Разбираем налоговый мем: правда ли ФНС выигрывает 9 из 10 споров?

В интернете гуляет мем: «Налоговая выигрывает 9 из 10 споров. Десятый просто не дожил до кассации». Жёстко? Да. Смешно? Тоже да. Похоже на реальность налоговых споров? К сожалению, местами очень похоже.
Но давайте без истерики и без жанра «всё пропало». Разберёмся, что за этой фразой стоит на самом деле.
По данным, опубликованным со ссылкой на презентацию ФНС об итогах работы за 2025 год, суды рассмотрели требования налоговых органов на 287 млрд руб. Из этой суммы было удовлетворено почти 90% требований — на 258,3 млрд руб.
То есть фраза «9 из 10» — не просто шутка из бухгалтерской курилки. У неё есть статистическая подложка.
При этом число споров с участием налоговых органов снизилось: с 6118 до 5384. Это тоже важный сигнал. Споров становится меньше, но налоговая приходит в суд всё более подготовленной. Уже не с папкой «на всякий случай», а с полноценным набором: акт проверки, банковские выписки, допросы, анализ контрагентов, цепочки по НДС, ответы на требования и уверенность человека, который уже мысленно написал резолютивную часть.
Если смотреть шире, судебная статистика за 2024 год тоже не выглядит как санаторий для налогоплательщика. По категории «налоговые споры» в арбитражных судах было 10 885 дел, из них удовлетворено 2767. По суммам картина ещё масштабнее: заявлено около 1,69 трлн руб., удовлетворено около 611 млрд руб.
Отдельно ФНС сообщала, что количество жалоб по налоговым спорам за 2024 год снизилось на 7,1%. То есть часть конфликтов отсекается ещё на досудебной стадии. Для бизнеса это означает простую вещь: если вы дошли до суда, спор уже прошёл несколько фильтров, и играть придётся не на уровне «мы нормальная компания», а на уровне доказательств.
Так есть ли смысл судиться с налоговой?
Есть. Но не в режиме «мы хорошие, суд сам поймёт». Судиться с ФНС имеет смысл, когда есть не только возмущение, но и доказательства: реальные операции, движение товара или услуг, нормальная первичка, деловая цель, переписка, логистика, расчёты, понятные контрагенты и позиция, которую можно объяснить суду без фразы «ну вы же понимаете».
Проблема в том, что налоговая приходит в суд уже после проверки: с актом, выписками, допросами, анализом цепочек, данными АСК НДС и ощущением, что она тут не гость, а почти арендатор.
А бизнес часто начинает готовиться только после акта проверки. То есть когда налоговая уже собрала чемодан доказательств, налогоплательщик только ищет договор, который «точно лежал в той синей папке». Поэтому в налоговом споре первичка — это не архивная макулатура. Это бронежилет.
ФНС часто выигрывает не потому, что налогоплательщик всегда неправ. А потому что она лучше готовится, раньше начинает и чаще приносит в суд не эмоции, а систему доказательств.
Судиться нужно, когда инспекция натянула выводы на факты, как старый свитер на взрослого директора; когда операции были реальными, но налоговая их игнорирует; когда можно отбить штрафы, снизить суммы, защититься от субсидиарки, уголовных рисков и последующих претензий. Молчать иногда дороже, чем спорить.
Но спор с налоговой — это не романтическая битва за справедливость. Это холодная работа с документами, фактами и процессом.
Подробнее о том, зачем судиться с налоговой и когда это действительно имеет смысл, я разбирал здесь.
Вывод
Мем смешной, но полностью расслабляться после него не стоит. Фраза «налоговая выигрывает 9 из 10 споров» не означает, что спорить бесполезно. Она означает другое: спорить нужно профессионально, заранее и с доказательствами.
В налоговом споре побеждает не тот, кто громче говорит «мы правы». Побеждает тот, кто может доказать это документами, фактами и нормальной правовой позицией.
Так что десятый налогоплательщик не обязательно умер. Иногда он просто вовремя нашёл первичку, подготовил позицию и не стал надеяться на магическую фразу: «Да там всё понятно».
Если у вас уже идёт налоговая проверка, пришло требование из ФНС, заблокировали счёт или есть риск доначислений — лучше не ждать, пока ситуация сама рассосётся. Обычно она не рассасывается, а превращается в акт проверки. Консультации по налоговым проверкам и спорам. Книги по налогам и бухгалтерскому учёту.
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Налоговая любит документы. И, как показывает статистика, в суде это чувство становится взаимным.
Ваш налоговый консультант,
Евгений Сивков
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