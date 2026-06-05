Разбираем налоговый мем: правда ли ФНС выигрывает 9 из 10 споров?

В интернете гуляет мем: «Налоговая выигрывает 9 из 10 споров. Десятый просто не дожил до кассации». Жёстко? Да. Смешно? Тоже да. Похоже на реальность налоговых споров? К сожалению, местами очень похоже.

Но давайте без истерики и без жанра «всё пропало». Разберёмся, что за этой фразой стоит на самом деле.

По данным, опубликованным со ссылкой на презентацию ФНС об итогах работы за 2025 год, суды рассмотрели требования налоговых органов на 287 млрд руб. Из этой суммы было удовлетворено почти 90% требований — на 258,3 млрд руб.

То есть фраза «9 из 10» — не просто шутка из бухгалтерской курилки. У неё есть статистическая подложка.

При этом число споров с участием налоговых органов снизилось: с 6118 до 5384. Это тоже важный сигнал. Споров становится меньше, но налоговая приходит в суд всё более подготовленной. Уже не с папкой «на всякий случай», а с полноценным набором: акт проверки, банковские выписки, допросы, анализ контрагентов, цепочки по НДС, ответы на требования и уверенность человека, который уже мысленно написал резолютивную часть.

Если смотреть шире, судебная статистика за 2024 год тоже не выглядит как санаторий для налогоплательщика. По категории «налоговые споры» в арбитражных судах было 10 885 дел, из них удовлетворено 2767. По суммам картина ещё масштабнее: заявлено около 1,69 трлн руб., удовлетворено около 611 млрд руб.

Отдельно ФНС сообщала, что количество жалоб по налоговым спорам за 2024 год снизилось на 7,1%. То есть часть конфликтов отсекается ещё на досудебной стадии. Для бизнеса это означает простую вещь: если вы дошли до суда, спор уже прошёл несколько фильтров, и играть придётся не на уровне «мы нормальная компания», а на уровне доказательств.