговую проверку. Закон называет два базовых случая. Первый: повторную проверку проводит вышестоящий налоговый орган в порядке контроля за деятельностью инспекции, которая проводила первую проверку. Второй: повторную проверку может проводить та же инспекция, если налогоплательщик подал уточненную декларацию с уменьшением налога, увеличением убытка или возмещения. При этом НК РФ отдельно говорит, что при повторной проверке могут быть выявлены нарушения, которые не нашли в первый раз, хотя санкции по таким новым эпизодам ограничены, если не доказан сговор налогоплательщика с должностными лицами налогового органа.

То есть сама по себе повторная проверка в российском праве не является экзотикой. Она законна как институт. Но вопрос всегда был в другом: где граница между контролем за нижестоящей инспекцией и банальной попыткой “допроверить”, “докрутить” и “доначислить” то, что в первый раз не получилось? Именно вокруг этой границы и строилась вся многолетняя судебная дискуссия.

Что говорил Конституционный суд: повторная проверка не должна превращаться в обременение

Еще в 2009 году Конституционный суд обозначил важный ограничитель: право на повторную выездную проверку не безгранично. Суд указал, что такая проверка должна отвечать критериям необходимости, обоснованности и законности и не может использоваться так, чтобы ломать уже установленную судебным актом правовую определенность. Проще говоря, государство не может бесконечно возвращаться к одному и тому же спору только потому, что ему не понравился предыдущий результат.

Это была важная идея. Она давала бизнесу хотя бы минимальную опору: повторная проверка — это не второй шанс для налоговиков “сделать получше”, а специальный механизм контроля за работой самой инспекции. И именно из этой логики долгое время исходили суды, когда видели, что под видом контроля фактически происходит новая атака на налогоплательщика.

Дело № А07-18520/2024: почему бизнес следил за ним как за лакмусовой бумажкой

История ООО «Нефтегазстрой» стала для практики показательной. Первая выездная проверка за 2021 год завершилась решением от 29 декабря 2022 года: компании доначислили НДС, пени и штраф, и это решение налогоплательщик исполнил. Затем 27 мая 2024 года управление ФНС по Республике Башкортостан назначило повторную выездную проверку за тот же период, а по ее итогам 20 июня 2025 года приняло новое решение о доначислении, в том числе НДС и налога на прибыль, уже на существенно большую сумму. Суды трех инстанций поддержали компанию, указав, что в деле нет доказательств того, что целью второй проверки действительно был контроль за нижестоящей инспекцией.

По данным РБК Уфа, первая проверка привела к доначислению около 34,7 млн рублей, а повторная — еще примерно 477,8 млн рублей; в сумме претензии превысили 512 млн рублей. Именно этот разрыв и сделал спор настолько резонансным: для бизнеса это выглядело не как “точечный контроль за коллегами”, а как второе полноценное расследование с новым, многократно более тяжелым финансовым результатом.

Кассация по делу — Арбитражный суд Уральского округа — в июне 2025 года закрепила важный для бизнеса тезис: повторная выездная проверка не должна использоваться как способ доработки первой проверки, если сама налоговая система уже контролировала ее проведение. Именно в таком виде эта позиция и была воспринята рынком как сигнал: пределы у повторного контроля все-таки есть.

Что изменил Верховный суд — если исходить из результата, о котором вы пишете

Если брать за основу итог, который вы указали, Верховный суд отменил акты трех инстанций и согласился с ФНС: сам по себе факт участия в обеих проверках одних и тех же сотрудников управления не означает незаконность повторной проверки. И вот это действительно переломный момент.

Почему? Потому что нижестоящие суды смотрели на суть: если управление фактически участвовало и в первой проверке, а потом само же пришло “контролировать” ее результаты во второй раз, то возникает очевидный вопрос — кого именно оно контролирует? Нижестоящую инспекцию или собственную прежнюю работу?

Подход, который вы описываете как итог Верховного суда, смещает акцент. Теперь на первом месте не реальная институциональная дистанция между первой и второй проверкой, а формальная допустимость такого контроля. Иными словами: Налоговый кодекс прямо не запрещает совпадение людей в составе проверяющих, а значит, само по себе такое совпадение еще не доказывает злоупотребление.

С процессуальной точки зрения это может выглядеть аккуратно. С точки зрения бизнеса — почти шокирующе. Потому что раньше повторная проверка воспринималась как исключение, которое налоговый орган должен особенно убедительно объяснить. А теперь возникает обратное ощущение: объяснять можно меньше, а возможностей вернуться в уже проверенный период — больше.

Почему в это трудно поверить

Трудно поверить не в то, что закон допускает повторную проверку. Это как раз написано в НК РФ давно. Трудно поверить в другое: насколько легко исключительная мера может стать рутинным инструментом.

Смотрите, как это работает на практике.

Первая проверка проходит. Компания получает решение, доначисления, пени, штраф. Иногда платит. Иногда спорит. Иногда даже выигрывает часть претензий. Кажется, что на этом история закончена. Но затем приходит вышестоящий орган и говорит: нет, это еще не финал, мы проводим повторную проверку за тот же период.



В результате у бизнеса снова изымают документы, снова анализируют контрагентов, снова вызывают сотрудников, снова строят доказательственную конструкцию — а сумма претензий может оказаться уже совсем другой. Именно это и произошло в споре «Нефтегазстроя».

И это происходит на фоне общего усиления выездного контроля. Forbes со ссылкой на статистику ФНС пишет, что по итогам 2025 года число выездных налоговых проверок организаций и ИП выросло на 12,4%, всего было проведено более 5 тыс. таких проверок, а нарушения выявлялись примерно в 98% случаев. РБК отдельно сообщал, что только в первом полугодии 2025 года было проведено около 2,7 тыс. выездных проверок — на 16% больше, чем годом ранее.

То есть дело не только в одной повторной проверке. Мы видим общий тренд: выездной контроль снова становится более плотным, технологичным и жестким.

А если к росту числа проверок добавить еще и более широкое понимание допустимости повторной проверки, бизнес получает очень неприятную картину: “закрытых” периодов становится меньше, а административная финальность — слабее.

Во что превратились повторные проверки на практике

Юридически повторная проверка называется контролем за нижестоящей инспекцией. Практически она слишком часто выглядит как:

первое — способ исправить недоработки первоначальной проверки;

второе — инструмент наращивания доначислений после того, как первая сумма показалась налоговому органу недостаточной;

третье — форма давления на налогоплательщика, который уже один раз прошел весь цикл выездного контроля;

четвертое — процессуальный канал, через который можно еще раз вскрыть тот же период и снова собирать доказательства.

Именно поэтому бизнес так болезненно реагировал на дело № А07-18520/2024. В нем столкнулись две правды.

Формальная правда ФНС: НК РФ разрешает повторную проверку, персональный состав инспекторов кодексом не ограничен. И материальная правда налогоплательщика: если по сути те же люди снова проверяют тот же период и выносят новое, гораздо более жесткое решение, то это уже очень похоже не на контроль за инспекцией, а на контроль без конца.

Свежая практика: маятник качнулся не в пользу бизнеса

До передачи спора в Верховный суд картина для налогоплательщиков выглядела вполне обнадеживающей. Суды трех инстанций в деле «Нефтегазстроя» посчитали, что у управления не было доказанной цели контроля за нижестоящей инспекцией. Именно эта логика хорошо укладывалась и в прежнее понимание позиции Конституционного суда: повторная проверка — исключительная мера, а не “вторая попытка”.

Но уже сама передача дела в экономколлегию ВС РФ была тревожным знаком. Профессиональное сообщество сразу обратило внимание на риск пересмотра. На своем Телеграм канале “Налоговая балалайка” мы отмечали , что 11 марта 2026 года Верховный суд планирует рассмотреть спор «Нефтегазстроя» по вопросу обоснованности повторной выездной проверки. ВС собирается разъяснить, в каком случае повторная налоговая проверка бизнеса обоснованна.

Параллельно в практике появляются и другие сигналы ужесточения. В феврале 2026 года Коммерсантъ сообщил о споре «Фирмы СУ-10» с УФНС по Башкирии: там компания также пыталась оспорить дополнительную выездную проверку после уже состоявшегося контроля, но арбитражный суд отказал в иске и признал действия налогового органа законными.

Поэтому главный вывод сегодня неприятный, но честный: судебная практика перестала давать бизнесу комфортную уверенность в том, что повторная проверка будет восприниматься судами как редкое и строго ограниченное исключение. Наоборот, у налоговых органов появляется больше пространства для повторного захода в уже проверенный период.

Что это означает для бухгалтера и директора

Для бухгалтера это означает конец опасной иллюзии, что исполненное решение по первой выездной проверке автоматически закрывает тему навсегда.

Для директора это означает, что налоговый спор больше нельзя оценивать только по первому акту и первой сумме доначислений.

Для собственника это означает, что налоговые риски надо считать не “по акту”, а “по жизненному циклу спора”, включая вероятность повторного контроля.

И наконец, для всей компании это означает, что в налоговом комплаенсе больше нельзя надеяться только на аргумент “нас уже проверяли”. После дела «Нефтегазстроя» этот довод сам по себе заметно ослаб.

Что делать бизнесу уже сейчас

Первое. Не относиться к первой выездной проверке как к последнему эпизоду. Все документы, пояснения, рабочие файлы, внутреннюю переписку по спорным операциям и позиции по контрагентам нужно хранить с расчетом на то, что к периоду могут вернуться повторно.

Второе. Отдельно фиксировать процессуальную картину первой проверки. Кто реально проводил контроль, какие сотрудники управления участвовали, какие поручения давались, кто анализировал документы, кто проводил допросы и осмотры. Если повторная проверка придет снова, именно эта фактура может стать ключом к защите.

Третье. Максимально рано атаковать не только итоговое решение, но и саму логику назначения повторной проверки. Нужно требовать от налогового органа показать, в чем именно выражался контроль за нижестоящей инспекцией, какие недостатки первой проверки выявлены, какие управленческие выводы сделаны, что именно не было установлено инспекцией и почему.

Четвертое. Считать риск повторной проверки при принятии решения об оспаривании или уплате доначислений по первой проверке. Иногда компания платит, чтобы “закрыть вопрос”. Но практика показывает: само по себе исполнение первого решения не гарантирует окончательной развязки. В деле «Нефтегазстроя» первое решение было исполнено, но это не помешало второму кругу контроля.

Пятое. Особенно внимательно работать с доказательственной базой по контрагентам, деловой цели и фактическому исполнению сделок. На фоне усиления выездного контроля и высокой результативности ВНП именно эти блоки остаются главными зонами риска.

Главный вывод

Повторная выездная проверка в России давно перестала быть чисто технической нормой из пункта 10 статьи 89 НК РФ. Сегодня это один из самых чувствительных инструментов налогового давления.

На бумаге все выглядит благообразно: вышестоящий орган контролирует нижестоящий. В реальности же граница между контролем за инспекцией и повторным наступлением на налогоплательщика становится все тоньше. А если позиция Верховного суда действительно закрепится в том виде, о котором вы пишете, бизнесу придется признать неприятную вещь: проверенный период — это больше не синоним закрытого периода.

И вот в это действительно трудно поверить. Но именно к этой новой реальности компаниям, бухгалтерам и директорам, похоже, уже надо готовиться.

