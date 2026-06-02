Ошибка в платежке теперь может стоить до 100 тысяч рублей

С 1 сентября 2026 года ошибка в зарплатной платежке может стать не просто бухгалтерской помаркой, а штрафом до 100 тысяч рублей. Особенно если сотрудник — должник, а в платежке забыли указать код вида дохода или сумму взыскания. Маленькое поле, большой риск — и приставы уже не будут делать вид, что это «просто техническая ошибка».

С 1 сентября 2026 года бухгалтеру придется внимательнее заполнять платежки по зарплате сотрудникам-должникам. Казалось бы, обычная техническая история: указал код вида дохода, показал сумму удержания — и живи спокойно.

Но теперь это уже не просто «лучше не ошибаться». За ошибку можно получить штраф.

Речь идет о ситуациях, когда компания перечисляет зарплату или иной доход работнику, по которому есть исполнительный документ. В платежном документе нужно корректно указать код вида дохода и сумму, взысканную по исполнительному производству.

Если эти сведения не указать или указать неверно, компанию могут привлечь к ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ.

Штрафы такие:

для директора — от 15 000 до 20 000 руб.;

для компании — от 50 000 до 100 000 руб.

Раньше вокруг этой темы был спор: можно ли штрафовать работодателя именно за ошибки в платежке. Банк России еще в письме от 03.11.2020 № 45-1-2-ОЭ/18395 указывал, что обязанность заполнять такие реквизиты есть. Но теперь закон стал прямее: нарушил требования к расчетному документу — получи риск штрафа.

Почему это важно? Потому что платежка перестала быть просто банковской формальностью. Теперь это документ, по которому банк понимает, можно ли удерживать деньги, в каком размере и какие выплаты защищены от взыскания. Ошибка в поле 20 или в сумме удержания может привести к тому, что деньги спишут неправильно, сотрудник пожалуется, пристав задаст вопросы, а компания получит административку.

Для бухгалтера вывод простой: платежки по сотрудникам-должникам надо проверять отдельно, а не отправлять «на автомате». Особенно если есть алименты, кредиты, исполнительные листы, постановления приставов или удержания по нескольким основаниям.

Что стоит сделать заранее:

обновить инструкции по заполнению платежек;

проверить настройки зарплатной программы;

отдельно контролировать поле 20;

сверять код вида дохода;

проверять сумму удержания по исполнительному документу;

хранить исполнительные документы и расчеты удержаний;

не отправлять зарплатные платежки должников без дополнительной проверки.

С 1 сентября 2026 года ошибка в платежке может стать не просто бухгалтерской помаркой, а основанием для штрафа. Маленькое поле в платежном документе — большой привет от исполнительного производства.

