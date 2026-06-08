Как работаем и отдыхаем в июне 2026 года: что важно бухгалтеру, кадровику и директору

В июне 2026 года нас ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные. Но для бухгалтера и кадровика это не просто приятная новость из серии «можно выдохнуть на три дня». Праздники — это всегда зарплата, табель, графики, отпускные, смены, приказы и риск ошибиться там, где вроде бы всё очевидно. А потом приходит работник и спрашивает: «Почему мне так посчитали?»
И праздник внезапно становится рабочим.
Как отдыхаем в июне 2026 года
12 июня — День России. Это нерабочий праздничный день по статье 112 ТК РФ.
В 2026 году 12 июня выпадает на пятницу. Поэтому при пятидневной рабочей неделе отдыхаем три дня подряд:
12 июня — пятница, праздник;
13 июня — суббота, выходной;
14 июня — воскресенье, выходной.
То есть нормальная человеческая мини-передышка: с пятницы по воскресенье. 11 июня, четверг, будет предпраздничным рабочим днем. Его продолжительность сокращается на один час. И вот здесь начинается бухгалтерско-кадровая часть.
Июньские выходные — это не только отдых, но и маленький экзамен для бухгалтерии
В июне 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день и 9 выходных и праздничных дней. Главная дата месяца — 12 июня, День России. В 2026 году он выпадает на пятницу, поэтому при пятидневке отдыхаем три дня подряд: 12, 13 и 14 июня.
Но для бухгалтерии и кадровиков праздник начинается не с шашлыков, а с производственного календаря.
Норма рабочего времени в июне составит: при 40-часовой неделе — 167 часов, при 36-часовой — 150,2 часа, при 24-часовой — 99,8 часа. Это не просто скучные цифры из календаря. От них зависят зарплата, табель, оплата смен, сверхурочные, переработки и отсутствие лишних вопросов от работников.
Отдельно нужно помнить про 11 июня. Это предпраздничный день, поэтому рабочее время сокращается на один час. Ошибка работодателя в стиле «у нас все работают как обычно» может потом вылезти в жалобу, перерасчет или трудовой спор.
Есть нюанс и для тех, кто работает по шестидневке. Три выходных подряд — это в основном история для пятидневной рабочей недели. При шестидневке 12 июня будет праздничным нерабочим днем, а 13 июня, суббота, может быть обычным рабочим днем, если иное не предусмотрено графиком или локальными актами.
Поэтому фразу «все отдыхают с 12 по 14 июня» лучше не писать в приказах без оговорок. Для одного отдела это правда, а для сменщиков — уже нет. Потом объяснять, почему менеджер отдыхал три дня, а сотрудник производства вышел в субботу, будет не очень весело.
С зарплатой тоже всё просто только на первый взгляд. Если работник на окладе и полностью отработал норму за июнь, праздник 12 июня не уменьшает его зарплату. Оклад из-за праздника не режется.
Но если сотрудник работает по сменному графику, на почасовой оплате, по сдельной системе или выходит именно 12 июня, расчет нужно смотреть внимательно.
Работа в нерабочий праздничный день по общему правилу запрещена, но ТК РФ допускает исключения. Если работника всё-таки привлекают к работе 12 июня, это нужно оформить нормально: согласие, если оно требуется, приказ, отметка в табеле и правильная оплата.
Работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Либо по желанию работника может быть предоставлен другой день отдыха. Но это не должно жить в формате «ну ты выйди, а потом как-нибудь разберемся». В трудовом споре такая устная магия обычно не работает.
Отдельная история — отпуска. Если отпуск работника попадает на 12 июня, этот день не включается в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Например, если отпуск оформлен с 8 по 14 июня, праздничный день 12 июня из отпуска выпадает. Для работника это приятно, для бухгалтера — повод не считать дни на глазок.
Не стоит забывать и про региональные праздники. В отдельных субъектах РФ могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Для компаний с филиалами это особенно важно: головной офис может жить по одному календарю, филиал — по другому, а бухгалтерия потом ловит разницу в норме рабочего времени.
Перед июньскими выходными бухгалтерии и кадрам лучше заранее проверить графики, табель, отпуска, смены, работу 12 июня, сокращение рабочего дня 11 июня и региональные особенности.
На первый взгляд — мелочи. Но именно из таких мелочей потом рождаются перерасчеты, жалобы работников и внезапные вопросы: «А почему мне оплатили не так?».
И вот тогда длинные выходные заканчиваются, а кадрово-бухгалтерское приключение только начинается.
Главный вывод: выходные закончатся, а табель останется
В июне 2026 года при пятидневке отдыхаем с 12 по 14 июня, а 11 июня работаем на один час меньше.
Для работников это просто длинные выходные. Для бухгалтерии и кадровиков — проверка на внимательность: графики, табель, отпуска, смены, сокращенный день и оплата тех, кто выйдет 12 июня.
Поэтому лучше заранее проверить календарь, графики и табель, чем потом пересчитывать зарплату с ощущением, что праздник прошел, а приключения только начались.
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Праздники — хорошее время не только для отдыха, но и для того, чтобы спокойно разобрать то, до чего в рабочей суете обычно не доходят руки.
Например, если у компании уже идет налоговая проверка, пришло требование ФНС, готовится акт или есть спорные вопросы по НДС, расходам и контрагентам — длинные выходные можно использовать с пользой: внимательно поднять документы, проверить слабые места и заранее понять, где налоговая может «прицепиться».
Лучше разобраться в рисках спокойно на праздниках, чем потом в панике искать первичку за три часа до ответа в инспекцию.
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Отдельно рекомендую посмотреть блок по налоговым льготам, вычетам и законным способам снизить налоговую нагрузку.
Хороших выходных, ровного табеля и налоговой проверки без сюрпризов. Потому что сюрпризы хороши в отпуске, а не в акте ФНС.
Если что — мы работаем даже в праздники. Да, почти 24/7. Не верите? Напишите — проверим на практике.
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