Декларация по УСН: где у бухгалтера начинаются новые проблемы

В продолжение темы деклараций ЕУНД я не могу обойти стороной декларацию по УСН. Потому что именно здесь у бухгалтеров возникает опасная иллюзия: кажется, что после разговоров про единую упрощенную декларацию с УСН уже все понятно. Но на практике именно декларация по УСН в 2026 году легко превращается в источник ошибок...

В продолжение разговора о ЕУНД важно сказать прямо: даже если бухгалтер уже разобрался, когда можно заменить нулевую отчетность единой упрощенной декларацией, тему УСН это не закрывает.



Наоборот, именно по УСН чаще всего и начинается новая путаница: кто-то думает, что при отсутствии деятельности можно вообще ничего не сдавать, кто-то по привычке берет прошлогодний бланк, а кто-то автоматически считает любую «пустую» ситуацию основанием для ЕУНД. И вот здесь начинаются реальные риски.

Прежде всего нужно зафиксировать базовое правило: декларацию по УСН за 2025 год подают все организации и ИП на спецрежиме. Исключений нет даже для тех, кто не вел деятельность, пользовался налоговыми каникулами или применял ставку 0%. Сдают ее в инспекцию по месту нахождения организации или по месту жительства ИП, в бумажном или электронном виде.

Дальше — то, на чем бухгалтеры ошибаются особенно часто. Если по УСН нет показателей для заполнения, это не означает, что декларацию можно не сдавать. Наоборот, в такой ситуации подается нулевая декларация по УСН.



Внимание: если ее не сдать, организацию или ИП оштрафуют на 1 000 рублей, должностному лицу организации могут вынести предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей, а также возможна блокировка счетов.

Вот почему тема УСН логично идет сразу после ЕУНД. Да, при определенных условиях вместо нулевых деклараций по УСН и другим налогам можно сдать единую упрощенную декларацию. Но это работает не автоматически. Сам факт отсутствия деятельности еще не означает, что бухгалтер вправе сразу уходить в ЕУНД. В ряде случаев по УСН все равно нужна именно обычная нулевая декларация.

В 2026 году к этой старой путанице добавилась еще одна проблема — обновленная форма декларации по УСН.

По обзору для бухгалтера форму и порядок заполнения обновили:

изменили штрихкоды,

исключили строку 101 из раздела 2.1.1 и строку 201 из раздела 2.2,

добавили строки 150, 160, 161 и 162 в раздел 2.1.1,

а также 290, 300, 310 и 320 в раздел 2.2 для отражения страховых взносов по статье 430 НК РФ.



Кроме того, обновили коды способов подачи и ввели код 13 для подачи через личный кабинет налогоплательщика.

При этом переходный период только усилил нервозность. ФНС в письме от 30.12.2025 разъяснила, что декларацию по УСН за 2025 год рекомендует представлять уже по форме, утвержденной приказом от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@. Но одновременно налоговым органам предписано принимать декларации и по новой, и по прежней форме. Формально старая форма не блокирует прием, но практический вывод для бухгалтера очевиден: безопаснее работать уже с новым бланком.

Со сроками здесь тоже лучше не шутить. По актуальному обзору за 17 марта 2026 года организации должны подать декларацию по УСН за 2025 год не позднее 25 марта 2026 года, а ИП — не позднее 27 апреля 2026 года с учетом выходных. За нарушение сроков, как прямо указано в обзоре, могут оштрафовать и заблокировать счета.

Отдельная ловушка — нулевая декларация при объекте «доходы минус расходы». Многие мыслят слишком просто: доходов не было, значит и декларация нулевая. Но это не всегда так.



Подчеркиваю: если доходов не было, а расходы были, например на уплату страховых взносов, их можно отразить в разделе 2.2 и сформировать убыток, который затем переносится на следующие годы. То есть привычка автоматически сдавать «нулевку» здесь уже может стоить бизнесу вполне реальной налоговой выгоды в будущем.

По объекту «доходы» тоже хватает нюансов. Даже нулевая декларация не означает, что бухгалтер просто ставит везде нули и закрывает вопрос.

В ней нужно заполнить титульный лист, раздел 1.1, раздел 2.1.1, а при наличии торгового сбора — еще и раздел 2.1.2.

В строке 102 ставится признак налогоплательщика, в строках 120–123 указывается ставка, в строке 124 — обоснование применения ставки по закону субъекта РФ, а в ряде строк ставятся именно прочерки, а не нули.

Именно на таких деталях чаще всего и ломается уверенность бухгалтера, что «нулевая декларация — это пустяк».

Поэтому продолжение темы ЕУНД через декларацию по УСН абсолютно закономерно. ЕУНД и УСН бухгалтеры путают постоянно, но ошибки здесь разные. В истории с ЕУНД чаще ошибаются в праве на замену отчетности, а в истории с УСН — в выборе формы, в понимании, когда декларация действительно нулевая, и в механическом переносе прошлогодних шаблонов на новый бланк.

И в 2026 году именно эта вторая группа ошибок стала особенно заметной.

Вывод для бухгалтера простой:

в продолжение темы ЕУНД нельзя обходить стороной УСН, потому что именно здесь начинается следующая волна практических ошибок.



Если показателей нет — нулевую декларацию сдавать все равно нужно. Если доходов нет, но есть расходы, особенно при объекте «доходы минус расходы», сначала проверьте, не выгоднее ли показать убыток.



И главное — не думайте, что после ЕУНД декларация по УСН становится формальностью. В 2026 году это уже слишком дорогая самоуверенность.



